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«Челси» сделал новое предложение «Ювентусу» по Ругани

23 июля 2018, 18:42

Руководство «Челси» улучшило предложение по трансферу защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Первое предложение лондонской команды было в районе 36 миллионов фунтов стерлингов, но оно не устроило туринцев. Новое предложение «Челси» — 45 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
23 июля 2018 в 22:07
Мну аж испужался - думал Головина перекупили)
pinturicchio86
pinturicchio86 ответ En Sabah Nur (раскрыть)
23 июля 2018 в 21:32
твои влажные мечты это выйти в ле с третьего места, а про шкриниара это шутка, т к он картонное недоразумение, которое способно остановить только условного борьелло пхахахаах и вообще ты сейчас должен плакать по малькольму, т к вы остались с деревом и политано на фланге)))
En Sabah Nur
En Sabah Nur ответ pinturicchio86 (раскрыть)
23 июля 2018 в 20:32
Шкриниар заберете? Ах-ах... Это произойдет лишь в твоих влажных мечтах гобос...)))))))))
Romeo 777
Romeo 777
23 июля 2018 в 20:13
В итоге походу выяснится, что и переговоров то не было
ceret
ceret
23 июля 2018 в 19:53
45 за игрока,который полирует лавку-это много
311
311
23 июля 2018 в 19:44
В районе полтоса ругань будет уже матом!)
КЭТиК
КЭТиК
23 июля 2018 в 19:32
Еще чуть-чуть и по рукам.
pinturicchio86
pinturicchio86 ответ ROMA DROGBA (раскрыть)
23 июля 2018 в 19:29
не удивлюсь если сарри его реанимирует, при нем ругани неплохо смотрелся в сериале, а мы, возможно, потом локти кусать будем
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответ pinturicchio86 (раскрыть)
23 июля 2018 в 19:18
Для Челси и 70 лимонов за баночника - нормально
Большой Карай
Большой Карай
23 июля 2018 в 19:15
Новое и большое, все бьются над ним. Надо молодых брать, недорогих и расти вместе с ними.
pinturicchio86
pinturicchio86
23 июля 2018 в 19:13
хотелось бы и оставить, но 45 лям фунтов это круто за баночника супер-клуба, у нас в принципе кальдара остался, а через год шкриниара у нищего картонного попрошайки заберем)))
Медив
Медив
23 июля 2018 в 19:09
Луис норм откатал товарняк, продлили бы лучше с ним контракт. Четвертым дефом оставили бы Зуму, пятый - Ампаду. В принципе норм состав на сезон. Ну а Кэхилла можно с почестью проводить
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
23 июля 2018 в 19:09
Да и 45, по-моему это край
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
23 июля 2018 в 19:08
У каждого тренера были какие то свои сомнительные бзики по трансферам.
Вот у Сарри - Ругани
Лондонизблу
Лондонизблу
23 июля 2018 в 19:02
Много уже,нахрена!!!!?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
23 июля 2018 в 18:46
Не продавать!!!
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