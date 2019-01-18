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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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Паредес близок к переходу в ПСЖ

18 января 2019, 21:22

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в шаге от перехода в ПСЖ. Переговоры по трансферу 24-летнего аргентинца находятся на завершающей стадии. 

Сумма трансфера должна составить 37-38 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал свой контракт с парижанами.

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973 ответил Snake Plissken
   214 / 808
19 января в 23:03
    серый1925
    серый1925
       390 / 808
    19 января в 21:45
    пора его уже куда нибудь слить
    Телогрейка
    Телогрейка
    19 января в 20:50
    Не отмыться тебе уже пердоус, отныне только скамейка или на пенсию...
    Питер рулит
    Питер рулит ответил ziborock
       558 / 808
    19 января в 17:25
    Бомбит у вас, а мы прсто не можем понять зачем ПСЖ нужна эта бездарность и нытик?!
    бездарностей Спартак напокупал на 200 лямов,а потом они бесплатно разбежались..
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       161 / 808
    19 января в 16:05
    Заберите уже его куданибудь ...каждый день заголовки то в челси то в реал то в псж то еще куда
    ОПС
    ОПС
       134 / 808
    19 января в 15:12
    Брехня. Лживые вести не лежат на месте
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил ziborock
    19 января в 13:51
    Я за тобой это не раз замечал, веселишь не по детски профи- иксперт!)))
    Юноша - ты ещё расскажи про 1986 год и о том, как там команды в Кубке УЕФА в группах играли )))
    А когда научишься отличать квалификацию от первого раунда и что такое одноматчевое противостояние - тогда и приходи )))
    Ты хотя бы у взрослых по-спрашивал чтобы так глупо тут не выглядеть, иксперт тарасовский )))

    Я этот ШЭДЭВЫР даже тут оставлю:

    ===========================

    ziborock
    Вчера 13:57
    ответ пользователю Snake Plissken (раскрыть)
    В 1996 по сумме двух встреч кони уступили Фейнорду в перввом раунде Кубка Уефа и соотвктственно вылетели не дойдя до группового этапа! Учи историю клуба, не я ведь за тебя ее должен знать!

    ===========================
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил Томик
    19 января в 13:46
    Карасёв? Смеётесь? Вы ещё Вилкова сюда приплюсуйте. Бред полнейший.
    Ну тебе виднее кто у Федуна на прокорме
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил mugik1973
    19 января в 13:45
    Смени пластинку, уже не смешно.
      Igo0rek
      Igo0rek
         135 / 808
      19 января в 13:44
      Как вообще в здравом уме можно за него отдать почти 40 млн?
      kolpankolpan
      kolpankolpan ответил Казанский
         188 / 808
      19 января в 13:32
      Я очень переживаю за Зенит как за "Лучший клуб Европы,представляющий интересы Газпрома в мире,маяк для лучший футболистов и путеводную звезду")))
      Покупай колеса от переживаний,Газпром финансирует не только "Зенит".Еще есть "Шальке".И много команд в разных видах спорта.Но Рубина в этом списке нет.И это меня слегка радует.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответил КЭТиК
         65 / 808
      19 января в 12:47
      Ух ты .Не чего себя . Вот мы какие. )) Просто здорово.
      Наши мнение совпадают на сто.
      Верг
      Верг
         337 / 808
      19 января в 12:43
      че сразу не в реал или барселону, тут соккер передаса продает уже полгода
      Ravshan878
      Ravshan878 ответил Сережа за ЦСКА
         65 / 808
      19 января в 12:42
      Все верно.!) Первой очереди дисциплина. ) Порядок будет.
      Привет.)
      Сережа за ЦСКА
      Сережа за ЦСКА
      19 января в 12:36
      Он действительно хороший полузащитник, ему просто нужна дисциплина на поле.
      ziborock
      ziborock ответил Leningrad 84
         23 / 808
      19 января в 12:11
      Ну насчет бездарности ты погорячился!
      Возможно! Время покажет!
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил ziborock
         224 / 808
      19 января в 11:52
      Бомбит у вас, а мы прсто не можем понять зачем ПСЖ нужна эта бездарность и нытик?!
      Ну насчет бездарности ты погорячился!
      ziborock
      ziborock ответил ПерекатиПоле
         23 / 808
      19 января в 11:47
      В трансферных «слухах» Зенит, Челси, ПСЖ, Шахтёр - все уважаемые в Европе команды, ТОП20 рейтинга УЕФА. А бомбит от каждой новости у болел униженного ноунейма спартака.
      Бомбит у вас, а мы прсто не можем понять зачем ПСЖ нужна эта бездарность и нытик?!
      ziborock
      ziborock ответил Leningrad 84
         23 / 808
      19 января в 11:30
      В то время как поголовно все представители пупсиков думают только о красоте футбола и преданности любимому клубу...
      Естественно! Зобнин к вам не пошел! Акинфеев тоже сказал что " В Зенит не пойду ни за какие деньги "! Да, пускай мы "пупсики", "секта", но явно не бакланы!
      Igo0rek
      Igo0rek ответил Leningrad 84
         135 / 808
      19 января в 11:10
      Челси пролетело...
      Все болельщики Челси выдохнули.
      spartach n1
      spartach n1
         1 / 808
      19 января в 11:01
      Один передес уйдёт,другие останутся,все тихо и мирно в сб-голубом омуте ))
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил ziborock
         224 / 808
      19 января в 10:59
      В ПСЖ видимо зарплата больше! А все эти псевдофутболисты из Зенита, начиная с Халка думают только о своем кармане! Исключение Дзюба, он еще и о чужих карманах думает!)
      В то время как поголовно все представители пупсиков думают только о красоте футбола и преданности любимому клубу...
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         224 / 808
      19 января в 10:55
      Челси пролетело...
      dok66
      dok66
         223 / 808
      19 января в 10:18
      Когда ж придет новость , что его куда вообще продали
      Казанский
      Казанский ответил kolpankolpan
         236 / 808
      19 января в 09:57
      За Зенит сколько волнующихся.А за Паредеса как волнуются-беспокоятся!Сколько заботы.
      Я очень переживаю за Зенит как за "Лучший клуб Европы,представляющий интересы Газпрома в мире,маяк для лучший футболистов и путеводную звезду")))
      kolpankolpan
      kolpankolpan
         188 / 808
      19 января в 09:54
      За Зенит сколько волнующихся.А за Паредеса как волнуются-беспокоятся!Сколько заботы.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         48 / 808
      19 января в 09:35
      В трансферных «слухах» Зенит, Челси, ПСЖ, Шахтёр - все уважаемые в Европе команды, ТОП20 рейтинга УЕФА. А бомбит от каждой новости у болел униженного ноунейма спартака.
      Хороший Малый
      Хороший Малый
         226 / 808
      19 января в 09:35
      В Псж на скамейку плотно сядет.
      Казанский
      Казанский
         236 / 808
      19 января в 09:29
      Челси...ПСЖ...В итоге в лучшем случае Турция или как обычно аренда в Крылья Советов)))
      КЭТиК
      КЭТиК
         128 / 808
      19 января в 09:16
      С глаз долой из сердца вон
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