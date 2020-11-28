«Интер» может обменять Эриксена на Ди Марию

«Интер» намерен расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном.
Как сообщается, миланский клуб хочет продать датчанина в январе. Одним из главных претендентов на трансфер Эриксена является ПСЖ. «Интер» предлагает парижанам обмен.
«Нерадзурри» хотят получить за своего хавбека не денежную компенсацию, а вингера Анхеля Ди Марию. Контракт аргентинца с ПСЖ истекает следующим летом, а сам футболист уже заявил руководству клуба, что хочет сменить обстановку и не против попробовать свои силы в итальянском чемпионате.