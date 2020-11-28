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«Интер» может обменять Эриксена на Ди Марию

сегодня, 17:33

«Интер» намерен расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Как сообщается, миланский клуб хочет продать датчанина в январе. Одним из главных претендентов на трансфер Эриксена является ПСЖ. «Интер» предлагает парижанам обмен.

«Нерадзурри» хотят получить за своего хавбека не денежную компенсацию, а вингера Анхеля Ди Марию. Контракт аргентинца с ПСЖ истекает следующим летом, а сам футболист уже заявил руководству клуба, что хочет сменить обстановку и не против попробовать свои силы в итальянском чемпионате.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:14
Разочарование очень сильное.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:34
Думаю что это утка!
David Young
David Young
сегодня в 17:34
К этому давно всё идёт. Эриксену пора менять клуб.
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