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РФС намерен разделить департамент судейства и инспектирования на две части

сегодня, 16:48

Руководство РФС намерено разделить департамент судейства и инспектирования на две отдельные части. Об этом рассказал президент союза Александр Дюков:

Мы должны разделить департамент судейства и инспектирования.

Главой департамента судейства и инспектирования РФС остается Александр Егоров. На сегодняшнем исполкоме главой судейского комитета РФС назначен Ашот Хачатурянц

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cska1948
cska1948
   58 / 867
сегодня в 17:28
Александр Дюков:

Мы должны разделить департамент судейства и инспектирования.
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Чего нам голову морочат? Департамент судейства и инспектирования как был, так и остался! А родили ещё одного нахлебника, СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   277 / 867
сегодня в 17:13
Я вот удивляюсь, на кой эти все департаменты, главы и прочее? Не проще от каждой команды назначить делегатов, пусть они все совместно решают - может и справедливость будет
Big krendel
Big krendel
   35 / 867
сегодня в 17:08
Расплодили чиновников от футбола.
tuman960
tuman960 ответил time out
   88 / 867
сегодня в 17:07
Короче говоря, улыбчивый будет продолжать скалить зубы, да еще один нахлебник появится в этой системе. А воз, как стоял, так и останется стоять.
ваш нахлебник Симонян годами сидит и бабки исправно получает!!!!!!
Миша Вилков
Миша Вилков
   15 / 867
сегодня в 17:06
Непотопляемый.
tuman960
tuman960
   88 / 867
сегодня в 17:06
давно нужно!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
   37 / 867
сегодня в 17:02
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Ну этож ю...ь вообще уже бес предел!!!!!Миллер при своем ,Гинер при своем б..ь!!!!!И это с..а РПЛ во всей своей б..ь красе!!!!!!!!!!!!Пока пока РПЛ!!!!!!Теперь только результаты смотреть буду,хотя и так уже все понятно!!!!Ждем борьбу за 3-е место в чемпионате(хотя чемпионатом это кабинетное д...о трудно назвать)!!!!!!!!!
time out
time out
   43 / 867
сегодня в 16:59
Короче говоря, улыбчивый будет продолжать скалить зубы, да еще один нахлебник появится в этой системе. А воз, как стоял, так и останется стоять.
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