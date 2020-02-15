«Ювентус» – фаворит в борьбе за Гвардиолу после исключения «Сити» из ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, вероятно, покинет английский клуб, если «горожанам» не удастся обжаловать своё отстранение от еврокубков на два ближайших сезона.
В приглашении 49-летнего специалиста заинтересован ряд топ-клубов Европы, в числе которых значатся «Барселона», «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». Однако итальянские СМИ утверждают, что главным фаворитом в борьбе за Гвардиолу является «Ювентус», который не первый год пытается переманить к себе каталонского тренера.
Ты вечно недоволен составом Юве..
Пьянич, Де Шильо, Бонуччи, Матюди им постоянно от тебя лично достаётся. Хотя вы всех так называете, кроме Роналду.
Поэтому у меня вопрос, почему Гвардиола, если он возглавит Юве не может попросить нормальных игроков?)
Вы же сами кричите, что с этим составом ничего не светит, так Пеп будет того же мнения)
Если Юве хочет выиграть лч, то им придётся потратиться, а не собирать всякий шлак бесплатно..
Ты вечно недоволен составом Юве..
Пьянич, Де Шильо, Бонуччи, Матюди им постоянно от тебя лично достаётся. Хотя вы всех так называете, кроме Роналду.
Поэтому у меня вопрос, почему Гвардиола, если он возглавит Юве не может попросить нормальных игроков?)
Вы же сами кричите, что с этим составом ничего не светит, так Пеп будет того же мнения)
Если Юве хочет выиграть лч, то им придётся потратиться, а не собирать всякий шлак бесплатно..
Фашистам и сепарам по морде!
Фашистам и сепарам по морде!
Ты готов к бестрофейному сезону Мессилоны?)
Ты готов к бестрофейному сезону Мессилоны?)