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FIFA и FIFPro представили символическую сборную 2020 года

вчера, 22:18

Сегодня, 17 декабря, Международная федерация футбола (ФИФА) и FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) на церемонии The Best FIFA Football Awards 2020 определили символическую сборную года.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Ранее ФИФА назвала лучшего тренера по итогам 2020 года.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 11:24
Лучший вратарь Нойер символическая сборная Алиссон это вообще как понимать ? Ладно Месси он по каким то там статистическим показателем приносящим пользу стал лучшим. Но Роналду ....
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:20
Вместо Роналду и Месси должны быть Алехандро Гомес и Иличич!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:19
Вместо Рамоса должен быть Де Врей! Роналду и Месси не должно быть!
амурец
амурец
сегодня в 02:43, ред.
Нойера вместо Аллисона надо было включить, но и конечно всеобщий смех вызывает включение в эту сборную Месси, да и Роналду не наиграл на сборную
773sergeytank
773sergeytank ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 01:01
А что про своих покорителей матрасов ничего говоришь? Действительно странно столько портовки в этом списке числится незаслуженно.
da da da
da da da ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
тогда смысл награды будет нулевой,к тому же Бавария с Фликом еле-еле обыграли в СКУ Севилью с Лопетеги.
shlifen
shlifen ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 00:16
Раз уж мы на "ты", то про "тренеров года" обсуждают в другой теме, можешь там свой вопрос и задавать - а тут, пожалуйста, не "флуди".
В теме про тренера года - я свою позицию изложил. Победить должен был Флик, остальные в тройке - как не обидно это звучит, вообще могут быть любыми...
shlifen
shlifen ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ну Я же Неймара на место Рона предлагал, потому и вспомнил его ещё раз =) Опять же, я не претендую на истину, возможно у меня и сложилось ложное впечатление о его игре... Хотите, ставьте вместо Неймара: Гнабри, Мбаппе или Ди Марию. =)
da da da
da da da ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 23:52
Лопетеги нет в топ3 тренеров ,за то есть Клоп и Бьелса,тебя это не удивило?
juvenale
juvenale ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 23:51
Неймар провалил все решающие матчи в лч...на решающих стадиях так вообще порол 100 процентные моменты и выходы 1в1...тот же Мбаппе больше для Парижа сделал.И причем тут Роналду?я разве писал про него что-то
da da da
da da da
вчера в 23:48
хорошая сборная только вместо Роналду-Неймарито или Мбаппе
shlifen
shlifen ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:42
Если только на стату смотреть - то вроде и не играл вообще =) А у Юве - словно один Роналду в ЛЧ =)
Но с Аталантой, кто матч видел, не даст соврать - Неймар просто измотал постоянным дриблингом бергамасков. С Лейпцигом тоже отличный матч. В финале, Нойер свою работу сделал на 110%, но опять же разве плохо играл бразилец?
Но если вам не нравится Неймар, ради бога - возьмите на его место Ди Марию или Гнабри (у них решающих действий хватает), я ж не фан - просто в сборной ФИФА много маркетинга... =((
juvenale
juvenale ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
а где он(неймар) там тащил,какие ключевые голы забил
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 23:13
Странно что месси и роналду попали в эту сборную вылетившие в 1/8 финале
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 23:10
Написал все, как есть.
Действительно непонятно, почему не Нойер? Сколько он выручал немцев..
Ну и на счет Месси и Роналду.. на них делаются большие деньги.. как ты правильно заметил, это маркетинг)
Кому нужен в этой сборной Мюллер?) Или тот же Гнабри..
Сейчас руководствуются подписчиками в инстаграме, рекламными контрактами и тому подобное.
shlifen
shlifen
вчера в 22:52
В целом, нормальная сборная но:
1. Нойер должен быть на воротах (иначе теряется логика награждения Лучшего голкипера сезона)
2. Неймар вместо Роналду (сорян, но Неймар тащил свою команду в финал ЛЧ, а местное чемпионство он как и Рон выиграл). Сам недолюбливаю бразильца, особенно за его "праздное отношение" к футболу, симуляциям, и пустому пафосу - но прошлый сезон, он провёл топово. Да и команда - финалист ЛЧ, а из неё вообще ни одного игрока. Но Роналду популярен - а значит его ставят в сборную года. Маркетинг 1.0
3. Мюллер вместо Месси. Ну либо Окампос из Севильи (иначе уж совсем обесценивается ЛЕ). Опять же у Мюллера четыре главных трофея, выдающийся сезон - а в сборной всё равно Месси. Маркетинг 2.0

Никому своё мнение не навязываю, просто говорю, как видится ситуация мне... =)
juvenale
juvenale
вчера в 22:45
хахаха нет Нойера,но есть Алиссон)))))
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
вчера в 22:36
Лучшим вратарем года был признан Нойер, в символической сборной Алиссон. Где тут логика?
713SDZ
713SDZ
вчера в 22:34
Что здесь делает этот Гном?
beefs
beefs
вчера в 22:24
а где же Дзюбиньо...
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:24
Снова лизнули гномяре и португелу,они провели плохие сезоны.
Cat01
Cat01
вчера в 22:20
Жаль очень наших нет
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