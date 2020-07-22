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Юран: «Есть желание собрать футболистов „Спартака“ в „Химках“»

22 июля 2020, 16:11

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о планах клуба по укреплению состава к следующему сезону РПЛ.

Уже есть предварительный список футболистов. Буду разговаривать с новым гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым. У «Спартака» немало футболистов находятся в аренде, есть те, которые мало играют в самом «Спартаке». Будем по этим игрокам разговаривать. Есть желание собрать таких футболистов в «Химках». Речь может идти о пяти-шести игроках. Есть же хорошая практика взаимоотношений «Зенита» и «Сочи».

Матчи со «Спартаком» будут особенные? Думаю, ближе к игре со «Спартаком» будет затрагиваться эта тема: мол, «Спартаку» нужны три очка… Поэтому сразу хочу заявить, что во главе угла будет стоять исключительно спортивный принцип. В любом матче «Химок»! Сколько разговоров ходило перед встречей «Зенита» с «Сочи». Но все мы видели, как протекала игра и как тяжело «Зениту» досталась победа.

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112910415
23 июля в 19:37
ну, посмотрим
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
22 июля в 22:15
Подстелил солому загодя))
Юрниекс
Юрниекс
22 июля в 21:11
А они и играть будут за тех,кто им платит..Следующий сезон могут и на 6 закончить. Как ныть,чтоб судьи пожалели,уже знают..еще и Химки очков подбросят..
ekliziast
ekliziast ответ Nafnafik (раскрыть)
22 июля в 19:23
А Сочи в Бомжевик.
Nafnafik
Nafnafik
22 июля в 18:18
Химки можно переименовать в Пищевик.
Анд-м
Анд-м
22 июля в 18:11
    cska vperiod
    cska vperiod
    22 июля в 18:03
    Федун уберёт юрана он уже нервирует.
    VAN ARM
    VAN ARM
    22 июля в 17:25
    мы свидетели того как создаётся карманный клуб)))))))))))))
    vm777
    vm777
    22 июля в 17:16, ред.
    Кто-то слишком буквально воспринял фразу "Играй как Зенит")))
    А если серьезно, то не хотелось бы этого. И репутацию портить и пользы для команды не будет. В аренду особо отдавать некого и незачем, тут только продавать, но у Химок нет нужных денег.
    я из Химок
    я из Химок
    22 июля в 17:16
    Чего-то не очень мне это нравится! Так Химки под Спартак ложаться! Причём совсем уж явно!
    морозз
    морозз
    22 июля в 17:07, ред.
    Юран, ты в каком мире живёшь? - тобою придуманным? Кто же тебе даст безвозмездно футболистов ( а денег у Химок нет ) и не потребует ответной вежливости! Бомжи всем нам уже давно показали как это делается, став вечными чемпионами!
    ЧиП
    ЧиП
    22 июля в 16:33
    Отличный проект! 👍😀👏
    И главное все по спортивному принципу⚽🏆
    kotmyshka
    kotmyshka
    22 июля в 16:24
    Выигрывают ФНЛ одни, играть в РПЛ будут другие... Проза жизни...
    shlomo
    shlomo
    22 июля в 16:22
    Уж кто кто а игроки Спартака у тебя будут....хотя многие мечтают тренировать и играть футболистами Реала или Барсы...:)))
    ДСА
    ДСА
    22 июля в 16:14
    У Зенита есть Сочи, у Спартака будут Химки.
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