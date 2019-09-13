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Караваев не попал в стартовый состав «Зенита» в матче против «Арсенала»

вчера, 19:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч 9-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Жирков, Дриусси, Азмун, Дзюба.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Денисов, Берхамов, Ткачев, Костадинов, Луценко, Кангва.

В последнем официальном матче питерский клуб обыграл московский «Спартак».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   49 / 713
сегодня в 01:27
отдохнет немного
airport
airport
вчера в 20:42
Всему своё время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 713
вчера в 20:17
Рано ещё, видимо. С КР начнёт...
drug01
drug01
   87 / 713
вчера в 19:57
Значит еще не время......
Аксинья
Аксинья ответил Морозовский
   169 / 713
вчера в 19:54
Караваев? Хто это?!
Посредник. Через которого бабосы в Европейский банк переправили.
mihaluch
mihaluch
   75 / 713
вчера в 19:47
Тренер лучше знает кого ставить а кого нет.
Союзник противников
Союзник противников
   4 / 713
вчера в 19:44
Господи,новость-то какая! Лавка его ждёт,она теперь-его верная спутница,если со СМольниковым будет всё в порядке.Если они себя львами именуют,то это не означает,что у них инстинкт хищника.Хищники впрок пищей не запасаются,только норные.
VIPded
VIPded
   33 / 713
вчера в 19:42
Зенит об этом пожалеет...)))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   43 / 713
вчера в 19:34
Боевой состав. Победы Зениту.
Boxert
Boxert
   237 / 713
вчера в 19:30
Это решает тренер, ему виднее. Только у свиней решает Фратрия и потом проигрывают всем подряд.
swift stream
swift stream ответил RussianMango
   45 / 713
вчера в 19:24
Туляки на классе должны разделать лазурных. Вперед Арсенал, страна верит.
На классе арсенал дважды Нефтчи сделал и опозорил страну.
RussianMango
RussianMango
   50 / 713
вчера в 19:24
    Adepta
    Adepta
       26 / 713
    вчера в 19:20
    Пока для него Арсенал очень слабая команда.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       141 / 713
    вчера в 19:19
    Состав боевой, вперед Зенит, За Петербург, за Ленинград, за нашу Победу.
    Морозовский
    Морозовский ответил волгодон 2
       18 / 713
    вчера в 19:15
    притирается пока
    К лавке!
    Морозовский
    Морозовский
       18 / 713
    вчера в 19:14
    Караваев? Хто это?!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 713
    вчера в 19:11
    «Зенит»: Лунёв, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Смольников, Кузяев, Жирков, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Осорио, Караваев, Маммана, Ерохин, Мак, Сутормин, Краневиттер, Шатов.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Берхамов, Ткачёв, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

    Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.
    RussianMango
    RussianMango
       50 / 713
    вчера в 19:09
    Туляки на классе должны разделать лазурных. Вперед Арсенал, страна верит.
    волгодон 2
    волгодон 2
       69 / 713
    вчера в 19:08
    притирается пока
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