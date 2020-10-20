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«Арсенал» исключит Озила и Сократиса из заявки на АПЛ

сегодня, 18:33

Тренерский штаб «Арсенала» решил отказаться от услуг полузащитника Месута Озила и защитника Сократиса Папастатопулоса.

«Канониры» планируют исключить игроков из заявки на АПЛ. Ранее лондонцы не включили Озила и Сократиса в заявку на Лигу Европы.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 21:55
он оказался другом Озила вроде.
dzvinka
dzvinka ответ xajaks (раскрыть)
сегодня в 20:19
я прямо сплю и вижу, как молодой турок, сам по своему желанию, отказывается от халявных 10+ миллионов футнов стерлингов потому, и расторгает контракт)))
очень реалистичный вариант прямо скажем.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:17, ред.
ну с Озилом то все понятно уже давно, человек года два как карьеру завершил... ну а Сократис то может еще бы был полезен кой где в качестве лавочника хотя бы?! что там по нему?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:56
Суть дела от этого никак не меняется де факто от их услуг уже давно отказались.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:40
озил это позорник настоящий, пусть джака его на тренировке сломает)))
shlifen
shlifen
сегодня в 19:36
С Озилом всё понятно - его вполне устраивает просто сидеть на лавочке и получать бабло с Арсенала, а с Сократисом то что стряслось?? Может фаны Арсенала подскажут?? Просто я вкурсе что он сейчас средненький защитник - но чтобы прямо таки из заявки на АПЛ исключать...
xajaks
xajaks
сегодня в 19:31
это возможно правильно.Если Месут вдруг захочет играть,расторгнет контракт без компенсаций и уйдет свободным агентом куда захочет,только врядли это случится
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 19:29
Вступился за маскота - начались репрессии в клубе)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:06
Значит не нужны.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:59
Турция, Катар, Китай.... Можно продолжить.. Зенит забыл)))
Big krendel
Big krendel
сегодня в 18:57
Карьера Озила покатилась по наклонной.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:48
Ну доигрались в футбол...посмотрим, кто куда перейдет Озил думаю в Турцию
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:34
Что ж, бывает...
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