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Соучек признан лучшим игроком Чехии. Крал занял пятое место

вчера, 16:57

Стали известны результаты голосования на лучшего футболиста Чехии 2019 года.

Первое место занял защитник «Вест Хэма» Томаш Соучек, который набрал 760 голосов.

Вторым стал голкипер «Севильи» Томаш Вацлик, набравший 461 голос. Третье место (186 голосов) занял полузащитник «Герты» Владимир Дарида. Нападающий «РБ Лейпциг» Патрик Шик (176 голосов) стал четвертым. Пятое место в голосовании (146 голосов) занял полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

Напомним, что Крал перешел в стан «красно-белых» летом прошлого года.

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makkie
makkie
вчера в 18:01
У Алекса еще всё впереди, молодой совсем.
Если продолжит прогрессировать в Спартаке, уедет на жирный контракт в Европу!
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