ГлавнаяНовости

«Ювентус» одержал победу над «Атлетико»

сегодня, 00:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

«Ювентус» обыграл мадридский «Атлетико» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» (13 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Атлетико» (7 очков) - второй.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Атлетико» 1:0 (1:0)
Гол: Дибала 45+2

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Бентанкур (Хедира 86), Пьянич, Матюиди, Рэмзи (Бернардески 63), Криштиану Роналду, Дибала (Игуаин 76)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос (Лемар 64), Сауль, Эррера (Корреа 60), Партей, Коке, Мората, Витоло (Жоау Фелиш 53)
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Эрмосо 32, Бентанкур 35, Лоди дос Сантос 40, Сауль 52, Эррера 58

Ранее «Локомотив» уступил «Байеру» и остался без еврокубков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ ушел от поражения в игре с «Реалом»
Сегодня, 00:58 ВидеоКомментарии63
«Бавария» уничтожила «Црвену Звезду»
Сегодня, 00:56 ВидеоКомментарии30
«Аталанта» обыграла загребское «Динамо»
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии7
«Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос», уступая по ходу матча со счетом 0:2
Сегодня, 00:53 ВидеоКомментарии18
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
Сегодня, 00:53 Комментарии34
«Брюгге» вырвал ничью в Стамбуле и получил два удаления
Вчера, 22:52 ВидеоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   19 / 863
сегодня в 04:27
Вообщем мало кто удивлён.
Action
Action
   572 / 863
сегодня в 03:43
Как ожидалось, выиграла команда, которая не знает поражения в офф. матчах в этом сезоне. А на дворе уже декабрь...
ballak144
ballak144
   422 / 863
сегодня в 03:40
Опять юмористов набежало
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   37 / 863
сегодня в 03:16
Обычный и справедливый результат: 1:0 дома, против соперника с которым часто встречаешься в ЛЧ и успеваешь хорошо его изучить)
ballak144
ballak144
   422 / 863
сегодня в 03:15
С победой! За Дибалу как то печально, меняют в угоду кое кому( может и поплыть парень, пользы то намного больше приносит
Muxaэлb Шумахер
Muxaэлb Шумахер ответил Гавроша
   54 / 863
сегодня в 02:43
Когда в нормальный клуб уйдёт.
Muxaэлb Шумахер
Muxaэлb Шумахер ответил Князь сажал врагов на посох
   54 / 863
сегодня в 02:42
Ни слова не совпало. Попытка перевода стрелок провалилась.
Гавроша
Гавроша
   72 / 863
сегодня в 02:41
Наконец-то роналду отыграл весь матч. И как обычно впустую.

Забыл спросить - когда он там забивать-то начнет?
Шишанутый
Шишанутый
   135 / 863
сегодня в 02:26
С победой Юве!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 863
сегодня в 02:17
У тебя сотни акков,как ты можешь других называть фейкометами?сегодня да же сервер был перегружен,из за твоих акк)я себе грю во князь гуляеться.
Если назовёшь хотя бы 10, я уберу посох. Аха-ха)
Давай пиши, я завтра почитаю)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   349 / 863
сегодня в 02:16
Комментатор дико рассмешил фразой о том,что у Юве сейчас лучший состав в Европе...А если серьезно,то сейчас в составе Юве нет НИ ОДНОГО игрока, который был бы лучшим на своей позиции в европейском футболе.Да,глубина состава приличная,но действующих звёзд нет совсем,либо уже потухшие(Рон),либо которые все никак не раскроются(Дибала и Бернардески)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 773sergeytank
   5 / 863
сегодня в 02:15
Всю ветку зас рали. Миланчик куда уж лезет который в четырёх очках от 26 и забыл что такое ЛЧ. Мамка наверное на часок разрешила ему посидеть в компе, вот он и давай анекдоты копировать заменяя некоторые слова. Позорище.
Нашел в ВК паблик "миланские середняки" , копирует оттуда и редактирует. Аха-ха)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   35 / 863
сегодня в 02:15
    773sergeytank
    773sergeytank
       106 / 863
    сегодня в 02:11
    Всю ветку зас рали. Миланчик куда уж лезет который в четырёх очках от 26 и забыл что такое ЛЧ. Мамка наверное на часок разрешила ему посидеть в компе, вот он и давай анекдоты копировать заменяя некоторые слова. Позорище.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 863
    сегодня в 02:08
    Наивный фейкомёт, аха-ха)
    Он строчил с разных аккаунтов, а бомбит по его мнению у Ювентини. Я вот даже не заходил с других аккаунтов, но уверен, что под всеми моими постами в этой теме горят жалобы. Аха-ха)

