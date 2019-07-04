«Ростов»: «Президент „Чайки“ назвал наших болельщиков „больными людьми“»

«Ростов» заявил, что направил официальное обращение к президенту РФС Александру Дюкову.

В тексте документа наш клуб обращает внимание руководства РФС на оскорбительные высказывания в адрес болельщиков ФК «Ростов» со стороны ФК «Чайка» ( ФНЛ ) и лично со стороны депутата областной думы, руководителя данного футбольного клуба ФК «Чайка» Андрея Чайки.

В частности, Андрей Чайка назвал болельщиков футбольного клуба «Ростов» «больными людьми», не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами.

Кроме того, вчера представитель ФК «Чайка» опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес болельщиков ФК «Ростов» с отсылкой к порнографическому фильму.

ФК «Ростов» просит оценить действия руководства ФК «Чайка» (Песчанокопское, ФНЛ ) на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей этого футбольного клуба.

Кроме того, ФК «Ростов» фиксирует большой общественный резонанс среди болельщиков нашего клуба в связи со сложившейся ситуацией.

Мы усматриваем в этих провокациях «Чайки» действия, направленные на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка. В связи с этим, копия обращения направлена в силовые ведомства в уведомительном порядке – в УМВД России и УФСБ России по Ростовской области.