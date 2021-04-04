Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о поражении команды в домашнем матче со «Спартаком» (2:3) в 24-м туре РПЛ.
Игра была напряженная, яркая, интересная, быстрая, атакующая. Настоящий футбол, большое количество зрителей. Игра оправдала ожидания.
«Ростову» немного не хватило мастерства, удачи. Хотя могли сыграть вничью и, наверное, должны были. Хорошо себя проявил Соболев, во втором тайме забил прекрасный гол. Отыграться могли, пытались, старались. Но «Спартак» чуть посвежее оказался в конце. «Ростову» чуть-чуть не хватило сил.
Не думаю, что Карпин потерял интерес к команде. Такого не может быть. Команда показывает неплохой футбол. Хорошо тренируется, работает. Интерес, наверняка, есть, потому что команда молодая, он ее строит.
----------------------
Интересно, что послужило поводом заговорить об утрате Карпиным интереса к команде?
----------------------
Интересно, что послужило поводом заговорить об утрате Карпиным интереса к команде?
Для Валеры этот чемпионат можно считать завершенным, можно спокойно продолжать снимать фильм и клипы, готовить лидеров на продажу, а шлак в аренду, а из остатков формировать новую боеспособную команду.
Хотя я болела "Ростова" но видеть дончаков в Еврокубках желания нет - ну не готова еще команда к такому уровню, сыровата, а за очередным провалом и соваться некчему.
Верю что Валера годика через два создаст вполне боеспособный коллектив который будет бороться на хорошем уровне в чемпионате страны а Еврокубках))
ИМХО
Для Валеры этот чемпионат можно считать завершенным, можно спокойно продолжать снимать фильм и клипы, готовить лидеров на продажу, а шлак в аренду, а из остатков формировать новую боеспособную команду.
Хотя я болела "Ростова" но видеть дончаков в Еврокубках желания нет - ну не готова еще команда к такому уровню, сыровата, а за очередным провалом и соваться некчему.
Верю что Валера годика через два создаст вполне боеспособный коллектив который будет бороться на хорошем уровне в чемпионате страны а Еврокубках))
ИМХО
Всем Добра !!!!!
Всем Добра !!!!!
Тут можно ознакомиться со всеми правилами конкурса "Fantasy Футбол".
Тут можно ознакомиться со всеми правилами конкурса "Fantasy Футбол".