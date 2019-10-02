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«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА

02 октября 2019, 16:09
Зенит (до 19)Логотип футбольный клуб Зенит (до 19)1 : 7Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19)Матч завершен

В матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА «Зенит» дома с разгромным счетом уступил «Бенфике».

«Зенит» — «Бенфика» — 1:7 (0:3)
Голы: Смутенков 75 (пенальти) - Эмбалу 2, Гувейя 15, Тиагу Данташ 20 (пенальти), Камара 48, Гувейя 52, Рамуш 56, Тавареш 81.

Напомним, что сегодня вечером также сыграют взрослые команды

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973 ответил Jeck Denielse
   573 / 797
02 октября в 20:04
Ты хотя бы спишь по ночям или учишся и работаешь
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 797
02 октября в 18:36
Симутенков забивал за Бенфику? И Смутенков отличился за Зенит) Мда, это позор!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Footbolista
02 октября в 18:17
Пеналь уже из жалости к молодым бомжам дали пробить...
Да ладно тебе ,пожалей ты их .У людей такая большая неприятность случилась .Ведь со всеми такое может произойти . Правда же ? Хотя с другой стороны ..............да ну их в баню ! Чтоб вы сегодня ДЕСЯТОЧКУ пропустили , лазурненькие !!!!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!
Footbolista
Footbolista ответил 25процентный клоун
   3 / 797
02 октября в 18:02
Там только Абрамовича бы оставалось умолять)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   11 / 797
02 октября в 17:56
Джек, а представь вы бы попали в группу с Наполи, Барсой и Челси))
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
02 октября в 17:52
Пхах, фк семерочка все деньги на Малкома, а пацаны втухают
spartach091
spartach091
   166 / 797
02 октября в 17:50
Хай основа португалов также разорвёт мешок газпремоский
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
02 октября в 17:49
Зенит (до 19)...а там точно всем было больше 18-ти?)...
GYTSYL
GYTSYL ответил Footbolista
   516 / 797
02 октября в 17:48
Молодежное дно пробито...поздравляю питерских...
Причем уже давно!
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
02 октября в 17:44
Молодежное дно пробито...поздравляю питерских...
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   649 / 797
02 октября в 17:38
на очереди основа
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
02 октября в 17:30
Молодежная лига....
Лилли побеждают Челси ...Генки громят Наполи......Славии выигрывают у Боруссии...Барселона на последнемгг месте в группе.....

Не думаю что результаты турнира показательны для основных команд....

Так что напрасно слетелись на эту весть все "доброжелатели" Зенита...
Заратустра
Заратустра ответил dino-hsv
   29 / 797
02 октября в 17:27
Тогда были ещё не "пиджачники", это был "чемпионский" карерафский спартачок)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   449 / 797
02 октября в 17:17
Надо мстить.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   179 / 797
02 октября в 17:13
Стыдно за Зенит.
dino-hsv
dino-hsv ответил Так Себе Аналитик
   75 / 797
02 октября в 17:12
К сожалению, потому что привыкли. Миллеру абсолютно пофиг на молодежку, поэтому туда как брали за откаты, так и сейчас берут.
да это понятно... зачем париться, если можно потом "своего" вернуть назад за 50 тысяч рублей. я про троллей, что вечно не к месту пишут про визит пиджачников на энфилд. а тут молчок...
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
02 октября в 17:10
Чем ответит "Зенит" взрослый?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dino-hsv
   7 / 797
02 октября в 17:08
хм. почему питерские про семерочку не пишут?
К сожалению, потому что привыкли. Миллеру абсолютно пофиг на молодежку, поэтому туда как брали за откаты, так и сейчас берут.
dino-hsv
dino-hsv
   75 / 797
02 октября в 17:04
хм. почему питерские про семерочку не пишут?
Заратустра
Заратустра ответил LOpp
   29 / 797
02 октября в 16:37
Классный матч был. Как сейчас помню.
Заратустра
Заратустра
   29 / 797
02 октября в 16:35
Вот он истинный уровень питерского футбола.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LOpp
   7 / 797
02 октября в 16:28
молодые зенитовцы чтут традиции клуба!
Этот скрин интересен еще и тем, что Корчагин и Булыкин - два знатных полена были)
LOpp
LOpp
   19 / 797
02 октября в 16:26
молодые зенитовцы чтут традиции клуба!

Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 16:18
Лол, зная, что Миллер убил молодежку, поставил тысчонку на "Бенфику") Еще и на "Аякс" грузанул, а он "Валенсию" уничтожает 5-1 пока. На вискарик к ЛЧ уже заработал)
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
02 октября в 16:18
Соккер когда пишет новости, хоть сам читает? Какой то Смутенков забил с пеналя, но в эту же минуту Симутенков забил за Бенфику. Вроде и фамилии разные.....два мяча на поле было?
GYTSYL
GYTSYL ответил Footbolista
   516 / 797
02 октября в 16:17
Пеналь уже из жалости к молодым бомжам дали пробить...
зенит без пенальти не зенит)
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
02 октября в 16:14
Пеналь уже из жалости к молодым бомжам дали пробить...
GYTSYL
GYTSYL
   516 / 797
02 октября в 16:11
Нормальная молодежь
И основу ждет тоже самое
ОРУ
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
02 октября в 16:11
Что туд?)...семерочка...
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