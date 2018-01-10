Футболисты «Реала» - Зидану: «У нас не играют те, кто тренируются лучше остальных»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан накануне провел беседу со своими футболистами.

Француз собрал команду перед тренировкой и общался с ней около 45 минут. Во время разговора тренер пытался донести игрокам, что он ждет от них реакции на последние неудачи, если они не хотят окончательно испортить сезон еще зимой.

Отмечается, что в целом футболисты отреагировали на спич Зидана положительно и были самокритичны. Однако некоторые молодые игроки дали понять, что не совсем понимают решения тренера. Так, прозвучала фраза: «У нас не играют те, кто тренируются лучше остальных».

Зидан, ты не прав!