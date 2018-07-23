«Челси» сделал новое предложение «Ювентусу» по Ругани

Руководство «Челси» улучшило предложение по трансферу защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Первое предложение лондонской команды было в районе 36 миллионов фунтов стерлингов, но оно не устроило туринцев. Новое предложение «Челси» — 45 миллионов фунтов стерлингов.
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Вот у Сарри - Ругани
Вот у Сарри - Ругани