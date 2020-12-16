Мбаппе перейдёт в «Реал», если ПСЖ проиграет «Барселоне»

Будущее нападающего Килиана Мбаппе зависит от выступления ПСЖ в Лиге чемпионов.
Как сообщает источник со ссылкой на AS, если парижане уступят «Барселоне» и не смогут преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов, Мбаппе не будет продлевать контракт с клубом.
Текущее соглашение форварда истекает летом 2022 года, что заставит ПСЖ продать одного из своих лидеров после нынешнего сезона. Такая ситуация позволит «Реалу» занять доминирующую позицию в борьбе за Мбаппе, который склоняется к переходу в мадридский клуб.
А барса - крест в карьере.
А барса - крест в карьере.