Сарри: «Я не могу объяснить, почему мы проиграли с таким счетом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».

На данный момент мне сложно что-то объяснить. Нужно время, чтобы все проанализировать. В течение недели у меня не было и мысли, что мы можем проиграть с таким счетом. Возможно, на нас повлиял быстрый гол соперника. Сложно возвращаться в игру, когда ты пропускаешь уже на третьей минуте. Плюс ко всему соперник здорово прессинговал. Очевидно, мы испытываем проблемы в выездных встречах. Нужно всё проанализировать.