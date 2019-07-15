УЕФА получил заявки на 19,3 млн билетов на Евро-2020. Это рекорд

вчера, 13:40

УЕФА получил 19,3 млн заявок на билеты на чемпионат Европы 2020 года. Это рекордное количество запросов. Предыдущий наивысший результат был зафиксирован перед Евро-2016, когда поступило порядка 11 млн заявок.

Турнир пройдет в 12 городах Европы, всего матчи смогут посетить около 3 млн человек. 1,5 млн билетов поступили в продажу с 12 июня по 12 июля. Оставшиеся будут разыграны путем жеребьевки, которая состоится в конце июля. Она определит, какие заявки будут удовлетворены. УЕФА сообщит болельщикам статус заявки не позже середины августа 2019 года.

На финал, который состоится 12 июля 2020 года на «Уэмбли», запрошено 1,9 млн билетов. Это в 22 раза больше, чем вмещает стадион.

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.