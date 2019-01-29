Сарри рассказал о будущем Хадсона-Одои в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о будущем Каллума Хадсона-Одои в лондонском клубе. Недавно ходили разговоры, что хавбек близок к уходу из команды.

На поле он чувствует себя очень хорошо. Я действительно очень доволен им. Однако я не совсем доволен ситуацией, которая сложилась вокруг него. Признаю, что у каждой большой команды в Англии есть подобные проблемы.

Нелегко удержать молодых игроков. Каллум, конечно, один из лучших 18-летних футболистов в Европе. Руководство клуба мне сказало, что он вне рынка, и, вероятно, мы не продадим его летом.