Ларссон: «Я хорошо чувствую себя в России»

Нападающий «Спартака» и сборной Швеции рассказал о своей адаптации в России.

Я хорошо чувствую себя в России. В «Спартаке» инвестируют в молодых игроков. Цель — вырастить и перепродать. В прошлом приходили возрастные игроки, которые хотели заработать. Теперь они инвестируют в молодежь, и это здорово. Вы можете прогрессировать без давления. Есть время, можно спокойно развиваться.

Я многому научился. Лучше использую свои физические кондиции, думаю быстрее. Когда я играю с такими хорошими партнерами по команде, мне легче проявить себя. Они снабжают меня отличными передачами.