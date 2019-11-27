«Ювентус» одержал победу над «Атлетико»

«Ювентус» обыграл мадридский «Атлетико» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Ювентус» (13 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Атлетико» (7 очков) - второй.
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - «Атлетико» 1:0 (1:0)
Гол: Дибала 45+2
«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Бентанкур (Хедира 86), Пьянич, Матюиди, Рэмзи (Бернардески 63), Криштиану Роналду, Дибала (Игуаин 76)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос (Лемар 64), Сауль, Эррера (Корреа 60), Партей, Коке, Мората, Витоло (Жоау Фелиш 53)
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Эрмосо 32, Бентанкур 35, Лоди дос Сантос 40, Сауль 52, Эррера 58
Ранее «Локомотив» уступил «Байеру» и остался без еврокубков.
Забыл спросить - когда он там забивать-то начнет?
Забыл спросить - когда он там забивать-то начнет?
Давай пиши, я завтра почитаю)
Давай пиши, я завтра почитаю)
Он строчил с разных аккаунтов, а бомбит по его мнению у Ювентини. Я вот даже не заходил с других аккаунтов, но уверен, что под всеми моими постами в этой теме горят жалобы. Аха-ха)
Посох наполнен от основания до кончика. Всем спасибо за внимание)
Он строчил с разных аккаунтов, а бомбит по его мнению у Ювентини. Я вот даже не заходил с других аккаунтов, но уверен, что под всеми моими постами в этой теме горят жалобы. Аха-ха)
Посох наполнен от основания до кончика. Всем спасибо за внимание)
Аха, конечно, это у всех вокруг бомбит, а не у туринских фанатов. Аха-ха)
До встречи, гоббы)
Аха, конечно, это у всех вокруг бомбит, а не у туринских фанатов. Аха-ха)
До встречи, гоббы)
У пирата только одна нога деревянная.
У пирата только одна нога деревянная.
Гонят и гонят, как ямщики. Только ямщики гоняют на повозках и каретах, а они на посохе. Аха-ха)
Гонят и гонят, как ямщики. Только ямщики гоняют на повозках и каретах, а они на посохе. Аха-ха)
- Я в Чикатило не промахнулся, а этот Баджо в ворота попасть не может...
- Я в Чикатило не промахнулся, а этот Баджо в ворота попасть не может...
- Отвали, дай поспать...
- Да ты задолбал, там поспишь.
- Отвали, дай поспать...
- Да ты задолбал, там поспишь.
Завистники. Аха-ха)
Завистники. Аха-ха)