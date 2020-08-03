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Футболисты РПЛ смогут играть против команд, которые владеют ими

вчера, 21:28

Клубы РПЛ выступили против правила, при котором арендованные футболисты не могут играть против команд, которые владеют ими.

Клубы РПЛ высказались за запрет включать в контракты пункт, который бы ограничивал участие футболиста в матчах против клуба, отдавшего его в аренду или команды, ранее владевшей правами на него. Бюро исполкома Российского футбольного союза рассмотрит это предложение в ближайшее время.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 00:05
Ну эт ваще ппц! Дзюба овладел зенитовцем Азмуном. И шо, теперь Артём может играть против Зенита ?!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:14
Запрещал федун и миллер, других не помню.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:06
Как такового запрета и не было. Иногда была прописана в договоре опция по запрету. Но об этом договаривались заранее. На примере Зенита скажу, что против него играли и даже забивали арендованные Шатов, Дзюба , Джорджевич.
Так что ничего нового здесь не откроют...
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:58
Это повлечёт отказ арендодателя выплачивать зарплату, частично или полностью, как это часто бывает, когда включают такой пункт. Потянет ли некоторых игроков арендатор?
4RT
4RT
вчера в 21:45
Все резко станут "травмированными" перед матчем)))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:42
Найдут как это обойти)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:40
Будут просто дурака валять на поле.
Брулин
Брулин
вчера в 21:39
не будет запретов, будут травмы/плохое самочувствие - не проблема.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:37
Давно пора прекратить это безобразие. Отдали в аренду, так пусть человек играет. А то за аренду заплати , а потом еще и нехилую сумму за участие в матче против "хозяина". Человек находится в другой команде по договоренности обеих сторон . И он должен играть во всех матчах. Армейцы давно отказались от этой несправедливой практики и разрешают играть против себя и это правильно.
Надеюсь , решение будет правильным !?!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:33
это не изменит ситуацию))) да и не во всех клубах есть этот пункт))) это пунктик культурных в своей основе))
cska1948
cska1948
вчера в 21:31
Давно пора!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:30
Это будет позитивное решение.
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