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«Ювентус» хочет купить Иско

сегодня, 13:13

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Иско в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что игрок страдает от недостатка игровой практики, ввиду чего был бы рад перебраться в Турин. «Юве» готов предложить за испанца 75 млн евро, но, возможно, что «сливочные» сбросят ценник на игрока из-за полученной им травмы.

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Все комментарии
drug01
drug01
   107 / 798
сегодня в 15:08
Надо покупать это усиление команды будет
Ruslan3132
Ruslan3132
   91 / 798
сегодня в 15:00
1."игрок страдает от недостатка игровой практики"

2."сбросят ценник на игрока из-за полученной им травмы."

ЛОГИКА дичайшая! Совместить эти 2 момента и вывести первое из второго не судьба ))))
Ruslan3132
Ruslan3132
   91 / 798
сегодня в 14:59
с чего бы? ему не 34+ и он не свободный агент. Утка )
RaulReal
RaulReal
   279 / 798
сегодня в 14:13
Иско, Марсело, Васкес в Ювентус за 150лямов, Кросс и Бэйл в МЮ за 200 (дешевле они не купят) за вырученные Погба и Мбаппе летом и Эриксона за бесплатно.)))
cska plus
cska plus
   3 / 798
сегодня в 13:14
Прямо сейчас не купит а потому рано об этом говорить.
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