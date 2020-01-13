Президент «Барселоны» проведёт с Вальверде решающий разговор

сегодня, 16:13

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу решил лично побеседовать с главным тренером команды и прибыл на тренировочную базу команды.

Источник сообщает, что по окончании тренировки Бартомеу обсудит со специалистом положение дел в команде, нынешние результаты, а также коснется вопроса поиска нового наставника.

Также в беседе могут принять участие генеральный директор клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль, ранее пытавшийся уговорить легенду клуба Хави, ныне возглавляющего «Аль-Садд», возглавить каталонцев.

Также ранее стало известно, что свою кандидатуру на пост тренера «Барсы» предложил Массимилиано Аллегри.