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«Ростов»: «Президент „Чайки“ назвал наших болельщиков „больными людьми“»

сегодня, 18:44

«Ростов» заявил, что направил официальное обращение к президенту РФС Александру Дюкову.

В тексте документа наш клуб обращает внимание руководства РФС на оскорбительные высказывания в адрес болельщиков ФК «Ростов» со стороны ФК «Чайка» (ФНЛ) и лично со стороны депутата областной думы, руководителя данного футбольного клуба ФК «Чайка» Андрея Чайки.

В частности, Андрей Чайка назвал болельщиков футбольного клуба «Ростов» «больными людьми», не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами.

Кроме того, вчера представитель ФК «Чайка» опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес болельщиков ФК «Ростов» с отсылкой к порнографическому фильму.

ФК «Ростов» просит оценить действия руководства ФК «Чайка» (Песчанокопское, ФНЛ) на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей этого футбольного клуба.

Кроме того, ФК «Ростов» фиксирует большой общественный резонанс среди болельщиков нашего клуба в связи со сложившейся ситуацией.

Мы усматриваем в этих провокациях «Чайки» действия, направленные на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка. В связи с этим, копия обращения направлена в силовые ведомства в уведомительном порядке – в УМВД России и УФСБ России по Ростовской области.

В связи с этим, ФК «Ростов» просит болельщиков нашего футбольного клуба сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и не совершать противоправных действий.

Стоит напомнить, что «Чайка» будет проводить домашние матчи в рамках ФНЛ на «Ростов Арене». 

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Все комментарии
ArtemonD
ArtemonD
   296 / 694
сегодня в 20:18
А президент Чайки очень прав.
11-и метровый
11-и метровый
   215 / 694
сегодня в 20:14
Ростовские, как и свиньи перегрызлись, о каком футболе может идти речь?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   15 / 694
сегодня в 19:58
А болельщики разве не больные?). Болел, болела...Все сходится). Только без мордобоя😂
112910415
112910415
   34 / 694
сегодня в 19:53
всё смешалось в доме Облонских
Морозовский
Морозовский ответил Так Себе Аналитик
   8 / 694
сегодня в 19:43
Этот депутат и есть владелец "Чайки")
Ну, да - в курсе! Не вестись же на то, что дурак у руля команды! Вон, у вас, какой масштаб и при этом с дураками у руля, но вы ж не отворачиваетесь за это от "зени"!
Absinthe5
Absinthe5
   37 / 694
сегодня в 19:35
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Морозовский
       12 / 694
    сегодня в 19:12
    А я буду болеть как всегда за "Ростов" и, теперь за "Чайку" в ФНЛ!!! А обижаться на депутатов последнее дело - на дураков не обижаются!
    Этот депутат и есть владелец "Чайки")
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 694
    сегодня в 19:09
    А я буду болеть как всегда за "Ростов" и, теперь за "Чайку" в ФНЛ!!! А обижаться на депутатов последнее дело - на дураков не обижаются!
    161регион
    161регион ответил Аксинья
       51 / 694
    сегодня в 19:09
    Вот там пусть и проводит....
    Аксинья
    Аксинья ответил 161регион
       63 / 694
    сегодня в 19:05
    За его базар ему теперь спокойно не дадут играть на Ростов арене....
    Будет на своем колхозном поле игры проводить...
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER
       90 / 694
    сегодня в 18:57
    Жириновский в свое время целый край назвал 56ами,но они от этого не стали ими.)
    161регион
    161регион
       51 / 694
    сегодня в 18:55
    За его базар ему теперь спокойно не дадут играть на Ростов арене....
    ermak6848
    ermak6848
       211 / 694
    сегодня в 18:53
    это не родственник прокурора РФ, что так привольно базарит плохо о болельщиках Уважаемого фк " РОСТОВ "...!?
    161регион
    161регион
       51 / 694
    сегодня в 18:53
    Зря он это сделал.....теперь будет опа....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 694
    сегодня в 18:53
    Чайка птица нехорошая , заразу по водоемам разносит.
    FILL3286
    FILL3286
       17 / 694
    сегодня в 18:52
    морозз
    морозз
       19 / 694
    сегодня в 18:47
    Походу болелы Чайки по полной попали туда, куда не ходят поезда!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       12 / 694
    сегодня в 18:46
    Да, этот глава "Чайки" больше на бандита из 90-х похож пока что.
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