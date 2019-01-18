Паредес близок к переходу в ПСЖ

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в шаге от перехода в ПСЖ. Переговоры по трансферу 24-летнего аргентинца находятся на завершающей стадии.
Сумма трансфера должна составить 37-38 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал свой контракт с парижанами.
А когда научишься отличать квалификацию от первого раунда и что такое одноматчевое противостояние - тогда и приходи )))
Ты хотя бы у взрослых по-спрашивал чтобы так глупо тут не выглядеть, иксперт тарасовский )))
Я этот ШЭДЭВЫР даже тут оставлю:
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ziborock
Вчера 13:57
ответ пользователю Snake Plissken (раскрыть)
В 1996 по сумме двух встреч кони уступили Фейнорду в перввом раунде Кубка Уефа и соотвктственно вылетели не дойдя до группового этапа! Учи историю клуба, не я ведь за тебя ее должен знать!
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А когда научишься отличать квалификацию от первого раунда и что такое одноматчевое противостояние - тогда и приходи )))
Ты хотя бы у взрослых по-спрашивал чтобы так глупо тут не выглядеть, иксперт тарасовский )))
Я этот ШЭДЭВЫР даже тут оставлю:
===========================
ziborock
Вчера 13:57
ответ пользователю Snake Plissken (раскрыть)
В 1996 по сумме двух встреч кони уступили Фейнорду в перввом раунде Кубка Уефа и соотвктственно вылетели не дойдя до группового этапа! Учи историю клуба, не я ведь за тебя ее должен знать!
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Наши мнение совпадают на сто.
Наши мнение совпадают на сто.
Привет.)
Привет.)