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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе сообщил партнёрам по команде о своём уходе из ПСЖ

вчера, 18:39

Килиан Мбаппе сообщил партнёрам из ПСЖ о своём решении уйти летом.

Это случилось во время сегодняшней тренировки.

Однако о своём будущем клубе игрок не сообщил.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Матвей Симонов (раскрыть)
сегодня в 11:02, ред.
Дык Холанда грозятся прикупить в 1925...
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 04:26
Месси всегда тащил Барсу, а Мбаппе через раз.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:37, ред.
2034-й год...
Мбаппе : "Теперь я точно ухожу....летом"
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:49
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счет в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Сосьедада» (2:0).

Француз забил 44 гола в 68 матчах главного еврокубка.

Только один футболист чаще отличался в Лиге чемпионов до своего 26-летия – это Лионель Месси (59 мячей).
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Надо учитывать то, где играл Мбаппе, а где Меська.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov ответ 4apj45by5ckb (раскрыть)
вчера в 23:21, ред.
Потом будет мама узнала и отругала а потом он окажется в СА и скажет мечта сыграть со своим кумиром... Так тоже может быть
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:20, ред.
Подср...ков не надавали ему?
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 21:25
Эта Санта-Барбара по-видимому никогда не закончится
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:03
Уход Мбаппе?.. Сегодня точно не про этот уход.. 😔
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:21
Шок! Официальная информация: Мбаппе подписал контракт с королевским клубом Химки!
Сумма трансфера осталась неизвестной, зарплата игрока составляет 19242 рубля в месяц.
Вот такими я вижу новости без официальных заявлений.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Матвей Симонов (раскрыть)
вчера в 20:11
Одного продать, учитывая, что Мбаппе играет вингера и эта его любимая позиция
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ 4apj45by5ckb (раскрыть)
вчера в 19:52
Мбаппе не лучше Вини....Как их в 1 связку поместить?
K_TS16
K_TS16
вчера в 19:42
Да ладно...
et6cmse4wsxs
et6cmse4wsxs
вчера в 19:29
Слава богу, все перекрестившись, обезьянка уходит.
valt134
valt134
вчера в 19:21
Да разродись ты уже, надоел твой дешевый пиар.
Интерес
Интерес
вчера в 19:17
Все были просто потрясены,услышав эту неожиданную новость!
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:14
Черепахин триллер продолжается...
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:14
Выкачал все деньги с Шейхов, ну куда он пойдет? Реал сделает большую ошибку если его подпишут, он да же ПСЖ не принес победу в лч. Он думает в Реале больше шансов выиграть золотой мяч и лч. Франция Лига 1 очень скучная мало кто смотрит , ему скоро 26 он хочет оставить след футболе, правильно конечно что он уходит, игрок классный , но сним в Реале начнется беспорядки, всегда будет сам забивать и будет просить передачи на него, вот смотрел матч ПСЖ Реал Сосьедад, вся команда играла на него.
112910415
112910415
вчера в 19:03
ерунда это, пустое место ...
правильная новость будет звучать иначе :
" Мама Мбаппе сообщила подружкам ..."
а пока не считается
4apj45by5ckb
4apj45by5ckb
вчера в 18:58
Мама в курсе? .... Макрон в курсе?

Пока не объявил уборщице, работникам стадиона и кассирше, не считается правдой!.... Ну что, сериал закончился????? Теперь начинается спин-офф . Надеюсь он не продлится столько сезонов.
Ну а так что, люди, которые говорят, что не хотят видеть его в Реале, думаю
что сильно лукавят. С Мбаппе атака Реала станет по-настоящему монструозной. Да, киданул Мадрид и настроил многих против себя, но все это быстро забудется после первого дубля или хет-трика )

Пи.Си. Завтрашняя новость.... Мбаппе объявил своей девушке что они переезжают в Мадрид... Ну и третья серия - "Мбаппе в Реале!"...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:52
Эпопея по переходу Мбаппе в другой клуб напомнила мне "Триллер" Майкла Джексона. Не по содержанию, по названию.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:42
Партнеры: "Че опять??"
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