Юран: «Есть желание собрать футболистов „Спартака“ в „Химках“»

Главный тренер «Химок» рассказал о планах клуба по укреплению состава к следующему сезону РПЛ .

Уже есть предварительный список футболистов. Буду разговаривать с новым гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым. У «Спартака» немало футболистов находятся в аренде, есть те, которые мало играют в самом «Спартаке». Будем по этим игрокам разговаривать. Есть желание собрать таких футболистов в «Химках». Речь может идти о пяти-шести игроках. Есть же хорошая практика взаимоотношений «Зенита» и «Сочи».

Матчи со «Спартаком» будут особенные? Думаю, ближе к игре со «Спартаком» будет затрагиваться эта тема: мол, «Спартаку» нужны три очка… Поэтому сразу хочу заявить, что во главе угла будет стоять исключительно спортивный принцип. В любом матче «Химок»! Сколько разговоров ходило перед встречей «Зенита» с «Сочи». Но все мы видели, как протекала игра и как тяжело «Зениту» досталась победа.