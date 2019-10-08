Почеттино: «Нужно с достоинством принимать любой результат»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал неудачи своей команды в последних матчах.

Футбол - это не драма, а страсть. И мы не можем избавить его от эмоций. Мы должны учиться на поражениях, чтобы каждый раз превосходить свои возможности. Это начинается с того, что ты принимаешь, что не всегда одерживаешь победы. Нужно всегда с достоинством принимать любой результат, независимо от того, положительный он или отрицательный.