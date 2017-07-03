Первый после Видича серб в «Спартаке»

«Спартак» подписал контракт с Марко Петковичем, который пообещал равняться на великого Видича. «Соккер.ру» рассказывает о первом летнем новичке чемпионов России.

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Имя: Марко Петкович;

Гражданство: Сербия;

Возраст: 24 года (3 сентября 1992);

Антропометрия: 185 сантиметров, 77 килограмм;

Клубы: ОФК, «Црвена Звезда»;

Позиция: правый защитник/латераль.

Статистика карьеры

Клубные команды: ОФК (2010 – 2013) = 77 матчей, 1 гол; «Црвена Звезда» (2013 – 2017) = 105 матчей, 4 гола.

Сборная Сербии (2015 – 2016) = 2 матча; сборная Сербии U21 (2011 – 2015) = 21 матч; сборная Сербии U19 (2010 – 2011) = 8 матчей, 1 гол.

Детали трансфера

Пока «Зенит» подписывает игроков сборной России, «Спартак» взял защитника из чемпионата Сербии, который перебирается в стан «красно-белых» на правах свободного агента. Не самая воодушевляющая характеристика, если не вдаваться в детали. Марко, как и любой балканский игрок, понимал необходимость продолжения карьеры за рубежом, но он засиделся в Сербии по объективным причинам, поэтому решил отработать контракт до конца, чтобы получить большее пространство для маневра. Интересовался им не только «Спартак», но и клубы из Серии A, понятно, не из числа лидеров. Петкович играл заметную роль в «Црвене Звезде», «Трансфермаркт» оценивает его в 1.5 миллиона евро (четвертое место по стоимости в уже бывшей команде, причем самый дорогой из сербов). «Спартак» предложил Марко двухлетний контракт с зарплатой 700 тысяч евро. Не звездные условия, но московский клуб предоставляет Петковичу отличный шанс запустить карьеру за рубежом, а если серб сможет себя проявить, то финансово его не обидят. В качестве примера можно привести Романа Зобнина, которому «Спартак» после удачного сезона в одностороннем порядке улучшил контракт.

Любопытный факт №1: именно Роман Зобнин стал первым одноклубником, с которым Петкович получил возможность познакомиться. Полузащитник восстанавливается после разрыва крестообразных связок в римской клинике «Вилла Стюарт», а Марко именно там проходил медицинское обследование для «Спартака». По словам руководителя медицинского департамента «красно-белых», футболисты тепло пообщались, и Петкович пожелал Зобнину скорейшего выздоровления.

«Разлом» в карьере

Возможно, Марко даже дал Роману пару ценнейших советов, ведь с ним тоже случалась такая беда: разорвал крестообразные связки в 22 года, когда прогрессировал от недели к неделе и знал, что им интересуются клубы из ведущих первенств Старого Света. Полгода на восстановление, а потом еще целый сезон, чтобы обрести игровой ритм и полностью прийти в себя. В итоге, полгода Марко не играл, еще год был сам не свой и выслушивал справедливую критику, порождая сомнения в том, что сможет вернуться на прежний уровень. Собственно, еще одна из причин, почему не подписал новый контракт с «Црвеной». Однако кампания 2016/2017 показала, что Петкович еще не сказал своего последнего слова в футболе. Четыре гола и три результативных передачи – неплохо для крайнего защитника, это лучший сезон Марко в составе «красно-белой» команды из Белграда.

Любопытный факт №2: когда Марко уходил из ОФК, контракт ему предложили «Партизан» и «Црвена Звезда», причем «черно-белые» были настолько уверены в своем успехе, что поделились новостью до подписания контракта. Каково же было их удивление, когда Петкович официально стал игроком «Црвены Звезды». «Партизаны» потребовали объяснений, на что Марко, по легенде болельщиков «Црвены», ответил матерной кричалкой, оскорбляющей «Партизан». Петкович с детства поддерживал «красно-белых».

Креатура Массимо Карреры

После завоевания чемпионского титула вес мнения Массимо Карреры в «Спартаке» вырос, и когда итальянец присмотрел на мартовской товарищеской игре с «Црвеной Звездой» Петковича и попросил включить его в шорт-лист кандидатов на позицию правого защитника, с ним не стали спорить. Не стану утверждать, что Марко обязательно шел под первым номером, но так получилось, что именно он оказался в «Спартаке». На лимитной, в общем-то, позиции крайнего бека, что Карреру не беспокоит. Как и история с разрывом крестообразных связок. С другой стороны, в данном случае Массимо вряд ли рискует хорошими отношениями с руководством, ведь это не игрок за 20 миллионов. В случае чего клуб не рискует большими деньгами, да на позицию правого защитника претендуют, как минимум, три человека, то есть зона не останется оголенной. А вот если Марко заиграет в «Спартаке», Каррера получит не лишний вист за то, что «рассмотрел, пригласил, помог раскрыться».

Любопытный факт №3: «В 2004 году в „Спартаке“ уже играл Петкович по имени Душан. Тот серб выступал на позиции центрального защитника, и он не родственник Марко, хотя оба начинали в белградском ОФК. Душан Петкович запомнился тем, что не вылезал из тренажерного зала, был грозой массажистов, больше напоминая культуриста, чем футболиста».

Стиль игры

Рано сравнивать по уровню, Марко еще предстоит пройти испытание в РФПЛ, то есть у него что-то общее с Марио Фернандесом. Даже в судьбе. Бразилец тоже не уехал в молодости в Европу (был вариант даже с «Реалом») из-за травм, серб пропустил поезд в большой чемпионат, когда порвал кресты. Оба достаточно высокие для крайних беков, оба ориентированы в первую очередь на атаку. У Петковича не такой изящный дриблинг, как у Марко, но его обводки действенны, новичок «Спартака» без устали носится по флангу, сваливается в центр, обожает обострять игру. Беда с оборонительными действиями, причем именно с командными, один в один Петкович как раз достаточно цепок. Наверное, этот параметр Массимо Каррера рассчитывает «прокачать» собственноручно, ведь материал в его распоряжение попал качественный, но с ним еще работать и работать. Не покидает ощущения, что природа подготовила Марко для работы латералем в схеме с тремя центральными защитниками, но «Спартак» при Каррере предпочитает расстановки с четверкой в предпоследней линии.

Мнение. Миодраг Божович (тренировал Петковича в «Црвене Звезде»): «Хороший исполнитель, может бегать по всей бровке. Техника неплохая. Если получит шанс в „Спартаке“, то его использует. Даже не знаю, почему его раньше никто не забрал. „Спартак“ будет играть в Лиге чемпионов, плюс Премьер-Лига и Кубок. Каррере на каждой позиции нужно по два качественных футболиста. Видимо, и Ещенко, и Петкович получат время».

Резюме. Мотивированный легионер

Одна из любимых поговорок Карреры: «В футболе побеждает тот, кто больше хочет». Этот принцип лежит и в основе формирования сегодняшнего «Спартака». Массимо нужны мотивированные футболисты, а Петкович должен понимать, что за промежуточным контрактом в Москве (2 года, 700 тысяч евро) может последовать главный договор в карьере. Потенциал есть, мотивация у парня в наличии, плюс со стороны Карреры приобретение легионера на «лимитную» позицию – это сигнал всем российским футболистам, что приходит конец конкуренции по национальному признаку. Думаю, Марко покажет в «Спартаке» максимум, тем более сербы у нас обычно легко приживаются, но вот где этот максимум – узнаем со временем.

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