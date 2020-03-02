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Азар отправится на операцию в США

02 марта 2020, 11:09

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар отправится в США, где ему предстоит операция на травмированной лодыжке.

Сообщается, что операцию проведут на этой неделе в одной из клиник города Даллас. 

Напомним, что 29-летний бельгийский игрок получил травму 22 февраля в матче против «Леванте» (0:1). Восстановление займет около трех месяцев.

В текущем сезоне Эден сыграл в 15 матчах за «Реал», забил один гол и сделал пять результативных передач.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
03 марта в 17:26
Бейл в два финала лига чемпионов забыл победный гол, он отработал потраченый деньги.
Азар зачем перешёл в Реал? Лига чемпионов он смог выиграть с Челси.
Азар переходя в Реал губыт себя как Робиньё
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 14:34
Пусть лечится. Без Азара Реал играет даже лучше.
NOVA
NOVA
02 марта в 12:31
надо было сразу сделать операцию, как только первый раз получил травму, уже был бы в строю!! ну главное что бы прошла успешна и он еще показал класс на поле!!!
ДСА
ДСА
02 марта в 11:48
Что Бэйл, что Азар - люди-травмы.
Albasin
Albasin ответил Wolverhampton
02 марта в 11:37
Короче, сезон потерян!
Зато в Реале.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
02 марта в 11:36
Здоровья Азару!
матос
матос
02 марта в 11:28
весь сезон почти вне игры , лечись и не болей .
Wolverhampton
Wolverhampton
02 марта в 11:11
Короче, сезон потерян!
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