FIFA и FIFPro представили символическую сборную 2020 года

Сегодня, 17 декабря, Международная федерация футбола (ФИФА) и FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) на церемонии The Best FIFA Football Awards 2020 определили символическую сборную года.
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).
Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»).
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
🥁 Here is the FIFA @FIFPro Men's #World11 2020:— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
📝 @Alissonbecker, @TrentAA, @SergioRamos, @VirgilvDijk, @AlphonsoDavies, @DeBruyneKev, @Thiago6, Joshua Kimmich, Lionel Messi, @lewy_official and @Cristiano
🤩 What a team! pic.twitter.com/9yJMGr4A6M
Ранее ФИФА назвала лучшего тренера по итогам 2020 года.
В теме про тренера года - я свою позицию изложил. Победить должен был Флик, остальные в тройке - как не обидно это звучит, вообще могут быть любыми...
В теме про тренера года - я свою позицию изложил. Победить должен был Флик, остальные в тройке - как не обидно это звучит, вообще могут быть любыми...
Но с Аталантой, кто матч видел, не даст соврать - Неймар просто измотал постоянным дриблингом бергамасков. С Лейпцигом тоже отличный матч. В финале, Нойер свою работу сделал на 110%, но опять же разве плохо играл бразилец?
Но если вам не нравится Неймар, ради бога - возьмите на его место Ди Марию или Гнабри (у них решающих действий хватает), я ж не фан - просто в сборной ФИФА много маркетинга... =((
Но с Аталантой, кто матч видел, не даст соврать - Неймар просто измотал постоянным дриблингом бергамасков. С Лейпцигом тоже отличный матч. В финале, Нойер свою работу сделал на 110%, но опять же разве плохо играл бразилец?
Но если вам не нравится Неймар, ради бога - возьмите на его место Ди Марию или Гнабри (у них решающих действий хватает), я ж не фан - просто в сборной ФИФА много маркетинга... =((
Действительно непонятно, почему не Нойер? Сколько он выручал немцев..
Ну и на счет Месси и Роналду.. на них делаются большие деньги.. как ты правильно заметил, это маркетинг)
Кому нужен в этой сборной Мюллер?) Или тот же Гнабри..
Сейчас руководствуются подписчиками в инстаграме, рекламными контрактами и тому подобное.
Действительно непонятно, почему не Нойер? Сколько он выручал немцев..
Ну и на счет Месси и Роналду.. на них делаются большие деньги.. как ты правильно заметил, это маркетинг)
Кому нужен в этой сборной Мюллер?) Или тот же Гнабри..
Сейчас руководствуются подписчиками в инстаграме, рекламными контрактами и тому подобное.
1. Нойер должен быть на воротах (иначе теряется логика награждения Лучшего голкипера сезона)
2. Неймар вместо Роналду (сорян, но Неймар тащил свою команду в финал ЛЧ, а местное чемпионство он как и Рон выиграл). Сам недолюбливаю бразильца, особенно за его "праздное отношение" к футболу, симуляциям, и пустому пафосу - но прошлый сезон, он провёл топово. Да и команда - финалист ЛЧ, а из неё вообще ни одного игрока. Но Роналду популярен - а значит его ставят в сборную года. Маркетинг 1.0
3. Мюллер вместо Месси. Ну либо Окампос из Севильи (иначе уж совсем обесценивается ЛЕ). Опять же у Мюллера четыре главных трофея, выдающийся сезон - а в сборной всё равно Месси. Маркетинг 2.0
Никому своё мнение не навязываю, просто говорю, как видится ситуация мне... =)
1. Нойер должен быть на воротах (иначе теряется логика награждения Лучшего голкипера сезона)
2. Неймар вместо Роналду (сорян, но Неймар тащил свою команду в финал ЛЧ, а местное чемпионство он как и Рон выиграл). Сам недолюбливаю бразильца, особенно за его "праздное отношение" к футболу, симуляциям, и пустому пафосу - но прошлый сезон, он провёл топово. Да и команда - финалист ЛЧ, а из неё вообще ни одного игрока. Но Роналду популярен - а значит его ставят в сборную года. Маркетинг 1.0
3. Мюллер вместо Месси. Ну либо Окампос из Севильи (иначе уж совсем обесценивается ЛЕ). Опять же у Мюллера четыре главных трофея, выдающийся сезон - а в сборной всё равно Месси. Маркетинг 2.0
Никому своё мнение не навязываю, просто говорю, как видится ситуация мне... =)