«Ювентус» хочет купить Иско

сегодня, 13:13

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Иско в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что игрок страдает от недостатка игровой практики, ввиду чего был бы рад перебраться в Турин. «Юве» готов предложить за испанца 75 млн евро, но, возможно, что «сливочные» сбросят ценник на игрока из-за полученной им травмы.