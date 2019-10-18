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Вудворд поделился мнением о Сульшере

18 октября 2019, 10:04

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о перспективах главного тренера команды - норвежского специалиста Оле-Гуннара Сульшера:

Взгляды Сульшера полностью совпадают с тремя главными целями клуба: мы должны выигрывать трофеи, играть в атакующий футбол и давать шанс молодым игрокам.

В прошлом сезоне мы были лидерами Премьер-лиги по минутам, проведённым на поле нашими воспитанниками. Мы должны гордиться тем, что наши вложения в академию начали приносить плоды. В этом направлении предстоит провести ещё много работы в ближайшие годы. Это остаётся сердцем клуба.

Середина прошлого сезона, когда пришёл Оле, в большей степени показывает, чего мы хотим добиваться и где хотим быть. Мы видели команду, играющую в быстрый и подвижный футбол с чёткой демонстрацией стиля и философии, которые хочет видеть тренер.

Также Оле вернул в коллектив дисциплину, которой нам не хватало в последние годы. Он строит состав, который уважает историю клуба и в котором каждый игрок уважает своего партнёра. Никто не больше клуба.

Ранее Сульшер прокомментировал слухи о его возможном увольнении. 

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   120 / 893
18 октября в 15:14
будете медлить с Аллегри,тогда придётся вызывать Большого Сэма.
DDT
DDT
   878 / 893
18 октября в 15:07
Да, с таким товарищем на должности исполнительного директора нам внатуре чемпионшип ярче светит, чем попадание в топ-4...
У этого дятла вуди чердак конкретно протёк, причем уже давно
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   337 / 893
18 октября в 12:49
Взгляды может и совпадают, но реализация хромает, да так что возможно придется уволить ОГС
Глор кабинета
Глор кабинета
   7 / 893
18 октября в 12:12
Дьяволы, вам бы Вудворда проверить на олигофрению и имбецильность.
Imrebellion
Imrebellion
   276 / 893
18 октября в 11:48
Да про всеми желанный атакующий футбол еще тогда, когда феерил было много вопросов. Тупо Мауровские заготовки с котратаками - только игроки охотно улучшили реализацию и постоянные перальти.
Пункт с молодежью тоже теперь не аргумент. За короткое время все одеревенели.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   126 / 893
18 октября в 11:10
Взгляды и желания Сульшера совпадают с целями клуба, но возможности Оле не совпадают. Пора менять тренера, или Вудворд подводит команду?
Red_team
Red_team
   105 / 893
18 октября в 10:49
"Взгляды Сульшера полностью совпадают с тремя главными целями клуба: мы должны выигрывать трофеи, играть в атакующий футбол и давать шанс молодым игрокам." - и какам местом Оле осуществляет первые 2 пункта мне интересно?! Он хочет вылететь в Чемпионшим и потом занять там первое место - это типа трофей? А о каком атакующем футболе идет речь я вообще не пойму, одни автобусы из игры в игру, это издевательство какое-то, бесит этот клоун Вуди
Объективное мнение
Объективное мнение
   85 / 893
18 октября в 10:35
Дайте оле шанс
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