Эмери: «Как начали матч с осады ворот „Ниццы“, так и закончили его»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери остался доволен выступлением своей команды в матче 11-го тура Лиги 1. Парижане разгромили «Ниццу» со счетом 3:0.

«Мы довольны. Не только тремя набранными очками, но и потому что команда здорово выступила. Мы не только не позволили сопернику создать ни единого голевого момента, а сами забили трижды, но и контролировали ход матча. Настрой команды был правильным все 90 минут. Мы начали матч с осады ворот соперника, закончили поединок в таком же ключе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте