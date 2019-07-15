ГлавнаяНовости

УЕФА получил заявки на 19,3 млн билетов на Евро-2020. Это рекорд

вчера, 13:40

УЕФА получил 19,3 млн заявок на билеты на чемпионат Европы 2020 года. Это рекордное количество запросов. Предыдущий наивысший результат был зафиксирован перед Евро-2016, когда поступило порядка 11 млн заявок.

Турнир пройдет в 12 городах Европы, всего матчи смогут посетить около 3 млн человек. 1,5 млн билетов поступили в продажу с 12 июня по 12 июля. Оставшиеся будут разыграны путем жеребьевки, которая состоится в конце июля. Она определит, какие заявки будут удовлетворены. УЕФА сообщит болельщикам статус заявки не позже середины августа 2019 года.

На финал, который состоится 12 июля 2020 года на «Уэмбли», запрошено 1,9 млн билетов. Это в 22 раза больше, чем вмещает стадион.

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Представители УЕФА посетят в Грозном матч «Ахмат» - «Краснодар»
05 июля Комментарии8
УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии
27 июня Комментарии11
УЕФА не будет открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии
27 июня Комментарии22
Карасев вошел в список арбитров УЕФА элитной категории на следующий сезон
18 июня Комментарии8
К 2021 году может появиться дополнительная замена в футбольных матчах
09 июня Комментарии1
Новые правила УЕФА вступят в силу 25 июня
29 мая Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kastites
kastites
   126 / 802
вчера в 18:56
Круто
Брулин
Брулин
   45 / 802
вчера в 18:32
Короче моя заявка пошла по пи..е видимо(((
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   331 / 802
вчера в 18:16
Рекордсмены,
Конь 666
Конь 666
   403 / 802
вчера в 16:34
Цифры-цифры. Не верююю...
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 16:04
Может сводят к тому, чтобы расширить количество команд мол видите сколько желающих.
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
вчера в 15:27
дорогие билеты для нашего боата пенсионеров + отель + виза и прочее
За адекватность
За адекватность ответил 25процентный клоун
   40 / 802
вчера в 15:08
Чисто рекламный турнир, футбола там не будет, ни тактики ни мастеров, ни мотивации
Зачем Вы так. Футбол будет, мастера кожаного мяча будут на месте при своих сборных (кроме травмированных), а чинуши пусть зарабатывают.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 802
вчера в 14:53
Подал пять заявок. С ЧМ из 6 все прошли, посмотрим как тут сложится.
Roger Young
Roger Young
   167 / 802
вчера в 14:19
да, круто конечно.
Союзник противников
Союзник противников
   174 / 802
вчера в 14:16
Спорт давно умер.Ходим на шоу с пивом и скандалами.
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
вчера в 14:13
Желающих много
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 14:11
Ого сколько бездельников могут запланировать свою жизнь на годы вперед!
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
вчера в 13:50
Чисто рекламный турнир, футбола там не будет, ни тактики ни мастеров, ни мотивации
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   26 / 802
вчера в 13:46
Спортивная составляющая давно отошла на второй план для чиновников УЕФА, их заботят только деньги в собственном кармане. И они уже не стесняются открыто об этом говорить. Всё как в России, но себя Европа считает демократической территорией с заботой о людях...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100