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Мбаппе перейдёт в «Реал», если ПСЖ проиграет «Барселоне»

16 декабря 2020, 19:47

Будущее нападающего Килиана Мбаппе зависит от выступления ПСЖ в Лиге чемпионов.

Как сообщает источник со ссылкой на AS, если парижане уступят «Барселоне» и не смогут преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов, Мбаппе не будет продлевать контракт с клубом.

Текущее соглашение форварда истекает летом 2022 года, что заставит ПСЖ продать одного из своих лидеров после нынешнего сезона. Такая ситуация позволит «Реалу» занять доминирующую позицию в борьбе за Мбаппе, который склоняется к переходу в мадридский клуб.

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Все комментарии
дурман
дурман
16 декабря в 22:26
Ни тем ни другим ЛЧ не светит в этом году
Ruslan3132
Ruslan3132
16 декабря в 21:26
    Carlos Condit
    Carlos Condit ответ vastudio (раскрыть)
    16 декабря в 21:26
    Потому что знает, что РМ номер 1 в Испании.
    А барса - крест в карьере.
    Garry Green 1
    Garry Green 1
    16 декабря в 20:18, ред.
    Не понимаю руководство ПСЖ, которое силой пытается удержать игроков, что играют за них только ради денег и при любом удобном случаи лыжи навостряют к побегу в реал или куда нибудь еще...
    razdvatri
    razdvatri
    16 декабря в 20:18
    нынешней барселоне способен продуть только леванте
    ДАША Д
    ДАША Д
    16 декабря в 20:06
    Сам бы себя не переиграл.
    juvenale
    juvenale ответ alexgurzan (раскрыть)
    16 декабря в 20:06
    Добрый вечер.Подскажите пожалуйста снова аккаунт на премодерации.Никаких банов вообще не было.Пролистал последние две недели,там 6 троллингов,последние два вообще сомнительные,один например такой- порту два матча возили сити
    vastudio
    vastudio
    16 декабря в 20:01
    А своё участие в матче он будет оценивать или только смотреть как остальные выступят? Как только в башке появляются какие -то мысли о риале, на человеке можно ставить крест)
    vastudio
    vastudio
    16 декабря в 19:59
      alexgurzan
      alexgurzan ответ halfbeek (раскрыть)
      16 декабря в 19:58
      https://www.soccer.ru/rules
      Сантус
      Сантус
      16 декабря в 19:54
      А если пройдут Барсу и вылетят в следующем раунде?Смешно,что вопрос ставится только об этом матче)
      halfbeek
      halfbeek
      16 декабря в 19:54
      "Деды наши ещё бы и очередь из пэпэша пустили вслед, пусть отдыхает Фриц!" Вы считаете приемлемым для сайта? Или вас волнуют оскорбления типа "неадекват" ?
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      16 декабря в 19:50
      Самое парадоксальное в этой ситуации, что "Барселона" обыграв ПСЖ в Лиге Чемпионов значительно усилит основного конкурента по Ла Лиге.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      16 декабря в 19:49
      Это выглядит как ультиматум
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