The Guardian назвала Мане лучшим игроком АПЛ, «Тоттенхэм» — худшим клубом

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сегодня, 19:02

Английское издание The Guardian назвало победителей сезона в АПЛ в нескольких номинациях на момент приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Лучшим игроком был признан форвард «Ливерпуля» , который забил 14 голов и отдал 9 голевых передач. Лучшим молодым футболистом стал 24-летний нападающий «Вулверхэмптона» , на счету которого в нынешнем чемпионате 4 забитых мяча и 7 ассистов. Лучшим голос назван дальним удар полузащитника «Манчестер Сити» в матче с «Вулверхэмптоном».

Лучшим тренером признан наставник «Шеффилд Юнайтед» . Лучшим трансфером назван переход форварда из «Ливерпуля» в «Саутгемптон». Лучшей игрой признана встреча между «Вулверхэмптоном» и «Ман Сити» в 19-м туре, которую выиграли «волки» со счетом 3:2.

Худшей командой сезона был назван «Тоттенхэм».

В рейтинге лучших футболистов по версии The Telegraph Садио Мане занял четвертое место.