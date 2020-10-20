«Арсенал» исключит Озила и Сократиса из заявки на АПЛ

Тренерский штаб «Арсенала» решил отказаться от услуг полузащитника Месута Озила и защитника Сократиса Папастатопулоса.
«Канониры» планируют исключить игроков из заявки на АПЛ. Ранее лондонцы не включили Озила и Сократиса в заявку на Лигу Европы.
Тренерский штаб «Арсенала» решил отказаться от услуг полузащитника Месута Озила и защитника Сократиса Папастатопулоса.
«Канониры» планируют исключить игроков из заявки на АПЛ. Ранее лондонцы не включили Озила и Сократиса в заявку на Лигу Европы.
очень реалистичный вариант прямо скажем.
очень реалистичный вариант прямо скажем.