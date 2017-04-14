Самые агрессивные фанаты Европы

Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки в Лионе, и «Соккер.ру» фиксирует подобные случаи по всей Европе. Кто чаще всего провоцирует и влезает в драку?

7 место. Локальные англичане

В октябре прошлого года «Вест Хэм» пожизненно запретил 200 фанатам посещать стадион после беспорядков в игре против «Челси». Но нельзя сравнивать нынешний уровень футбольной агрессии в Великобритании с тем, что было раньше. И это хорошо для футбола. Англичане перестали быть «дикими». Отчасти из-за посадок в тюрьму и контроля, отчасти потому, что на стадионах АПЛ сборная мира. Буддисты на трибунах стадиона «Арсенала» не ищут драк.

Локальные стычки происходят, аресты за асоциальное поведение и нарушение общественного порядка бывают, хотя чаще всего на уровне клубов, чьи названия не на слуху – «Скантроп» или «Шрусбери». Своих хулиганов, чье поведение заканчивалось кровавыми трагедиями, старушка Англия усмирила. И мода прошла. Как в России стали меньше слушать шансон – Апокалипсис близко, так в Англии - мечтать побрить себе голову, взять оружие в руки и устроить погром.

6 место. Гастролеры из России

Вряд ли стоит переоценивать нынешний уровень агрессивности российских болельщиков на основании событий во Франции прошлым летом. В центре той истории оказались не те, кто может самостоятельно устроить шумиху в пределах России. Накануне ЧМ-2018 организация с названием из трех букв предсказуемо проводит непубличную работу с хулиганами. С «Виражом» после 2014-го года - так точно. Вряд ли допустят, чтобы английских пенсионеров гоняли по улицам Волгограда или Саранска.

Да и если говорим о проступках вроде дисквалификаций спартаковцев или армейцев от УЕФА, то там вопросы выкриков или пиротехники. Другими словами, российские хулиганы легко себя сдерживают, если надо. Или их сдерживают – заметьте, что в самых жарких дерби РФПЛ былые инциденты пресекаются. А сборная России проигрывает хуже, чем на ЧМ-2002, но уже без погромов в Москве. Фанаты только одной команды нарушили уговор с Галицким, который бесплатно пускает на стадион гостевых поклонников. Как думаете, кто именно огорчил «Краснодар» поведением?

5 место. Греческое безумие

Греки сконцентрированы на себе, поэтому не так часто слышим о их дурости на международном уровне. Но если присмотреться – ребята жестче, злее и менее контролируются властями, чем англичане или россияне. В результате часто доводится слышать о драках между поклонниками «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса». Местный чемпионат в Греции популярен, как популярно атаковать футболистов – в них бросали ракетницы, бутылки, не только себя не жалеют.

Пару лет тому назад фанаты «Панатинаикоса» вообще выбежали на поле перед матчем, жгли пиротехнику, пытались нападать на полицейских и футболистов соперника. В результате их команда выиграла, но хулиганы «Олимпиакоса» в долгу не остались. Как не ушли от провокаций поклонники сборной Греции, когда в прошлом году использовали баннер, в котором вспомнили резню в Сребренице на игре с боснийцами. Ума палата, поэтому от греков можно ожидать очень жестких выступлений, не только дымовых завес.

4 место. Хорватские радикалы

Если тренер сборной называет фанатов своей команды «террористами», то они умеют достать. Тут дело не в винтажной драке хорватов и сербов, о которой часто говорят. И даже не в войне, которая надолго поссорила. Хорваты никогда не простят сербам прошлое. А те из Сербии, кто называют себя «югославами» и считают хорватов маленьким народом разрушенной империи – всегда найдут повод подраться с ними. Но даже внутри самой Хорватии, страны спортивной, курортной и умеющей быть гостеприимной, легко найдутся примеры драк фанатов разных клубов.

Кроме того, хорваты в ссоре с федерацией футбола, пробовали сорвать матч Италии и Хорватии, а на газоне домашнего поля изображали нацистский символ. За что получили наказание от УЕФА. Ничего умного не делают, но при этом нападали на греков, шотландцев, бельгийцев, искали конфликты с итальянцами и турками. Расизм – постоянные штрафы, фашизм – снова штрафы, антисемитизм – не только по отношению к фанатам сборной Израиля, даже венгров в евреи записали. На Евро-2016 не только пытались сорвать игру с чехами, но прямо на трибунах… подрались между собой.

3 место. Сербские разборки

Для «счастья» сербским хулиганам больше не нужны хорватские, они между собой легко найдут повод для беспорядков и драк. Или устроят провокацию, как в ноябре 2013-го, когда фанаты «Партизана» устроили пожар на своей трибуне и мешали потушить пламя. Как обычно бывает, в Сербии хватает различных групп с четкими политическими взглядами. И когда жребий коварно сводит сборные Албании и Сербии в квалификации Евро-2016, как можно ожидать, что не будет провокаций и происшествий?

