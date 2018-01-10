Футболисты «Реала» - Зидану: «У нас не играют те, кто тренируются лучше остальных»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Кубок
  • Франция. Кубок Лиги
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 1.65 4.2 5.4
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия Фонбет 1.13 8.5 15
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 18.8 9.2 1.11
  • Главные новости
  • Все новости
20:13
Опубликован рейтинг самых популярных футболистов России в русскоязычной Википедии13
18:52
«Зенит» претендует на защитника тульского «Арсенала». Клубы уже ведут переговоры37
16:30
Канчельскис: «Смолов перейдет в „Зенит“, он побоится ехать в Англию»72
15:40
Мостовой: «Я оставил память о себе в Испании, это не многим дано»38
15:30
«Анжи» усилил двухметровый венесуэльский защитник27
20:32
Директор ПСВ: «Контактируем с „Фенербахче“ и ван Перси по трансферу игрока»0
20:26
«Шеффилд Юнайтед» арендовал игрока МЮ0
19:30
«Крылья Советов» проведут 6 контрольных матчей на первом сборе0
19:20
Озил второй раз подряд признан игроком месяца в «Арсенале» 5
19:12
«Луч-Энергия» отправился на зимний сбор в Турцию1
19:01
Англичане разогреются перед чемпионатом мира двумя матчами против участников мундиаля1
18:44
Кейн рассказал о том, чем ему приходится жертвовать ради карьеры6
18:30
Ерёменко-младший тренируется со «Спартаком», бразильцы присоединятся к команде позже21
18:20
Представители Моуры работают над трансфером игрока в «Ливерпуль», а не МЮ6
18:07
Иванов: «Павлюченко в „Урал“ не поедет»7
17:59
«Ростов» усилился хавбеком «Балтики»5
17:52
Павон: «Зидан - идеальный тренер для „Реала“. Нельзя выигрывать все турниры каждый год»1
17:40
Матч между сборными России и Турции может состояться на новом стадионе «Динамо»1
17:11
ФИФА планирует использовать систему VAR на ЧМ-20188
17:07
Бэйл не попал в заявку на матч против «Нумансии»1
16:56
Хедира посоветовал «Ювентусу» подписать Джана1
16:51
Шюррле останется в «Боруссии»1
16:47
Рибери: «У меня много вариантов продолжения карьеры»1
16:34
Наингголан примет участие в матче против «Интера»3
16:24
Де Брюйне: «Будет здорово, если Алексис Санчес пополнит ряды „Манчестер Сити“»4

Футболисты «Реала» - Зидану: «У нас не играют те, кто тренируются лучше остальных»

сегодня, 13:19

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан накануне провел беседу со своими футболистами.

Француз собрал команду перед тренировкой и общался с ней около 45 минут. Во время разговора тренер пытался донести игрокам, что он ждет от них реакции на последние неудачи, если они не хотят окончательно испортить сезон еще зимой. 

Отмечается, что в целом футболисты отреагировали на спич Зидана положительно и были самокритичны. Однако некоторые молодые игроки дали понять, что не совсем понимают решения тренера. Так, прозвучала фраза: «У нас не играют те, кто тренируются лучше остальных».

Зидан, ты не прав!

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Англичане разогреются перед чемпионатом мира двумя матчами против участников мундиаля
Сегодня, 19:01 1
Ушел из жизни легендарный голкипер «Ливерпуля» Томми Лоуренс
Сегодня, 15:31
Гаскойн зарегистрировался в Twitter и Instagram
Сегодня, 13:45 10
Владелец «Эвертона»: «Лукаку решил покинуть нас после предсказания вуду»
Сегодня, 09:37 16
«Валенсия» с крупным счётом обыграла «Лас-Пальмас», хет-трик на счету Вьетто
Сегодня, 01:19 2
Коутиньо может заработать для «Ливерпуля» 40 миллионов евро
Сегодня, 01:03 13
Обсудить
Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 19:05
Зидан: играют те кто лучше играют, а не те кто лучше тренируются.
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 19:03
Вот это уже серьёзно. Если молодежь усердно тренируется, а их маринуют, то это повод слить Зидана.
Если это правда, конечно.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил NGYRZ
сегодня в 18:42
NGYRZ:
Есть дизлайк..., и нет дизлайка! Красота....😂😂😂
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 17:00
    Байкал Иркутск:
    Я Зидана перестал уважать когда в том сезоне он усадил кри на лавку, а тот с лавке очень грубо выразился о родственниках Зидана. И вот тогда был момент истины, ответит он так же как Матерацци в финале ЧМ2006, но он стал наоборот оправдывать кри, говоря, что у него сложный период в жизни (проблемы с другом, посадили его). Вот тогда Зидан и показал кто он на самом деле, он просто прогнулся под систему реала и спрятал свою гордость и его игроки съели!
    Есть дизлайк..., и нет дизлайка! Красота....😂😂😂
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 16:46
    Байкал Иркутск:
    Я Зидана перестал уважать когда в том сезоне он усадил кри на лавку, а тот с лавке очень грубо выразился о родственниках Зидана. И вот тогда был момент истины, ответит он так же как Матерацци в финале ЧМ2006, но он стал наоборот оправдывать кри, говоря, что у него сложный период в жизни (проблемы с другом, посадили его). Вот тогда Зидан и показал кто он на самом деле, он просто прогнулся под систему реала и спрятал свою гордость и его игроки съели!
    Еще есть дизлайки....?))

