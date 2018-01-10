Футболисты «Реала» - Зидану: «У нас не играют те, кто тренируются лучше остальных»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан накануне провел беседу со своими футболистами.
Француз собрал команду перед тренировкой и общался с ней около 45 минут. Во время разговора тренер пытался донести игрокам, что он ждет от них реакции на последние неудачи, если они не хотят окончательно испортить сезон еще зимой.
Отмечается, что в целом футболисты отреагировали на спич Зидана положительно и были самокритичны. Однако некоторые молодые игроки дали понять, что не совсем понимают решения тренера. Так, прозвучала фраза: «У нас не играют те, кто тренируются лучше остальных».
Если это правда, конечно.
Если это правда, конечно.
Зидан никогда не говорил, что у Роналду проблемы с другом, что его посадили и прочую небылицу, о которой ты тут пишешь!
И думаю, Зидану уважения какого-то васи из иркутска как-то до фени...!
Зидан никогда не говорил, что у Роналду проблемы с другом, что его посадили и прочую небылицу, о которой ты тут пишешь!
И думаю, Зидану уважения какого-то васи из иркутска как-то до фени...!
Вот тогда Зидан и показал кто он на самом деле, он просто прогнулся под систему реала и спрятал свою гордость и его игроки съели!
Вот тогда Зидан и показал кто он на самом деле, он просто прогнулся под систему реала и спрятал свою гордость и его игроки съели!
Я свои обещание помню, но вот тебе такое обещание я НИКОГДА не давал!
А ты оказывается еще и наговаривать любитель...!
Я свои обещание помню, но вот тебе такое обещание я НИКОГДА не давал!
А ты оказывается еще и наговаривать любитель...!
- Намечается восстание духов на дедов)))
- Намечается восстание духов на дедов)))
Я вообще тебя только по "минусам" моим комментарием и знаю..., но не помню, чтобы мы с тобой когда нибудь словестно переесекались!
Вот поэтому я тебя и спрашиваю, где я тебя так опустил, чтобы ты при виде моих комментов ставил "минусы"!
Я вообще тебя только по "минусам" моим комментарием и знаю..., но не помню, чтобы мы с тобой когда нибудь словестно переесекались!
Вот поэтому я тебя и спрашиваю, где я тебя так опустил, чтобы ты при виде моих комментов ставил "минусы"!
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Скоро будет переворот!!!
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Скоро будет переворот!!!