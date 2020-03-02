Азар отправится на операцию в США

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар отправится в США, где ему предстоит операция на травмированной лодыжке.
Сообщается, что операцию проведут на этой неделе в одной из клиник города Даллас.
Напомним, что 29-летний бельгийский игрок получил травму 22 февраля в матче против «Леванте» (0:1). Восстановление займет около трех месяцев.
В текущем сезоне Эден сыграл в 15 матчах за «Реал», забил один гол и сделал пять результативных передач.
Азар зачем перешёл в Реал? Лига чемпионов он смог выиграть с Челси.
Азар переходя в Реал губыт себя как Робиньё
Азар зачем перешёл в Реал? Лига чемпионов он смог выиграть с Челси.
Азар переходя в Реал губыт себя как Робиньё