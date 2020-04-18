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Лаутаро Мартинес дал зелёный свет на переход в «Барселону»

18 апреля 2020, 02:57

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, на которого претендует «Барселона», дал каталонскому клубу своё согласие на переход, утверждает источник.

Сумма отступных в контракте аргентинца с «Интером» составляет 110 млн евро. Отмечается, что «Барселона» рассчитывает заплатить меньше, включив в сделку одного из своих футболистов, в то время как Лаутаро должен будет убедить руководство миланского клуба пойти «сине-гранатовым» навстречу.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» будет готов продать Мартинеса по цене ниже суммы отступных, если тот сам попросит о переходе.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
18 апреля в 14:54
Сильно дешевле не продадут, потому что там и другие претенденты имеются
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 11:10
так ему с фонарями в локомотив))
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
18 апреля в 10:13
Решил пойти по стопам Коутиньо, Гризманна и Дембеле
Alex12357
Alex12357
18 апреля в 10:05
Аргентинский Лори желает продолжить своё величие-увы это крах!!!
рус фан
рус фан
18 апреля в 08:18
Если у Лутаро не получится в каталонии, то он уже будет тог да третий подряд.
ДСА
ДСА
18 апреля в 06:12
У Барселоны и так куча долгов, будет ещё больше.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 03:16
Первый пошел.....почти.
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 03:03
Я не сомневался в этом
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