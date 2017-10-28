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Эмери: «Как начали матч с осады ворот „Ниццы“, так и закончили его»

сегодня, 11:00
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен3 : 0НиццаНиццаМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери остался доволен выступлением своей команды в матче 11-го тура Лиги 1. Парижане разгромили «Ниццу» со счетом 3:0.

«Мы довольны. Не только тремя набранными очками, но и потому что команда здорово выступила. Мы не только не позволили сопернику создать ни единого голевого момента, а сами забили трижды, но и контролировали ход матча. Настрой команды был правильным все 90 минут. Мы начали матч с осады ворот соперника, закончили поединок в таком же ключе».

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