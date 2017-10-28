Клопп: «„Ливерпуль“ может доказать, что мы лучше, чем некоторые считают»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что разгромное поражение от «Тоттенхэма» в прошлом туре не должно надломить его команду:

“Возможно, наши болельщики на данный момент не хотели бы, чтобы я говорил это, но думаю, что в матче с «Марибором» мы показали истинный «Ливерпуль». В том поединке у нас было правильное отношение к делу. Мы сыграли на высочайшем уровне на каждом участке поля. Но когда мы проигрываем, как в Лондоне («Тоттенхэму»), никто не хочет слышать этого.

Но в этом и вся прелесть футбола - такое выступление и результат наносят по вам удар, но не являются фатальными. В наших силах сделать матч против «Тоттенхэма» разовым разочарованием. Мы можем доказать, что мы лучше, чем некоторые считают".

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