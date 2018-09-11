Лансини вернулся в «Вест Хэм» после серьезнейшей травмы

вчера, 23:10

Полузащитник Мануэль Лансини вернулся в расположение «Вест Хэма» после успешно перенесенной в июне операции на колене. Теперь футболист будет работать под наблюдением медицинского штаба клуба и постарается как можно быстрее вернуться в состав команды.

Напомним, хавбек порвал крестообразную связку колена на тренировке сборной Аргентины, причем диагностирован был особенно тяжелый случай. Ожидалось, что Лансини пропустит порядка 15 месяцев

Врач «молотобойцев» рассказал о состоянии игрока.