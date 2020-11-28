«Интер» может обменять Эриксена на Ди Марию

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сегодня, 17:33

«Интер» намерен расстаться с полузащитником .

Как сообщается, миланский клуб хочет продать датчанина в январе. Одним из главных претендентов на трансфер Эриксена является ПСЖ . «Интер» предлагает парижанам обмен.