    Посох наполнен от основания до кончика. Всем спасибо за внимание)
    С детства за детство
    С детства за детство
       215 / 863
    сегодня в 02:05
    Зашёл специально с другого аккаунта посмотреть горят ли караулы - на всех анекдотах горят.
    Аха, конечно, это у всех вокруг бомбит, а не у туринских фанатов. Аха-ха)
    До встречи, гоббы)
    Muxaэлb Шумахер
    Muxaэлb Шумахер ответил Да ладно вам
       54 / 863
    сегодня в 02:03
    До следующей)))))) ювентусу деревянную медаль)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       226 / 863
    сегодня в 02:03
    Дибале надо бежать из кабинета. Единственный норм игрок среди полен и дна4ей)
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил Muxaэлb Шумахер
       4 / 863
    сегодня в 02:02
    В Италии не показали сюжет про Кокорина и Мамаева, чтобы фаны ювентуса не боялись за своих игроков, тренерский штаб и руководство.
    Ну что дружище, и повеселились неплохо, и посмотрели как кто-то на посохе скачет. До следующей игры что ли?)
    Muxaэлb Шумахер
    Muxaэлb Шумахер
       54 / 863
    сегодня в 02:01
    В Италии не показали сюжет про Кокорина и Мамаева, чтобы фаны ювентуса не боялись за своих игроков, тренерский штаб и руководство.
    Да ладно вам
    Да ладно вам
       4 / 863
    сегодня в 01:59
    Знаете, чем отличается Роналду от пирата?
    У пирата только одна нога деревянная.
    Да ладно вам
    Да ладно вам
       4 / 863
    сегодня в 01:58
    Девиз Роналду на эту игру: Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 863
    сегодня в 01:57
    Символично, что среди хейтеров Ювентуса так много гонщиков. Аха-ха)
    Гонят и гонят, как ямщики. Только ямщики гоняют на повозках и каретах, а они на посохе. Аха-ха)
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил BIANCONERI27
       285 / 863
    сегодня в 01:56
    Юве и Атлетико в другой футбол играют теперь,так что от обороны только по нужде играем, Реал-псж смотри на матч футбол 1,2,3.
    Так-то я смотрел на одном из них, если не ошибаюсь
    Muxaэлb Шумахер
    Muxaэлb Шумахер
       54 / 863
    сегодня в 01:56
    1994 год. Палач Новочеркасской тюрьмы смотрит финал ЧМ и думает:
    - Я в Чикатило не промахнулся, а этот Баджо в ворота попасть не может...
    Да ладно вам
    Да ладно вам
       4 / 863
    сегодня в 01:56
    Футболистам Ювентуса разрешили парковаться под знаком "Места для инвалидов".
    Да ладно вам
    Да ладно вам
       4 / 863
    сегодня в 01:55
    - Рон, вставай, пора уже на поле выходить!
    - Отвали, дай поспать...
    - Да ты задолбал, там поспишь.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 863
    сегодня в 01:55
      BIANCONERI27
      BIANCONERI27
         618 / 863
      сегодня в 01:55
      Походу оба клуба не были против ничьи,особенно Атлетико,но рад что все закончилось без "яиц" пускай Клоппу или Гвардиоле он их показывает, буду только рад)
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответил Да ладно вам
         285 / 863
      сегодня в 01:54
      После смены логотипа в Ювентусе задумались над талисманом команды: - Нам нужен сильный, уверенный в себе, даже наглый зверь, одинаково хорошо владеющий как ногами, так и головой! - Козёл?
      Скорее всего это будет Кусарес из Барсы
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100