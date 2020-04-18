Лаутаро Мартинес дал зелёный свет на переход в «Барселону»

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18 апреля 2020, 02:57

Нападающий «Интера» , на которого претендует «Барселона», дал каталонскому клубу своё согласие на переход, утверждает источник.

Сумма отступных в контракте аргентинца с «Интером» составляет 110 млн евро. Отмечается, что «Барселона» рассчитывает заплатить меньше, включив в сделку одного из своих футболистов, в то время как Лаутаро должен будет убедить руководство миланского клуба пойти «сине-гранатовым» навстречу.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» будет готов продать Мартинеса по цене ниже суммы отступных, если тот сам попросит о переходе.