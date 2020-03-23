ГлавнаяНовости

Санчо является самым дорогим футболистом топ-5 лиг, родившимся в 2000-е

вчера, 15:39

CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, родившихся в 2000-х.

Топ-10 самых дорогих игроков:

1. Полузащитник Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — 198,5 млн евро.

2. Нападающий Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 101 млн евро.

3. Полузащитник Родриго («Реал») — 88,9 млн евро.

4. Полузащитник Винисиус Жуниор («Реал») — 73,9 млн евро.

5. Полузащитник Каллум Хадсон-Одои («Челси») — 72,3 млн евро.

6. Нападающий Ферран Торрес («Валенсия») — 55,2 млн евро.

7. Полузащитник Эдуардо Камавинга ("Ренн) — 53 млн евро.

8. Нападающий Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») — 50,6 млн евро.

9. Полузащитник Фил Фоден («Манчестер Сити») — 50,4 млн евро.

10. Нападающий Моизе Кин («Эвертон») — 46 млн евро.

Напомним, что за Санчо развернулась борьба за подписание между МЮ, «Челси» и «Ливерпулем».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Соучек признан лучшим игроком Чехии. Крал занял пятое место
Вчера, 16:57 Комментарии1
Топ-11 бесполезных звёзд футбола в сезоне-2019/20
20 мартаВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии10
Де Брюйне — лучший в рейтинге игроков АПЛ. Хендерсон — второй
18 марта Комментарии18
Marca оставила без оценки пять игроков «Барселоны» в Эль Класико
02 марта ФотоКомментарии12
Брейтуэйт, улыбнитесь! 10 забытых форвардов «Барселоны»
22 февраляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
20 февраля Комментарии36
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 21:59
После пандемии цены на футболистов упадут в 2-3 раза .
shlifen
shlifen
вчера в 20:05
Родриго 90 лимонов?? Паренёк даже полсотни матчей ещё не сыграл в Европе... Мойзе Кин 46 млн?? Как они считают?? Я хз... =))
Baggio R.
Baggio R. ответил Альфамен
вчера в 19:45, ред.
А у вас, если очевидные вещи не понимаете?
Альфамен
Альфамен ответил Baggio R.
вчера в 18:11
С логикой у Вас проблемы?!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:20
Дортмунд скорее всего одного из двух своих молодых продаст.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:57
2000-ый относится к 90-ым и является завершающим годом десятилетия. Поэтому Санчо, Холанду и другим, родившимся в 2000 году, в этом списке не место.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 15:53
практически одни загорелые
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100