А раньше устроили погром в Италии. Геную разнесли в щепки – 150 раненых, разбитые витрины, сожженные автомобили. Разумеется, политика тоже намешана. Хорошо, что сербские клубы не ездят в Турцию – все могло бы очень плохо закончиться. Разумеется, сербские власти стараются бороться с радикальными проявлениями хулиганизма, но получается не очень хорошо, разве что судимости раздают, то есть не решают проблему, а добавляют уголовный контекст. Также сербы из группировок «Црвены Звезды» и «Партизана» неплохо готовы физически – драки плохо заканчиваются, покалечить сил хватает.

2 место. Польская поножовщина

Если говорить о хулиганах – тех, что в одежде только конкретных фирм, часто с ультраправыми взглядами, и которые дерутся «фирма» против «фирмы» с применением оружия, то поляки дадут фору даже туркам. Еще более дикие. И их так внимательно не контролируют местные власти. Следовательно, кровищи, о которой мало кто знает, больше. И даже диких случаев. В августе прошлого года группа подростков напала на девятнадцатилетнего футболиста из провинциального клуба и его отца, в результате парень погиб.

Все настолько запущено. Однако в польском случае все-таки надо разделять ультрас и хулиганов. Поляки сами по себе – народ с гонором, с ущемленным чувством исторического величия. Они очень боятся наплыва беженцев из Сирии, у них 94-97 % населения – этнические поляки, поэтому разговоры на кухне о великой Речи Посполитой не удивляют. Так что у них есть как безумцы – готовы бить кого угодно, что помним по Евро-2012, а есть – ультрас с красочными, хотя и запрещенными пиротехническими шоу. Но и те, и другие чаще между собой ссорятся, не устраивая международных провокаций, что отчасти связано со слабостью клубов. Играй «Легия» чаще в Турции или России – всякое могло случиться.

1 место. Турецкие штурмовики

Умеют шуметь, болеть нормально, но могут и убить… У турецких болельщиков нет друзей, но по всей Европе найдутся те, с кем готовы устроить драку с применением оружия. Это могут быть англичане – там давние счеты с кровью на руках, россияне – вспомните, как в 2015-м и 2016-м годах принимали фанатов «Локомотива» представители двух разных турецких суперклубов. Кто угодно – дрались с хорватами, в Одессе с фанатами «Зари», теперь забросали пиротехникой французов, в том числе рискуя попасть в детей и женщин. К слову, девушек из числа фанаток «Локомотива» тоже пытались побить.

Хотя не надо думать, что они между собой не устраивают драки. Причем в турецком случае все усугубляется активным выходом на первый план довольно радикально настроенных групп. А также любовью к холодному оружию. У многих есть ножи, готовы драться с полицией, устраивать пожары. Между собой или заключают перемирия, или начинают споры из-за политики и судейства – и снова в драку. В Турции много агрессивных фанатов и это с каждым годом все очевиднее. Если в Румынии или Франции конкретно футбольных хулиганов меньше – вы о них и не слышите обычно, то о турках слышат и в Англии, и во Франции, и в России, и в самой Турции.

Зачем хулиганы футболу?

Два акта агрессии - теракт и провокация, на одной еврокубковой неделе… Интересно, а почему «хулиганы» считают себя героями, нападая на так называемых «кузьмичей», как вчера в Лионе? И никакой «вид спорта» из их драк не получится, как предлагал член исполкома РФС Лебедев. Может, еще сожжение красивых женщин по доносам на кострах в Европу вернуть? А что, хлеба и зрелищ! Нет, лучше включить голову - хулиганизм всегда зависит от уровня контроля.

Те же немцы сидят тихо, но склонны к насилию, как и все остальные, если полицейские не присматривают. Многие любят подчеркивать умение «доминировать» за счет грубой силы. Стадный инстинкт. Думаете, фанаты «Бешикташа» не гордятся вчерашним поведением? Гордятся, и про Османскую империю точно кричали. Человек склонен к нападению толпой на слабого соперника, если у него низкий уровень интеллекта, культуры и социальное положение или ниже среднего, или на уровне «у меня папа – начальник полиции».

Также развитый футбольный хулиганизм выдает нам результат работы властей. Как по наведению порядка, так и по созданию агрессивной атмосферы. Но все при желании меняется. Англичане были в этом антирейтинге уверенно первыми, а теперь в хвосте, что похвально. В восьмидесятых о турках в футболе никто и не слышал, а теперь чуть не сорвали матч с «Лионом». И президент французского клуба Ола прав – ответную игру надо провести при пустых трибунах. «Бешикташ», привычный к беспорядкам фанатов и такому поведению, получил преимущество из-за переноса начала гостевого матча. В футболе подобное недопустимо.