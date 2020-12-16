Мбаппе перейдёт в «Реал», если ПСЖ проиграет «Барселоне»

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16 декабря 2020, 19:47

Будущее нападающего зависит от выступления ПСЖ в Лиге чемпионов.

Как сообщает источник со ссылкой на AS, если парижане уступят «Барселоне» и не смогут преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов, Мбаппе не будет продлевать контракт с клубом.