Врач сборной России: «Быстрое восстановление Ещенко - это не чудо»

Врач сборной России Эдуард Безуглов не удивлен быстрому восстановлению защитника «Спартака» Андрея Ещенко после травмы крестообразных связок колена.

В Европе и России средним сроком восстановления после таких операций считается 6,5-7 месяцев. Но, опять же, есть исключения. Однако бывают и такие, которые восстанавливается и 8, и 9 месяцев. Все сугубо индивидуально — процесс каждый день корректируется. Поэтому предугадать, сколько займет восстановление после операции, точно нельзя.

Случай Ещенко — это не чудо, но точно ситуация гораздо более редкая, чем средний срок восстановления. Хороший результат, но абсолютно не чудо.