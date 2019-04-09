Аллегри предложил ввести в Лиге чемпионов уайлд-кард

сегодня, 21:58

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отдает должное сопернику его команды в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Аяксу».

«Аякс» - сильная команда, которая выбила из турнира «Реал» и играла на равных с «Баварией». Я ожидаю открытую игру, которая вряд ли закончится со счетом 0:0. «Аякс» в последних 20 домашних матчах проиграл только «Реалу». Если они сыграют агрессивно, нам нужно ответить тем же. Будем искать открытые пространства и извлекать максимум из этих ситуаций.

Аллегри также предложил идею дать участникам Лиги чемпионов дозаявлять футболистов, чтобы компенсировать потерю тех, кто не сможет сыграть из-за травмы.

Буквально только что сказал президенту, что уайлд-кард, как в теннисе, была бы очень полезна клубам Лиги чемпионов в апреле, чтобы заменить тех, кто травмирован.

С заявкой «Ювентуса» на матч с «Аяксом» вы можете ознакомиться по этой ссылке.