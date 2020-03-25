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The Guardian назвала Мане лучшим игроком АПЛ, «Тоттенхэм» — худшим клубом

сегодня, 19:02
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Английское издание The Guardian назвало победителей сезона в АПЛ в нескольких номинациях на момент приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Лучшим игроком был признан форвард «Ливерпуля» Садио Мане, который забил 14 голов и отдал 9 голевых передач. Лучшим молодым футболистом стал 24-летний нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, на счету которого в нынешнем чемпионате 4 забитых мяча и 7 ассистов. Лучшим голос назван дальним удар полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне в матче с «Вулверхэмптоном».

Лучшим тренером признан наставник «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер. Лучшим трансфером назван переход форварда Дэнни Ингса из «Ливерпуля» в «Саутгемптон». Лучшей игрой признана встреча между «Вулверхэмптоном» и «Ман Сити» в 19-м туре, которую выиграли «волки» со счетом 3:2.

Худшей командой сезона был назван «Тоттенхэм».

В рейтинге лучших футболистов по версии The Telegraph Садио Мане занял четвертое место.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:09
Слабый чемп
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:01
Браво
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:59, ред.
Особенному сейчас до этого нет дела, таскает мешки с сахаром и гречкой)
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 19:47
Вулвз сила!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил VIPded
сегодня в 19:43
Жозе Асопливый уже высказался по этому поводу?)))
Он сказал уже "Мои команды без трофеев сезон в АПЛ еще не заканчивали". С некоторой натяжкой можно считать это трофеем)
VIPded
VIPded
сегодня в 19:41
Жозе Асопливый уже высказался по этому поводу?)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:31
согласен. хотя у меня особое мнение)))
max74
max74
сегодня в 19:13
Гвардиан походу немного берега путает. Чем уж шпоры так плохи ? Клуб же не виноват, что тренер - физрук
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:09
Я зарубежные чемпионаты не смотрю и кто такой Мане не знаю, но то что Моуриньо худший тренер Тоттенхэма я уверен
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