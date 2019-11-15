РФС намерен разделить департамент судейства и инспектирования на две части

Руководство РФС намерено разделить департамент судейства и инспектирования на две отдельные части. Об этом рассказал президент союза Александр Дюков:
Мы должны разделить департамент судейства и инспектирования.
Главой департамента судейства и инспектирования РФС остается Александр Егоров. На сегодняшнем исполкоме главой судейского комитета РФС назначен Ашот Хачатурянц.
Мы должны разделить департамент судейства и инспектирования.
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Чего нам голову морочат? Департамент судейства и инспектирования как был, так и остался! А родили ещё одного нахлебника, СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ.
Мы должны разделить департамент судейства и инспектирования.
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Чего нам голову морочат? Департамент судейства и инспектирования как был, так и остался! А родили ещё одного нахлебника, СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ.