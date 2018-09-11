Лансини вернулся в «Вест Хэм» после серьезнейшей травмы

Полузащитник Мануэль Лансини вернулся в расположение «Вест Хэма» после успешно перенесенной в июне операции на колене. Теперь футболист будет работать под наблюдением медицинского штаба клуба и постарается как можно быстрее вернуться в состав команды.
Напомним, хавбек порвал крестообразную связку колена на тренировке сборной Аргентины, причем диагностирован был особенно тяжелый случай. Ожидалось, что Лансини пропустит порядка 15 месяцев
Врач «молотобойцев» рассказал о состоянии игрока.
Мы очень рады за Ману. Здорово, что теперь он снова с нами. Сейчас он на третьем месяце восстановления, я летал к Ману, общался с его лечащим доктором на выходных. Он был очень доволен прогрессом.