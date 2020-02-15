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«Ювентус» – фаворит в борьбе за Гвардиолу после исключения «Сити» из ЛЧ

сегодня, 05:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, вероятно, покинет английский клуб, если «горожанам» не удастся обжаловать своё отстранение от еврокубков на два ближайших сезона.

В приглашении 49-летнего специалиста заинтересован ряд топ-клубов Европы, в числе которых значатся «Барселона», «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». Однако итальянские СМИ утверждают, что главным фаворитом в борьбе за Гвардиолу является «Ювентус», который не первый год пытается переманить к себе каталонского тренера.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
сегодня в 15:31
У Баварии и сити когда был супер состав? Назови лучших по позициям тогда, посмотрим, когда они назывались лучшими. Я очень надеюсь, что Хосеп не замарает себя переходом в Турин. Пусть с курильщиком играет дальше в договорные игры.
Agamaga
Agamaga ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 15:26
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 14:52
    Гвардиола, тренирующий Роналду) Вот это может получиться картина...
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил juvenale
    сегодня в 14:48
    Вас болельщиков Юве фиг поймёшь)
    Ты вечно недоволен составом Юве..
    Пьянич, Де Шильо, Бонуччи, Матюди им постоянно от тебя лично достаётся. Хотя вы всех так называете, кроме Роналду.
    Поэтому у меня вопрос, почему Гвардиола, если он возглавит Юве не может попросить нормальных игроков?)
    Вы же сами кричите, что с этим составом ничего не светит, так Пеп будет того же мнения)
    Если Юве хочет выиграть лч, то им придётся потратиться, а не собирать всякий шлак бесплатно..
    Свидетели картофельного позора
    Свидетели картофельного позора
    сегодня в 13:36
    Гончаренко скоро освободится
    Анджело Войелло
    Анджело Войелло
    сегодня в 13:25
    Эй, гобб! На переобувку становись!
    Шатаут
    Шатаут
    сегодня в 13:06
    Итальянские СМИ назвали Юве фаворитом??. Кажется они в ноябре говорили, что и Роналду получит ЗМ. Пора итальянским папарацци проснуться и реально смотреть на вещи. Иначе с ними будет как с матерацци.
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 12:40
      Зидан 1972
      Зидан 1972
      сегодня в 12:38
      Почему Барса не хочет вернуть его?
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
      сегодня в 12:33
      Любишь ты, носатый, заниматься самобичеванием. Аха-ха)
      ЛФK
      ЛФK ответил Князь сажал врагов на посох
      сегодня в 12:18
        BOSSHUGOBOSS
        BOSSHUGOBOSS
        сегодня в 12:12
        придёт в ювентус, jeep обанкротится от его хотелок!
        juvenale
        juvenale ответил Брулин
        сегодня в 12:11
        Я уже 6 часов жду эту статью! Как с утра прочитал что МС отстранен😂
        да ладно вам
        juvenale
        juvenale
        сегодня в 12:10
        А зачем нам этот шарлатан?он попросит зарплату млн 20(грязными 35)он попросит мл 300 на трансферы и придется менять процентов 70 команды.+ человек после ухода из барселоны,которую тащили парймовые хави-иньеста-месси и эвреббе не смог в Европе ничего показать с супер составами Баварии и сити
        Azu-Killah37
        Azu-Killah37
        сегодня в 12:10
        Возьмёт его Юве, тот накупит игроков и старая синьора под статейку попадёт за нарушение ФФП) Оно им надо?
        mangoх12
        mangoх12
        сегодня в 12:07
        туда ему и дорога
        Стеллс
        Стеллс
        сегодня в 12:03
        Откуда это берётся?Барселона невозможна.Мало того,что он сам исключил своё возвращение когда-либо,так до выборов 2021 года его никто и не позовёт.А потом Фонт обещал Хави.Из всех вариантов наиболее вероятен ПСЖ,если Тухель провалится в ЛЧ.Денег море,как он любит.Но я думаю он останется и доработает контракт.
        Брулин
        Брулин
        сегодня в 11:57
        Я уже 6 часов жду эту статью! Как с утра прочитал что МС отстранен😂
        Ros S
        Ros S
        сегодня в 11:55
        Мне кажется португальская балерина не одобрит такое назначение, ведь вряд ли от назначения в Ювентус Пеп перестанет в каждом интервью признавать Месси лучшим
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил LOUIS-1987
        сегодня в 11:44
        смешнее чем сейчас не будет, когда ты начал топить за дельфина! Аха-ха)
        Я тебя даже не знаю. Не говоря о том, что бы "топить". Аха-ха)
        Ты готов к бестрофейному сезону Мессилоны?)
        LOUIS-1987
        LOUIS-1987 ответил Князь сажал врагов на посох
        сегодня в 11:43
        Вот насмеёмся, когда барсаглорики начнут топить за Ювентус. Аха-ха)
        смешнее чем сейчас не будет, когда ты начал топить за дельфина! Аха-ха)
        Vredinka_online
        Vredinka_online
        сегодня в 11:40
        Будет очень интересно посмотреть на него в Италии, но вот хочется не в Ювентусе((
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
        сегодня в 11:26
        Закусывать надо....
        Ну а от меня что ты хочешь? Что бы я выслал тебе гуманитарную помощь? Аха-ха)
        Тага Дага
        Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
        сегодня в 11:23
          Caniggia
          Caniggia
          сегодня в 10:27
          Лысый в Юве, сто пудов!
          борька
          борька
          сегодня в 10:26
          Окажетя в России! Приедет волонтером!
          Agamaga
          Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
          сегодня в 10:18
          Ты и дельфина не любил, но как говорится один шаг отделяет от любви, и вот полюбили шоколадку ахах))
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответил Князь сажал врагов на посох
          сегодня в 10:18
          Ювентус если захочет, то всех соберёт и Моську со свинкой Пепой и Мбаппе и Геймара. Только на фиг они нужны. Есть молодые итальянцы их и нужно брать и развивать. И клубу плюс и сборной. А хейтерки уже полыхают, это радует Аха-ха)
          и ещё МОЛОДОЙ ГОЛландец, правда в свои ворота,но главное что ГОЛы.
          Agamaga
          Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
          сегодня в 10:17
            заDOOMчивый
            заDOOMчивый ответил Dima salev
            сегодня в 10:16
            Ювентус приглашает пепа чтобы от рекламы больше зарабатывать, поднять рейтинг клуба , Роналду Пеп круто
            ещё и Месси желает голевухи Роналду отдавать,может,как Модрич получит Золотой Мяч.
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