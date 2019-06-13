«Крылья Советов» планируют арендовать Дмитрия Комбарова

сегодня, 20:35

Защитник «Спартака» в летнее трансферное окно должен уйти в аренду в «Крылья Советов».

32-летний россиянин входит в число тех, кого «Спартак» хочет отпустить, а самарцы не против арендовать игрока.

Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года. Он провел за клуб 274 матча, в которых забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.