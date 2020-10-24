Арбитр Головко опроверг слухи о том, что его избил сотрудник «Ахмата»

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сегодня, 11:12

Главный судья матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» Богдан Головко рассказал об инциденте, произошедшем после окончания игры в Грозном.

Сообщалось, что представитель грозненского клуба напал на арбитра, Головко нанесли несколько ударов.