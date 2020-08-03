Футболисты РПЛ смогут играть против команд, которые владеют ими

Клубы РПЛ выступили против правила, при котором арендованные футболисты не могут играть против команд, которые владеют ими.
Клубы РПЛ высказались за запрет включать в контракты пункт, который бы ограничивал участие футболиста в матчах против клуба, отдавшего его в аренду или команды, ранее владевшей правами на него. Бюро исполкома Российского футбольного союза рассмотрит это предложение в ближайшее время.
Так что ничего нового здесь не откроют...
Так что ничего нового здесь не откроют...
Надеюсь , решение будет правильным !?!
Надеюсь , решение будет правильным !?!