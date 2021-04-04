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Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»

вчера, 23:52
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о поражении команды в домашнем матче со «Спартаком» (2:3) в 24-м туре РПЛ.

Игра была напряженная, яркая, интересная, быстрая, атакующая. Настоящий футбол, большое количество зрителей. Игра оправдала ожидания.

«Ростову» немного не хватило мастерства, удачи. Хотя могли сыграть вничью и, наверное, должны были. Хорошо себя проявил Соболев, во втором тайме забил прекрасный гол. Отыграться могли, пытались, старались. Но «Спартак» чуть посвежее оказался в конце. «Ростову» чуть-чуть не хватило сил.

Не думаю, что Карпин потерял интерес к команде. Такого не может быть. Команда показывает неплохой футбол. Хорошо тренируется, работает. Интерес, наверняка, есть, потому что команда молодая, он ее строит.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:12
Карпин в порядке, Карпин не может потерять интерес !
cska1948
cska1948
сегодня в 09:29
"...Не думаю, что Карпин потерял интерес к команде..."
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Интересно, что послужило поводом заговорить об утрате Карпиным интереса к команде?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:43
У Ростова есть будущее.
ABir
ABir
сегодня в 06:01
Рано или поздно любая беспроигрышная серия прерывается, прервалась и у Ростова. Просто Спартак был вчера лучше и очки ему были нужнее
Аксинья
Аксинья
сегодня в 05:43
Видно что Спартаку очки более нужнее и они в течение всей игры на шаг опережали ростовчан...Жаль конечно что "Ростов" прервал такую продолжительную серию, но как говорится, мяч он круглый.
Для Валеры этот чемпионат можно считать завершенным, можно спокойно продолжать снимать фильм и клипы, готовить лидеров на продажу, а шлак в аренду, а из остатков формировать новую боеспособную команду.
Хотя я болела "Ростова" но видеть дончаков в Еврокубках желания нет - ну не готова еще команда к такому уровню, сыровата, а за очередным провалом и соваться некчему.
Верю что Валера годика через два создаст вполне боеспособный коллектив который будет бороться на хорошем уровне в чемпионате страны а Еврокубках))
ИМХО
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:33
Ростов играл лучше спартака.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:33
По одной игре ругать не стоит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:03
Хорошая игра была, Спартак был чуть лучше.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:49
Карпин человек болеющий футболом . Он создаёт новую молодую команду . Сегодня она показала характер, бойцовский дух. И по ряду естественных причин уступила команде имеющей в своём составе более мастеравитых игроков. И это сыграло ключевую роль в победе Спартака, тем более к ним влился их кумир Промес ,который своим появлением в команду придал ей положительных эмоций , что повлияло на игру Спартака с его появлением. Игра была боевая , всех держала в тонусе и на сегодняшний день победил сильнейший !!! А мы пожелаем Карпину и Ростову выстроить такую команду которая в следующем сезоне могла бороться за самые высокие места !!! Удачи !!!
Всем Добра !!!!!
старина
старина
сегодня в 00:07
Как то скучно Гамула выступил)
alexgurzan
alexgurzan ответ Джохар Нохчо (раскрыть)
вчера в 23:59, ред.
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=58

Тут можно ознакомиться со всеми правилами конкурса "Fantasy Футбол".
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
вчера в 23:54
Что нибудь дает фэнтези команда владнльцу?🤣Или просто собрали команду
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:53
Просто Карпин устал,дайте ему отдохнуть!
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