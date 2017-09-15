В касте пополнение. Родилась суперзвезда!

Забавные британцы уже оценивают шансы Кейна на «Золотой мяч». «Соккер.ру», не перехваливая злостного снайпера, фиксирует переход футболиста в высшую лигу.

Почему стоит говорить о Харри в 2017?

Что отличает элитного центрального форварда от просто хорошего нападающего? Легкость работы. У Дзюбы нет легкости на старте сезона, которая заметна у Кокорина. Впрочем, это не вопрос габаритов. Левандовски или даже Игуаина, когда Гонсало в ударе, невозможно остановить. Кейн, накануне отпраздновал сотый гол в футболке «Тоттенхэма», подчеркнув, что он среди небожителей в своем амплуа. А дубль в ворота «Боруссии» из Дортмунда не только позволил выиграть всего второй из двенадцати матчей «шпор» на «Уэмбли», но и подчеркнул ценность форварда и его рост.

В календарном году на клубном уровне очень мало нападающих, у которых больше голов, чем у Кейна. У Месси 39 забитых мячей, у Кавани – 34, у Левандовски – 30, а у Роналду и Кейна – по 29 мячей, скоро отпразднуют круглые цифры. Впечатляющий результат, особенно если помнить о разнице в классе между «Тоттенхэмом» и командами остальных голеадоров. Поставьте Неймара и Мбаппе помогать Кейну – увидите совсем другой расклад, правда ведь? Средняя результативность Харри даже выше гола за игру – 29 мячей в 27 матчах, то есть он опережает Роналду по показателю точных ударов за поединок.

Когда ты в вопросе голов опережаешь Криштиану, выступая за клуб АПЛ, то чего-то да стоишь. А когда добавить голы за сборную, то Месси останется первым, Роналду поднимется на второе место в мировом рейтинге метких, Левандовски окажется третьим – с показателем в 35 голов, а Кейн займет почетное четвертое место – 34 гола. Невзирая на то, что на дворе всего сентябрь, нападающий Харри поставил личный рекорд по голам за год. В 165 последних матчах за «шпор» и сборную Англии Кейн собрал 125 голов и 17 ассистов, то есть в сумме получаем участие в 142 голах. Будь его напарники чуть выше классом - настолько эффективный форвард смог бы в среднем создавать по голу за игру!

Кейн – нападающий мирового уровня?

Филл Невилл считает, что для перехода на мировой уровень Кейну нужно менять клуб. Но разве сто голов за «Тоттенхэм» - юбилей отметил на прошлой неделе против «Эвертона», не доказывают, что Харри растет? Более того, сотый гол на клубном уровне англичанин забил, потратив всего 169 поединков. А это быстрее, чем у Месси – выжал сотню за 188 игр, Анри – 181 матч, Неймара – 177, или Роналду – 253 матча для своей первой сотни голов. В двадцати двух последних матчах на счету Кейна тридцать голов. Прет, как танк!

Сравнения с ван Нистелроем, Раулем и Диего Костой уместны, поскольку Кейн вправду находится на грани между классическим силовым футболом и работой современного форварда, который готов забить из-за штрафной, после выхода один на один или из ничего. Барражирует между мощной игрой на втором этаже (так забивает каждый восьмой гол в АПЛ) и мощными ударами. Левой ногой отличается даже чаще, чем головой, хотя 66% всех мячей, две трети забил правой. Как ни крути, Кейн по каждому из важных параметров – один из самых эффективных, растущих и мощных нападающих планеты.

Уже сейчас рядом с Левандовски и Игуаином по многим показателям. Также со времен молодого Руни не было английского форварда, который мог бы забить в трех матчах Лиги чемпионов подряд, а Кейну удалось – отличился против «Монако», ЦСКА и теперь вот «Боруссии» из Дортмунда. Также Кейн ходит в лидерах АПЛ по сбору голов, ведь за последние три сезона он наколотил 77 мячей, опередив Агуэро – 72 удара, Лукаку – 57 и Алексиса Санчеса – 53 гола.

Тут нет великих легенд, но даже когда выходим на мировой уровень, то по среднему количеству голов за сезон, если считать три последних, Кейн оказывается четвертым. После Роналду, Месси и Игуаина. Прямо сейчас он стабильнее как снайпер, чем все нападающие ведущих лиг мира, кроме названной тройки. Дальше идут Левандовски, Лукаку, Неймар и так далее. Разве в таком случае можно назвать Харри форвардом не мирового уровня? Если уж Кейн не подходит, то кто тогда подойдет под определение в этом году? Тем более, он рубится в составе результативной команды, где забивает всего треть мячей.

