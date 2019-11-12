Руководство «Ювентуса» обеспокоено состоянием здоровья Роналду

Руководители «Ювентуса» обеспокоены состоянием здоровья форварда команды Криштиану Роналду. Нападающий имеет проблему с коленом, влияющую на качество его выступлений. В связи с этим руководство туринцев намерено оценить степень серьезности повреждения в ближайшее время.
Сейчас Роналду находится в расположении сборной Португалии и готовится к ближайшим матчам национальной команды. В «Ювентусе» обеспокоены этим, поскольку считают, что футболисту следовало бы отказаться от игр в сборной и пройти курс восстановления.
Напомним, что главный тренер «Юве» Маурицио Сарри заменил Роналду в начале второго тайма недавнего матча с «Миланом» (1:0) из-за не лучшей физической формы португальца. Сразу после замены нападающий выразил недовольство решением тренера и покинул стадион до завершения поединка.
Говорил и буду говорить - дело пахнет Кокоринщиной.
Говорил и буду говорить - дело пахнет Кокоринщиной.
Тем более есть возможность приблизиться к иранцу.
Тем более есть возможность приблизиться к иранцу.