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Арбитр Головко опроверг слухи о том, что его избил сотрудник «Ахмата»

сегодня, 11:12
Ахмат (мол)Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)Спартак (мол)Матч завершен

Главный судья матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» Богдан Головко рассказал об инциденте, произошедшем после окончания игры в Грозном.

Сообщалось, что представитель грозненского клуба напал на арбитра, Головко нанесли несколько ударов.

Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба.

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Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 12:08
Запрет на игры на стадионе с формулировкой за неподобающее обеспечение безопасности при проведении спорт.меропр.Заявление в полицию.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:03, ред.
Обычная ситуация. На youtube чеченский блогер сообщает совсем другое: "Подошли несколько неизвестных, сначала ударили в пах, потом по ногам, затем зашли в подтрибунное помещение и продолжили избивать".

Но понятно, что этому арбитру уже позвонили и сказали: "Жи есть,если ты не хочешь, чтобы тебя избили еще раз, ты будешь молчать, правильно?"

Трусливые арбитры - это одно. Другое дело - РФС, которая уже много раз игнорировала нападения на арбитров в Чечне, и подставляет их там раз за разом. Скоро их там просто открыто уже бить начнут после голов в ворота "Ахмата", а не время от времени.
Один раз санкциями "Ахмату" можно было пригрозить уже несколько лет назад и все решить.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:00
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 11:58
Ох и РПЛ,все куплено))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:49
Видимо возместили ущерб....). А теперь и не помнит , кто его бил.
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 11:49
Не мешало бы еще извинится перед руководством клуба и Кадыровым лично))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:44
А у него есть варианты?
112910415
112910415
сегодня в 11:35
больно уж непростой человечек его бил ...
арбитр предпочёл не нарываться на продолжение
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:34
На стадионе проходной двор?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:32
Убедительные доводы не раскачивать каноэ от авторитетных людей подкрепленные материальным стимулированием помогают замять любой инцидент.
particular
particular
сегодня в 11:29, ред.
Соплежуйство руководства РПЛ, бездействие силовиков и невнятная реакция СМИ, дают возможность интерпретировать такие эпизоды как малозначимые, без нарушений закона и чуть ли не ошибочно-злостные со стороны потерпевших...
nubom
nubom
сегодня в 11:26
... и поблагодарил руководство клуба, за заранее предоставленную бесплатную путевку на Канары...
Армейская душа
Армейская душа ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:26
Ахахаха! Какая смешная шутка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А Понсе санчу повредил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:25
Скорее всего его купили. Вот теперь точно можно сказать "судья продажный..."
LOpp
LOpp
сегодня в 11:13
Видимо этому Головко сильно голову отбили
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