Английский клуб может перебить предложение «Спартака» по Вериссимо

Неназванный английский клуб может увести у «Спартака» защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

По данным СМИ, руководство бразильского клуба в ближайшие дни ждет предложение по своему защитнику из Англии, которое должно быть лучше спартаковского. Кроме того, лучшие условия будут предложены и самому игроку. «Спартак», напомним, готов заплатить за бека 6 млн евро.

В четверг комитет управления «Сантоса» проведет собрание, чтобы обсудить ситуацию с Вериссимо.