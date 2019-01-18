Паредес близок к переходу в ПСЖ

18 января 2019, 21:22

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в шаге от перехода в ПСЖ . Переговоры по трансферу 24-летнего аргентинца находятся на завершающей стадии.

Сумма трансфера должна составить 37-38 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал свой контракт с парижанами.