​Недооцененный снайпер для «Арсенала»

Венгер поставил трансферный рекорд, но сможет форвард из Франции выйти из тени в АПЛ? «Соккер.ру» знает ответ – говорим о стиле Ляказетта и его перспективах.

Ляказетт – рекордсмен «Арсенала»

Президент «Лиона» на днях называл сумму в 45-50 млн. евро, британцы пишут, что вместе с бонусами цена трансфера может вырасти до 60 млн. евро. И уже сейчас – на отметке 53 миллиона, Ляказетт становится самым дорогим для «ткачей» и «канониров». Переход Озила оценивают в 47 млн. евро, Джаки – в 45, Санчеса – в 42.5, Мустафи – в 41. Элитная пятерка, дальше идут ребята за 20 млн. евро.

Санчес уйдет или останется?

Александр заявил, что все детство мечтал играть за «Арсенал» - великий клуб. Но отсылками к сезону без поражений, временам Бергкампа или Анри можно кормить только новичков Венгера. Проверенные временем звезды часто ищут возможность убежать. Уход Рибери из «Баварии» - такой повод, Алексиса могут завербовать при помощи Видаля в Бундеслигу.

Также Гвардиола якобы готов закрыть одно из мест в атаке «Манчестер Сити» с помощью чилийца. Алексис рад, что «Арсенал» подписал сильного дорогого игрока, сам об этом просил раньше, но принимает решение с выгодой для себя и вряд ли в пользу «Арсенала». Ляказетт может жить мечтой о победах с «канонирами», Алексис все понял и скорее выберет клуб из Лиги чемпионов.

Почему Ляказетт - недооцененный?

Получал высокие оценки от экспертов и коллег, но всегда был в тени. Пока в Лиге 1 играл Златан – даже Кавани оставался призраком. Потом о Мбаппе начали говорить, Фалькао вернулся. А когда доходило до сборной, то все обсуждали отказ от Бензема, словно Карим – единственный нападающий Франции. Но «мексиканец» Жиньяк и странный форвард Жиру, который сейчас заявляет о желании остаться в «Арсенале», были в заявке на Евро-2016.

А Ляказетт – напористый форвард, который к тому времени за два сезона наколотил 54 мяча против 42 у Оливье, в заявку не попал. О Кейне, Лукаку, Морате и Обамеянге много говорили, а парня, который в прошлом сезоне забил 37 голов за «Лион», словно не заметили. О Ляказетте все знали, но до двадцати шести лет большие клубы не решались предоставить ему шанс в лиге еще более высокого уровня. Теперь такой клуб нашелся.

Как играет Александр Ляказетт?

Венгер прав – новичок с сильным характером, не любит проигрывать. Невысокий, крепкий, правоногий, с прекрасным выбором позиции. Похож на олимпийского чемпиона по борьбе – борода, умение не упасть при столкновениях, но шустрый и работает элегантно. Прирожденной пластичности, как у Анри, у Ляказетта, безусловно, нет, но двигается легко. А главное – заметно подрос. Обратите внимание на два футбольных радара:

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Считывается наглядная красота просто: чем выше отдельные показатели – тем лучше. То есть площадь одиннадцатиугольника у Месси намного выше, чем у слабого форварда, и по ней тоже можно ориентироваться. И если сравнивать показатели Ляказетта в 23 и в 26 лет, то разница видна на глаз. По всем важным показателям прибавил. Хорошо бьет пенальти? Так голов с игры такой же процент, как у Месси.

Хватало ударов, но не было частых голов? За три года поднял показатель голевых выстрелов до 25% от общего числа - опять же, элитные цифры для нападающих. Понятно, что минусы тоже есть. Ляказетту надо качественнее прессинговать в АПЛ. Ставит на проходы, но дриблинг применяет реже, чем мог бы. Также у Александра много созданных моментов для напарников, но их класс, видимо, не позволял собрать мешок ассистов. Но форвард сильный и растущий – видно сразу.

Переход в «Арсенал» поможет раскрыться?

