Руководство «Ювентуса» обеспокоено состоянием здоровья Роналду

вчера, 15:07

Руководители «Ювентуса» обеспокоены состоянием здоровья форварда команды . Нападающий имеет проблему с коленом, влияющую на качество его выступлений. В связи с этим руководство туринцев намерено оценить степень серьезности повреждения в ближайшее время.

Сейчас Роналду находится в расположении сборной Португалии и готовится к ближайшим матчам национальной команды. В «Ювентусе» обеспокоены этим, поскольку считают, что футболисту следовало бы отказаться от игр в сборной и пройти курс восстановления.

Напомним, что главный тренер «Юве» заменил Роналду в начале второго тайма недавнего матча с «Миланом» (1:0) из-за не лучшей физической формы португальца. Сразу после замены нападающий выразил недовольство решением тренера и покинул стадион до завершения поединка.