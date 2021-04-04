Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»

Бывший тренер «Ростова» поделился мнением о поражении команды в домашнем матче со «Спартаком» (2:3) в 24-м туре РПЛ .

Игра была напряженная, яркая, интересная, быстрая, атакующая. Настоящий футбол, большое количество зрителей. Игра оправдала ожидания.

«Ростову» немного не хватило мастерства, удачи. Хотя могли сыграть вничью и, наверное, должны были. Хорошо себя проявил Соболев, во втором тайме забил прекрасный гол. Отыграться могли, пытались, старались. Но «Спартак» чуть посвежее оказался в конце. «Ростову» чуть-чуть не хватило сил.

Не думаю, что Карпин потерял интерес к команде. Такого не может быть. Команда показывает неплохой футбол. Хорошо тренируется, работает. Интерес, наверняка, есть, потому что команда молодая, он ее строит.