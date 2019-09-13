Караваев не попал в стартовый состав «Зенита» в матче против «Арсенала»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч 9-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Жирков, Дриусси, Азмун, Дзюба.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Денисов, Берхамов, Ткачев, Костадинов, Луценко, Кангва.
В последнем официальном матче питерский клуб обыграл московский «Спартак».
Запасные: Кержаков, Васютин, Осорио, Караваев, Маммана, Ерохин, Мак, Сутормин, Краневиттер, Шатов.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Берхамов, Ткачёв, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.
Запасные: Кержаков, Васютин, Осорио, Караваев, Маммана, Ерохин, Мак, Сутормин, Краневиттер, Шатов.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Берхамов, Ткачёв, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.