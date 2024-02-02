«Айнтрахт» спасает французский талант, топ-трансфер для Де Росси. В Европе закрылось трансферное окно

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вчера, 16:01

Не так громко, как хотелось бы.

Зимнее трансферное окно – всё. Топ-сделок довольно мало – больше похоже на то, что кто-то в футбольном симуляторе нажал «пропустить время». Но поговорим о том, какие сделки провернули клубы на ленточке.

«Айнтрахт» пришёл на выручку Экитике

Уго поступательно прогрессировал, играя за родной «Реймс» — в сезоне-21/22 выдал 10 голов в 24 матчах Лиги 1. И само собой на него обратил внимание французский гегемон «Пари Сен-Жермен». С самого начала было ясно, что переход станет ошибкой. Форвард не окреп и совсем не был готов к тому запредельному уровню конкуренции, который установился в парижской дрим-тим.

После 3 голов и 4 ассистов в 25 играх минувшего чемпионата Экитике совсем перестал попадать в состав. Новый наставник Луис Энрике доверил 21-летнему нападающему только 8 минут против «Лорьяна» — в двух следующих турах француз остался в запасе. А потом вообще выпал из заявки.

Уход из ПСЖ должен был стать для Уго спасением. Помимо отсутствия игровой практики он столкнулся и с травлей в соцсетях. На этом фоне к форварду всё же проявили интерес в Европе – а самым настойчивым оказался «Айнтрахт».

Клубы быстро согласовали условия сделки. Экитике отправился во Франкфурт на правах аренды до окончания сезона. В соглашении предусмотрена опция выкупа, потенциальный ценник на форварда – 30 млн евро.

«Челси» скинул балласт

С «аристократами» ничего нового – новые владельцы продолжают избавляться от наследия предшественников. На этот раз скинули действительно ненужных игроков. У «синих» проблем достаточно. Прежде всего, раздутая заявка – не получается вспомнить даже всех игроков стартовой обоймы, а ведь там есть и интересные имена. Кроме того, никто не отменял финансового фэйр-плей – а наглость лондонцев на рынке рано или поздно может вылезти боком.

Впервые при Боэли в клубе «аристократы» не провернули громкую сделку – ещё и раскидали молодёжь по арендам. Матсен отправился в «Боруссию», Давид Фофана в «Бернли» — об этом было известно ещё в середине месяца. В последние же дни лондонцы оформили ещё 2 перехода. Армандо Бройя отправился в «Фулхэм», Андрей Сантос – в «Страсбур».

Что касается 22-летнего форварда, логика понятна. Он почти не забивает и не соответствует уровню топ-клуба – требуется время, чтобы раскрыться. А «дачники» отлично подходят Армандо по стилистике – раньше там феерил Александар Митрович. Такой же габаритный прямолинейный нападающий, этакий «таран». Лондонцы без серба просели, так что у Бройи будет шанс зацепиться.

Сантоса «Челси» выкупал у «Васко да Гамы» как молодого таланта и просто продолжает его развитие. Сначала была обратная аренда. Потом – «Ноттингем», адаптация к более подходящим условиям. Теперь 19-летний центрбек отправится играть в чемпионат Франции, чтобы обрасти мясом и привыкнуть к жёсткому уровню единоборств.

Первый трансфер под Де Росси в «Роме»

Моуриньо явно недоволен тем, как складывалась его работа в «Роме». В последние сезоны боссы римлян просто не выделяли денег на стоящие трансферы – приходилось изворачиваться в поиске свободных агентов и возможностей для аренды. Так клубу чудом удалось привезти Дибалу и Лукаку.

Теперь же у римлян новый тренер – Даниэле Де России требовательный, с духом победителя. Главное – неравнодушный к родной команде. В понимании руководства это должно сработать.

Сейчас коллектив начинает перестраиваться – того же Белотти отправили в «Фиорентину» на правах аренды, у «Лейпцига» арендовали Анхелиньо. А вот главное приобретение – 20-летний полузащитник Томмазо Бальданзи. «Эмполи» получил за хавбека 10+5 миллионов евро.

И это показатель серьёзных намерений «Ромы» — подписали они одного из самых талантливых полузащитников поколения. Для клуба это может оказаться частичка нового костяка, самому Бальданзи период с Де Росси, возможно, позволит окрепнуть психологически, подготовиться к громким вызовам.

«Бавария» форсировала трансфер вингера

Пора точечного усиления наступила в Мюнхене – «Бавария» на этом отрезке привезла из «Тоттенхэма» центрального защитника Эрика Дайера, у «Галатасарая» забрала Сашу Боэ.

Летом из «Гранады» в Германию должен был приехать талантливый вингер Брайан Сарагоса – сделку провернули ещё в декабре. Спешки не было, поскольку 22-летнему испанцу ещё предстояло адаптироваться к топ-уровню. Он с «Гранадой» пробился в Ла Лигу лишь по итогам минувшего сезона – тогда в 34 играх Сегунды Сарагоса отметился 5 голами.

Теперь же раскрылся по-новому, играя в Ла Лиге. Повышение в классе не ударило по игровой практике молодого футболиста, даже наоборот – он стал появляться на поле чаще, забил 6 мячей и сделал 2 голевые в 21 матче Ла Лиги. В общем, забирать вингера в январе не было необходимости.

Но сейчас «баварцы» страдают от травм. Из-за этого проявилась слабость центра обороны. Поэтому же выяснили, что без Кингсли Комана осиротел левый фланг атаки. Матис Тель – универсал, поэтому так же нужен на других позициях.

Сарагосу решили привезти уже в феврале – если изначально «Гранада» за трансфер получила бы 14-15 миллионов евро, то теперь ещё и заработает сверху. 3-4 млн выложат мюнхенцы, чтобы форсировать сделку.