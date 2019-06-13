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«Крылья Советов» планируют арендовать Дмитрия Комбарова

сегодня, 20:35

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в летнее трансферное окно должен уйти в аренду в «Крылья Советов».

32-летний россиянин входит в число тех, кого «Спартак» хочет отпустить, а самарцы не против арендовать игрока.

Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года. Он провел за клуб 274 матча, в которых забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

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Все комментарии
drug01
drug01
   104 / 750
сегодня в 21:03
Должен помочь!
Байкал-38
Байкал-38
   13 / 750
сегодня в 20:56
ОПГ "Ромашка" медленно перетекает в КС. Так скоро и Глушаков там окажется.
Absinthe5
Absinthe5
   114 / 750
сегодня в 20:56
Кокорин, Мамаев, Лунев...
На этом сайте криминальной хроники новости про футбол выглядят инородным телом.
ermak6848
ermak6848
   130 / 750
сегодня в 20:49
хорошая идея и помощь будет
Zenit_84
Zenit_84
   81 / 750
сегодня в 20:45
Усиление для крылышек
particular
particular
   15 / 750
сегодня в 20:43
Аренда, которая не взбудоражит сознание и не попадёт на первые страницы спортивных изданий Еуропы..:))
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