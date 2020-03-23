Санчо является самым дорогим футболистом топ-5 лиг, родившимся в 2000-е

CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, родившихся в 2000-х.
Топ-10 самых дорогих игроков:
1. Полузащитник Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — 198,5 млн евро.
2. Нападающий Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 101 млн евро.
3. Полузащитник Родриго («Реал») — 88,9 млн евро.
4. Полузащитник Винисиус Жуниор («Реал») — 73,9 млн евро.
5. Полузащитник Каллум Хадсон-Одои («Челси») — 72,3 млн евро.
6. Нападающий Ферран Торрес («Валенсия») — 55,2 млн евро.
7. Полузащитник Эдуардо Камавинга ("Ренн) — 53 млн евро.
8. Нападающий Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») — 50,6 млн евро.
9. Полузащитник Фил Фоден («Манчестер Сити») — 50,4 млн евро.
10. Нападающий Моизе Кин («Эвертон») — 46 млн евро.
Напомним, что за Санчо развернулась борьба за подписание между МЮ, «Челси» и «Ливерпулем».