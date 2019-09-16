«Ювентус» хочет купить Иско

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Иско в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что игрок страдает от недостатка игровой практики, ввиду чего был бы рад перебраться в Турин. «Юве» готов предложить за испанца 75 млн евро, но, возможно, что «сливочные» сбросят ценник на игрока из-за полученной им травмы.
2."сбросят ценник на игрока из-за полученной им травмы."
ЛОГИКА дичайшая! Совместить эти 2 момента и вывести первое из второго не судьба ))))
2."сбросят ценник на игрока из-за полученной им травмы."
ЛОГИКА дичайшая! Совместить эти 2 момента и вывести первое из второго не судьба ))))