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Ларссон: «Я хорошо чувствую себя в России»

сегодня, 14:06

Нападающий «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон рассказал о своей адаптации в России. 

Я хорошо чувствую себя в России. В «Спартаке» инвестируют в молодых игроков. Цель — вырастить и перепродать. В прошлом приходили возрастные игроки, которые хотели заработать. Теперь они инвестируют в молодежь, и это здорово. Вы можете прогрессировать без давления. Есть время, можно спокойно развиваться.

Я многому научился. Лучше использую свои физические кондиции, думаю быстрее. Когда я играю с такими хорошими партнерами по команде, мне легче проявить себя. Они снабжают меня отличными передачами.

Недавно Ларссон сыграл с болельщиками «Спартака» в FIFA 20.

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Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 14:59
А почему бы и нет..Спокойно сиди на десятом месте..играй в свое удовольствие да еще за такие бабки..И главное,никто не спрашивает за результат...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:58
Так можно спокойно и до пердива доразвиваться.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:37
Наивный швед ещё даже не представляет, как губит карьеру...
swed
swed ответил cska plus
сегодня в 14:17
Конечно, каждый месяц исправно ходить в кассу федуна и получать ограбленные у народа деньги можно себя хорошо чувствовать.
сейчас где-то в Газпроме твой комментарий повесили на стену
cska plus
cska plus
сегодня в 14:12
Конечно, каждый месяц исправно ходить в кассу федуна и получать ограбленные у народа деньги можно себя хорошо чувствовать.
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