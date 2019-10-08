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Почеттино: «Нужно с достоинством принимать любой результат»

сегодня, 00:29

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал неудачи своей команды в последних матчах.

Футбол - это не драма, а страсть. И мы не можем избавить его от эмоций. Мы должны учиться на поражениях, чтобы каждый раз превосходить свои возможности. Это начинается с того, что ты принимаешь, что не всегда одерживаешь победы. Нужно всегда с достоинством принимать любой результат, независимо от того, положительный он или отрицательный.

Ранее появлялась информация о том, что руководство «шпор» может заменить Почеттино на Моуриньо или Аллегри.

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25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1012
сегодня в 00:34
Последнее предложение я ношу несколько лет на груди и учу этому всех, людей, не болельщиков, ведь в жизни падаем мы а не команда миллионеров
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