А ведь не факт. Давление из-за суммы контракта будет колоссальным. Тот же Озил пришел в качестве игрока «Реала», ему было проще, потом чемпионом мира стал. А у Ляказетта нет устоявшей репутации, как была у Санчеса, например. Ему ее нужно заработать, а следующий сезон в АПЛ может оказаться сложнее, чем два предыдущих. То есть Александр пришел в «Арсенал» в непростой для реализации потенциала момент.

Кроме того, для Дешама не существует нападающих, которые не побеждают в больших играх, вроде плей-офф Лиги чемпионов. «Арсенал» сыграет в Лиге Европы, где «Лион» вышел в полуфинал, что слабо повлияло на позиции Александра в сборной Франции – Мбаппе там ближе к основе, как и Усман Дембеле. Александра начали вызывать, но пока сидит на скамейке. Так что для фанатов «Арсенала» покупка такого форварда – долгожданный подарок, а вот сам нападающий не обязательно выиграет от такого перехода.

«Арсенал» с Ляказеттом ближе к чемпионству?

Мустафи, Джака, Озил, вето на трансфер Бельерина в «Барселону», покупка Ляказетта – Венгер мечтает уйти красиво, с титулом, как у Раньери и Конте. Долго выбирал нападающего, предоставлен шанс новому французу, но «Арсеналу» надо сыграть в «Лестер» и «Челси» последних лет, чтобы сезон получился чемпионским и сказочным, а Ляказетт стал его героем. Ведь игрок, забивший за три сезона в топ-5 лигах больше всех, кроме Роналду и Месси, может оставаться недооцененным только в одном случае – если его команда не берет трофеи.

«Лион» не выигрывал, но и «Арсеналу», чтобы в Ляказетте признали звезду за 53-60 миллионов евро, нужно нечто большее, чем Кубок Англии. Прекрасно, что «канониры» ищут пути усиления состава, но есть сомнения не столько насчет результативности Ляказетта на новом уровне, как насчет полной реализации турнирных амбиций. Многие казались счастливыми, подписав контракт с «Арсеналом», но без трофеев даже покупки за такие деньги останутся бессмысленной обманкой для фанатов, готовых заплатить за дорогие билеты на «Эмирейтс».

Александру после такого трансфера надо стать минимум Луисом Суаресом для «Арсенала», но способен на такое господство в атаке в лиге Кейна, Агуэро, Лукаку и остальных мощных нападающих из АПЛ? Большой вопрос. Ляказетт как молодой Руни по напору, но техничнее, он как Санчес по отношению, только именно центральный форвард, а не вынужденный наконечник. Если Венгер умудрится сохранить Санчеса, с Ляказеттом и Озилом могут получить железный повод наплевать на Лигу Европы с кубками и полностью сосредоточиться на АПЛ.

И хотя сложно спрогнозировать, сколько точно мячей Ляказетт забьет в первом сезоне, одно бесспорно – заслужил шанс на самом высоком уровне. Дальше все зависит от воли случая, стараний и тренерского участия, причем даже главный минус Александра – спасибо за подсказку главному специалисту сайта по Лиге 1, играет скорее на руку Венгеру. Минус своеобразный: Ляказетт обожает брать игру на себя, и порой перебарщивает. Но в «Арсенале» так играли многие – от Анри и Сеска до ван Перси и Санчеса, и именно они были главными фигурами на поле.

Правда, разница между чемпионскими «канонирами» и нынешними все-таки есть. Инопланетные могли похвастаться четкостью работы всех линий, Анри творил под прикрытием Кэмпбелла, Коула, Виейры и Жилберто Силвы. И пусть в новом сезоне у Венгера может быть шикарная атака, командный успех по-прежнему зависит не только от Санчеса, Озила и Ляказетта, но и от работы центра обороны и опорной зоны. А если Алексис уходит – отсюда неадекватный запрос 400 тысяч фунтов в неделю, то скептики из числа фанатов «Арсенала» скажут - снова пытаются найти спасителя, который будет тащить к четвертому месту, а не диамант для чемпионской короны.