Азар отправится на операцию в США

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02 марта 2020, 11:09

Вингер мадридского «Реала» отправится в США , где ему предстоит операция на травмированной лодыжке.

Сообщается, что операцию проведут на этой неделе в одной из клиник города Даллас.

Напомним, что 29-летний бельгийский игрок получил травму 22 февраля в матче против «Леванте» (0:1). Восстановление займет около трех месяцев.

В текущем сезоне Эден сыграл в 15 матчах за «Реал», забил один гол и сделал пять результативных передач.