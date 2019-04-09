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Аллегри предложил ввести в Лиге чемпионов уайлд-кард

сегодня, 21:58
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:00 Не начался

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отдает должное сопернику его команды в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Аяксу».

«Аякс» - сильная команда, которая выбила из турнира «Реал» и играла на равных с «Баварией». Я ожидаю открытую игру, которая вряд ли закончится со счетом 0:0. «Аякс» в последних 20 домашних матчах проиграл только «Реалу». Если они сыграют агрессивно, нам нужно ответить тем же. Будем искать открытые пространства и извлекать максимум из этих ситуаций.

Аллегри также предложил идею дать участникам Лиги чемпионов дозаявлять футболистов, чтобы компенсировать потерю тех, кто не сможет сыграть из-за травмы.

Буквально только что сказал президенту, что уайлд-кард, как в теннисе, была бы очень полезна клубам Лиги чемпионов в апреле, чтобы заменить тех, кто травмирован.

С заявкой «Ювентуса» на матч с «Аяксом» вы можете ознакомиться по этой ссылке

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Все комментарии
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   695 / 956
сегодня в 22:55
чую туринку проведут по улице красных фанарей..
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   118 / 956
сегодня в 22:52
Макс умный человек и плохого не предложит!!
STVA 1
STVA 1 ответил Zenit_84
   139 / 956
сегодня в 22:46
пройдет ли новинка?
Должна , ведь здравая мысль
bsww
bsww
   430 / 956
сегодня в 22:38
Это сработает только с вратарями, полевых в заявке слишком много
NGY
NGY
   80 / 956
сегодня в 22:35
Очень хорошая идея.
Brigar
Brigar
   112 / 956
сегодня в 22:35
Хорошее предложение.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 956
сегодня в 22:29
пройдет ли новинка?
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