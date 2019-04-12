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Врач сборной России: «Быстрое восстановление Ещенко - это не чудо»

сегодня, 00:29

Врач сборной России Эдуард Безуглов не удивлен быстрому восстановлению защитника «Спартака» Андрея Ещенко после травмы крестообразных связок колена.

В Европе и России средним сроком восстановления после таких операций считается 6,5-7 месяцев. Но, опять же, есть исключения. Однако бывают и такие, которые восстанавливается и 8, и 9 месяцев. Все сугубо индивидуально — процесс каждый день корректируется. Поэтому предугадать, сколько займет восстановление после операции, точно нельзя.

Случай Ещенко — это не чудо, но точно ситуация гораздо более редкая, чем средний срок восстановления. Хороший результат, но абсолютно не чудо.

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Бестрофейный
Бестрофейный
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сегодня в 00:32
А что, Ещенко разве в сборной?
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