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Руководство «Ювентуса» обеспокоено состоянием здоровья Роналду

вчера, 15:07

Руководители «Ювентуса» обеспокоены состоянием здоровья форварда команды Криштиану Роналду. Нападающий имеет проблему с коленом, влияющую на качество его выступлений. В связи с этим руководство туринцев намерено оценить степень серьезности повреждения в ближайшее время.  

Сейчас Роналду находится в расположении сборной Португалии и готовится к ближайшим матчам национальной команды. В «Ювентусе» обеспокоены этим, поскольку считают, что футболисту следовало бы отказаться от игр в сборной и пройти курс восстановления.

Напомним, что главный тренер «Юве» Маурицио Сарри заменил Роналду в начале второго тайма недавнего матча с «Миланом» (1:0) из-за не лучшей физической формы португальца. Сразу после замены нападающий выразил недовольство решением тренера и покинул стадион до завершения поединка.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил vale46
   5 / 907
вчера в 18:48
Какой же шишанутый наивный!ему нервы нужно лечить,а не колено,а наш школьник верит в эти сказки,да еще на этом фоне из Добивалду рыцаря делает,мол смотрите какой он крутой!Петросян.
Колено болит у Роналду, губки надул после игр с Локо и Миланом Роналду, сбежал со стадиона Роналду, а Шишанутый все про Месси глаголет. Видать Лео ему в кошмарных снах каждую ночь приходит!!!
vale46
vale46
   668 / 907
вчера в 18:24
Какой же шишанутый наивный!ему нервы нужно лечить,а не колено,а наш школьник верит в эти сказки,да еще на этом фоне из Добивалду рыцаря делает,мол смотрите какой он крутой!Петросян.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   873 / 907
вчера в 17:18
А Фло Перес дурак что продал 33летнего за 100 млн.. :)
Tostao
Tostao
   86 / 907
вчера в 16:35
Всё это Фейк, чтобы снизить напряжение от негатива. Вот и всё.
alexando1974
alexando1974
   518 / 907
вчера в 16:14
лучше бы лечился! такое рвение играть с травмой до добра недоведёт только усугубит травму! в его возрасте пора включать голову,а люксембург и литва да без него с ними справяться с этим 77м командами)))
Шишанутый
Шишанутый
   70 / 907
вчера в 16:11
Красава Рон даже с травмой рвется играть и помогать сборной а гном трусливо сбегал из сборной что пришлось его уговаривать вернутся как девочку. Ленивый гном даже симулирует травмы чтобы не играть. Хочет только на диване лежать и денежки пересчитывать а если и выходит на поле то ходит как пешеход толку от него мало не делает рывки как Рон. Каталонский бездарь а Роналду трудяга.
Виссарионович
Виссарионович
   25 / 907
вчера в 16:07
Колено? С коленом дома сидят а не игры играют.
Говорил и буду говорить - дело пахнет Кокоринщиной.
FERIS
FERIS
   66 / 907
вчера в 16:04
Рон сам знает,что делает.
Тем более есть возможность приблизиться к иранцу.
cska plus
cska plus
   8 / 907
вчера в 15:17
Палки в колёса вбивают.
sihafazatron
sihafazatron
   16 / 907
вчера в 15:15
впереди люксембург и литва, такие матчи рон не пропустит)
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