У Почеттино нет правила, чтобы мяч всегда доставляли на Кейна, а когда тренер сравнил Харри с Батистутой, то пока отдал предпочтение Габриэлю. Говорят, у Харри легкий характер, с ним просто работается, при этом живет молодой человек только футболом, голова ничем глупым не забита. На поле видно – за последние три года англичанин очень подрос как футболист.

У Харри нет шансов на «Золотой мяч»?

Именно в сентябре 2017 года, перешагнув отметку в 100 мячей за «Тоттенхэм», потратив на это меньше матчей, чем легенды, Кейн стал в один ряд с лучшими центральными нападающими мира. Ему лишь двадцать четыре года, хватит времени пережить юношеский клубный патриотизм, и осознать, что надо двигаться дальше. У Харри Кейна не будет «Золотого мяча», даже именитым и знатным нападающим, коснувшимся величия – уровня ван Нистелроя, Анри или Рауля, такие награды зачастую не достаются.

Англичанин будет главным центральным нападающим мира через пару лет, если правильно выберет будущий клуб. Вот только места в большинстве команд заняты. «Бавария» не заплатит за Кейна много, разве что под это дело продаст Левандовски в «Реал» за дикие деньги. Поэтому остается именно команда Зидана. Если Зинедину нужен гражданин Кейн – француз сможет убедить президента «шпор» Леви, как Перес убеждал по Модричу и Бэйлу. Две звезды «Тоттенхэма» в разной мере, но приносили пользу «Реалу». Похоже, намечается еще один переход?

В этом году форвард уверенно зашел в высшую лигу, но в кругу, где сравнивают с Раулем и ван Нистелроем, остаются только титулованные люди. «Тоттенхэм» не настолько наивен, как «Арсенал», чтобы говорить о чемпионском титуле в сентябре месяце. Но если Кейн ничего не выиграет в этом сезоне, то после чемпионата мира – на котором у Харри все шансы себя показать, за ним обязательно придут. И тогда англичанин, которого на родине уже начинают уважать, что куда важнее поклонения, становится центральной фигурой в большой трансферной игре.

Кейну не хватает трофеев для признания?

Подписав Харри и сделав его еще сильнее, «Реал» может на много лет получить форварда, который сейчас забил столько же голов за год, как Роналду, сыграв меньше матчей. А через пару лет примет эстафету от португальца. Раз уж появился такой толковый английский парень, не хочется его испортить, как портили почти всех подающих надежды англичан последних десятилетий. Еще один Ширер футболу не нужен, не того масштаба игрок, невзирая на рекорды. А еще один Рауль – необходим. Так что Кейну в ближайшие годы надо выбрать, кем ему интереснее стать?

Тут многое прояснит чемпионат мира. Так что следите за Кейном в АПЛ и Лиге чемпионов и ждите в гости! Можно поздравить футбольный мир с намеком на появление сверхновой суперзвезды, а Кейна - со смотринами в группе лидеров. Но в этой компании задерживаются только те, кто прошел испытание временем. Харри – молодой нападающий, есть вещи, которым должен подучиться, чтобы позже футболист уровня Марсело заявил, что Кейн круче ван Нистелроя, Роналдо и Рауля. А пока речь о нападающем из Англии, чей уровень сложно проверить без международных успехов.

Но можно поверить, что парень невероятно одаренный, ведь разносторонний. У Кейна в сумме 12 ассистов в АПЛ после всего 19 принятых решений о создании момента не для себя – даже в этом смысле эффективен. А уж когда надо раскрыть эпизод самому – ему мало равных. Разумеется, чтобы получить такие голевые показатели, Кейн перенял тактику Роналду и Месси. Англичанин лупит по воротам, как ненормальный, у него в среднем по семь ударов в каждой игре нового сезона в АПЛ. Но у Месси 9.3, у Иммобиле и Дибалы – в районе 6 за игру. Другими словами, только успешный нападающий может позволить себе собирать выстрелы пачками. Слабых не пускают к ударным позициям.

А вот если Кейн оказывается на удачной точке – предпочитает отличиться. Харри – прирожденный собиратель голов, но его итоговая титулованность или статус зависят от выбора клуба. В составе «Тоттенхэма» не собрать трофеи, которые есть у Суареса или Бензема. Ведь пока у парня 103 мяча за «шпор» и ноль командных титулов. И этот ноль можно перекрыть или бессмысленной в современном футболе слепой верностью команде без достижений, или переходом в грандиозный клуб. Но есть ли команда, готовая к завоеванию трофеев, которой нужен для счастья именно Харри Кейн?

Должна такая быть, ведь парню всего двадцать четыре, и если через два года окажется в окружении ассистентов еще более сильных, чем в «Тоттенхэме» - побьет парочку впечатляющих рекордов. Он стартовал не так резко и дико, как Бэйл, но может не расплескать энергию и стабильно играть много лет, что тоже нужно уметь форварду мирового класса.