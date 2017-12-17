Перес: «Роналду — лучший игрок своей эпохи. Хочу, чтобы он закончил карьеру в „Реале“»

1513511453

Президент «Реала» заявил, что хочет видеть в команде нападающего до конца карьеры португальца. Накануне «сливочные» выиграли клубный чемпионат мира, а Роналду стал первым футболистом, который забил голы в двух финалах турнира кряду.

«Роналду хочет закончить карьеру в „Реале“, и я этого хочу. Он замечательный игрок, у которого долгосрочный контракт.

Криштиану, вне всяких сомнений, лучший игрок своей эпохи. Он уникальный и особенный футболист. Роналду демонстрирует футбол будущего».