Мбаппе сообщил партнёрам по команде о своём уходе из ПСЖ

Килиан Мбаппе сообщил партнёрам из ПСЖ о своём решении уйти летом.
Это случилось во время сегодняшней тренировки.
Однако о своём будущем клубе игрок не сообщил.
Килиан Мбаппе сообщил партнёрам из ПСЖ о своём решении уйти летом.
Это случилось во время сегодняшней тренировки.
Однако о своём будущем клубе игрок не сообщил.
Пока не объявил уборщице, работникам стадиона и кассирше, не считается правдой!.... Ну что, сериал закончился????? Теперь начинается спин-офф . Надеюсь он не продлится столько сезонов.
Ну а так что, люди, которые говорят, что не хотят видеть его в Реале, думаю
что сильно лукавят. С Мбаппе атака Реала станет по-настоящему монструозной. Да, киданул Мадрид и настроил многих против себя, но все это быстро забудется после первого дубля или хет-трика )
Пи.Си. Завтрашняя новость.... Мбаппе объявил своей девушке что они переезжают в Мадрид... Ну и третья серия - "Мбаппе в Реале!"...
Пока не объявил уборщице, работникам стадиона и кассирше, не считается правдой!.... Ну что, сериал закончился????? Теперь начинается спин-офф . Надеюсь он не продлится столько сезонов.
Ну а так что, люди, которые говорят, что не хотят видеть его в Реале, думаю
что сильно лукавят. С Мбаппе атака Реала станет по-настоящему монструозной. Да, киданул Мадрид и настроил многих против себя, но все это быстро забудется после первого дубля или хет-трика )
Пи.Си. Завтрашняя новость.... Мбаппе объявил своей девушке что они переезжают в Мадрид... Ну и третья серия - "Мбаппе в Реале!"...