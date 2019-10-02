«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА

В матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА «Зенит» дома с разгромным счетом уступил «Бенфике».
«Зенит» — «Бенфика» — 1:7 (0:3)
Голы: Смутенков 75 (пенальти) - Эмбалу 2, Гувейя 15, Тиагу Данташ 20 (пенальти), Камара 48, Гувейя 52, Рамуш 56, Тавареш 81.
Напомним, что сегодня вечером также сыграют взрослые команды.
Лилли побеждают Челси ...Генки громят Наполи......Славии выигрывают у Боруссии...Барселона на последнемгг месте в группе.....
Не думаю что результаты турнира показательны для основных команд....
Так что напрасно слетелись на эту весть все "доброжелатели" Зенита...
Лилли побеждают Челси ...Генки громят Наполи......Славии выигрывают у Боруссии...Барселона на последнемгг месте в группе.....
Не думаю что результаты турнира показательны для основных команд....
Так что напрасно слетелись на эту весть все "доброжелатели" Зенита...
И основу ждет тоже самое
ОРУ
И основу ждет тоже самое
ОРУ