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Лансини вернулся в «Вест Хэм» после серьезнейшей травмы

вчера, 23:10

Полузащитник Мануэль Лансини вернулся в расположение «Вест Хэма» после успешно перенесенной в июне операции на колене. Теперь футболист будет работать под наблюдением медицинского штаба клуба и постарается как можно быстрее вернуться в состав команды.

Напомним, хавбек порвал крестообразную связку колена на тренировке сборной Аргентины, причем диагностирован был особенно тяжелый случай. Ожидалось, что Лансини пропустит порядка 15 месяцев

Врач «молотобойцев» рассказал о состоянии игрока.

Мы очень рады за Ману. Здорово, что теперь он снова с нами. Сейчас он на третьем месяце восстановления, я летал к Ману, общался с его лечащим доктором на выходных. Он был очень доволен прогрессом.

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