    Зидан никогда не говорил, что у Роналду проблемы с другом, что его посадили и прочую небылицу, о которой ты тут пишешь!

    И думаю, Зидану уважения какого-то васи из иркутска как-то до фени...!
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск ответил Пластун
    сегодня в 16:24
    Пластун:
    Если Зидан посадит на лавку Криша, который вообще не виден, то его начнут пинать старожилы. А вообще Маур был главным и сажал на лавку даже Криша, зя что и поплатился. Держать в запасе самого дорого игрока Белу это маразм, хотя и его надо сажать на лавку. Бензема? А есть кто ещё из чистых форвардов у которых не трясуться коленки перед топами?)))
    Я Зидана перестал уважать когда в том сезоне он усадил кри на лавку, а тот с лавке очень грубо выразился о родственниках Зидана. И вот тогда был момент истины, ответит он так же как Матерацци в финале ЧМ2006, но он стал наоборот оправдывать кри, говоря, что у него сложный период в жизни (проблемы с другом, посадили его).
    Вот тогда Зидан и показал кто он на самом деле, он просто прогнулся под систему реала и спрятал свою гордость и его игроки съели!
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 16:24
    Байкал Иркутск:
    Вот ты опять хамишь! Противоречишь сам себе, а обещание было, ну если не помнишь то это твои проблемы!
    Разве я тебе хамил?))

    Я свои обещание помню, но вот тебе такое обещание я НИКОГДА не давал!

    А ты оказывается еще и наговаривать любитель...!
    070maks
    070maks
    сегодня в 16:19
    «У нас не играют те, кто тренируются лучше остальных».
    - Намечается восстание духов на дедов)))
    Пластун
    Пластун
    сегодня в 16:09
    Если Зидан посадит на лавку Криша, который вообще не виден, то его начнут пинать старожилы. А вообще Маур был главным и сажал на лавку даже Криша, зя что и поплатился. Держать в запасе самого дорого игрока Белу это маразм, хотя и его надо сажать на лавку. Бензема? А есть кто ещё из чистых форвардов у которых не трясуться коленки перед топами?)))
    mat73
    mat73
    сегодня в 16:06
    Бунт на корабле!)))
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 16:02
    Реал развалится и превратится в сегодняшний милан.
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск ответил NGYRZ
    сегодня в 15:41
    NGYRZ:
    Да кому ты сдался, чтобы тебе, хамить...! Я вообще тебя только по "минусам" моим комментарием и знаю..., но не помню, чтобы мы с тобой когда нибудь словестно переесекались! Вот поэтому я тебя и спрашиваю, где я тебя так опустил, чтобы ты при виде моих комментов ставил "минусы"!
    Вот ты опять хамишь! Противоречишь сам себе, а обещание было, ну если не помнишь то это твои проблемы!
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 15:29
    Байкал Иркутск:
    Да всё жду когда вы меня воспитывать будите как обещали и что то только слышно совсем другое!!! К этому ещё и хамите! А у меня хорошее настроение! Ну, ну, дерзайте!!!
    Да кому ты сдался, чтобы тебе, хамить...!

    Я вообще тебя только по "минусам" моим комментарием и знаю..., но не помню, чтобы мы с тобой когда нибудь словестно переесекались!

    Вот поэтому я тебя и спрашиваю, где я тебя так опустил, чтобы ты при виде моих комментов ставил "минусы"!
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 15:21
    BARCELONA-BEST:
    А Роналду где был?) опять пропал как в эль-классико?) пхах
    Однако некоторые МОЛОДЫЕ игроки дали понять, что не совсем понимают решения тренера. Так, прозвучала фраза: «У нас не играют те, кто тренируются лучше остальных».
    _______________________________________________________________________________
    Скоро будет переворот!!!
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск ответил NGY
    сегодня в 15:16
    Да всё жду когда вы меня воспитывать будите как обещали и что то только слышно совсем другое!!! К этому ещё и хамите! А у меня хорошее настроение! Ну, ну, дерзайте!!!
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск
    сегодня в 14:50
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 14:45
    А Роналду где был?) опять пропал как в эль-классико?) пхах
    Grabovsky
    Grabovsky
    сегодня в 13:51
    Кому интересно повезет и в отборе в лч попадет на мадрид. Не думаю что 3й раз выиграют лч
    NGY
    NGY
    сегодня в 13:45
    Да он каждый раз с ними проводит собрания и общается, а толку 0!
    Ищущий и Понимающий
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 13:27
    ....и начали лупить друг друга!
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 13:24
    Вопрос будет ли толк
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100