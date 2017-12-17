  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2017/2018

Перес: «Роналду — лучший игрок своей эпохи. Хочу, чтобы он закончил карьеру в „Реале“»

17 декабря 2017, 14:50

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что хочет видеть в команде нападающего Криштиану Роналду до конца карьеры португальца. Накануне «сливочные» выиграли клубный чемпионат мира, а Роналду стал первым футболистом, который забил голы в двух финалах турнира кряду.

«Роналду хочет закончить карьеру в „Реале“, и я этого хочу. Он замечательный игрок, у которого долгосрочный контракт.

Криштиану, вне всяких сомнений, лучший игрок своей эпохи. Он уникальный и особенный футболист. Роналду демонстрирует футбол будущего».

Подписывайся в ВК
Все новости
Аббьяти: «Поведение болельщиков очень разочаровало Доннарумму»
17 декабря 2017
Романьоли: «Выездные матчи против „Вероны“ всегда были испытанием для „Милана“»
17 декабря 2017
Черчи: «В матче против „Милана“ мы должны постараться реализовать все свои моменты»
17 декабря 2017
Винисиус не спешит отправляться в расположение «Реала»
17 декабря 2017
Алан Смит: «„Ливерпулю“ стоит обратить внимание на Эванса»
17 декабря 2017
Гасперини: «Две игры с „Боруссией“ станут для „Аталанты“ настоящим испытанием»
17 декабря 2017
 
Сортировать
Все комментарии
Cules2013
Cules2013
17 декабря 2017 в 23:07
Ну это ясное дело, чтобы он ещё сказал? что Месси что-ли?)))
рус фан
рус фан
17 декабря 2017 в 21:29, ред.
Криштиану взял свой пятый ЗМ совсем недавно, что еще мог сказать президент Реала, который к слову не стал бросать фразы типа-"лучший в истории", "лучший за 50 лет", "самый сильный игрок атаки в футболе" и т.д.
MSN-thebest
MSN-thebest
17 декабря 2017 в 20:31, ред.
Рональду лучший игрок своей эпохи в своем родном городке. Однозначно!
Шишанутый
Шишанутый
17 декабря 2017 в 20:28
Презедент Реала подержал лидера Реала а взорвалось в Католонии! Ох уж эти зависливые провинциалы!
barcelonistas
barcelonistas ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
17 декабря 2017 в 19:17
В финалах Евро?
Санчо Панса
Санчо Панса
17 декабря 2017 в 16:34
Да, это именно про него! Полагаю, что и сам Рон не против закончить свою блестящую карьеру в стане мадридских королевичей)
LogvinovSerj
LogvinovSerj
17 декабря 2017 в 16:10
Старый, этот толерантный только в марокко на ферме лучший! Года как два, он и в первый десяток не попадает. Купил ему 2 липовых мяча, хватит, хотя бы не стал пургу в комментариях гнать...

PS А в принципе, что взять с реала? Выкормленный судейский корпус, перекуп игроков и нетрадиционные отношения....
ArtNow
ArtNow
17 декабря 2017 в 16:07
Так не нырял ещё никто, лучший!
vale46
vale46
17 декабря 2017 в 15:41
Соккер,печатай побольше разных вариаций вылизывания шоколадного глаза этому гелевому,а наши читатели-почитатели будут кайфовать смотря на это!Кайфуют все!Халвы в Мадрид!
drug01
drug01
17 декабря 2017 в 15:39
Конечно только в Реале!
Zidane.5
Zidane.5
17 декабря 2017 в 15:16
Криштиану лучший игрок своего времени. Я очень горд что он играет в моем любимом клубе.
starche
starche
17 декабря 2017 в 15:11
Уже заканчивает, не пропусти этот момент.
Жажда скорости
Жажда скорости
17 декабря 2017 в 14:57
Уважаемый Дон Флорентино.Я бы попросил вас не оскорблять глоров моей Барселонаьи,и также не обижайте миссе,который уже несколько лет подряд смотрит каа Роналду выигрывает трофеи..Нам обидно(мы и засудить можем Реал..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 