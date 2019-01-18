В «Крыльях Советов» сменится председатель совета директоров

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов сменит Дмитрия Шляхтина в должности председателя совета директоров «Крыльев Советов». Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Я принял решение сменить председателя совета директоров «Крыльев Советов». Председателем совета директоров будет Александр Фетисов, курирующий вице-премьер, он эту тему уже ведет, он в полной мере будет отвечать за клуб.

У Дмитрия Шляхтина, который сейчас возглавляет клуб, помимо министерских обязанностей есть еще большая работа в ВФЛА [Всероссийской федерации легкой атлетики], может, руки где-то не доходят разобраться там со всем. Думаю, вполне достойно, что заместитель председателя правительства возглавит наш знаковый клуб.