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Матч молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» закончился массовой дракой

вчера, 15:29
Ахмат (мол)Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)1 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол)Матч завершен

Скандалом завершился поединок молодежного первенства России между «Ахматом» и «Локомотивом».

Один из игроков «Ахмата» оказал физическое воздействие на арбитра после того, как ему показали красную карточку. После этого началась потасовка между футболистами обеих команд.

Прошлой осенью представитель «Ахмата» избил арбитра в матче молодёжного первенства.

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 23:13
Связаться придется рано или поздно, а пока можно всем клубам отказаться от матчей в Грозном.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:54
Судья местный избил мальчишку? За что не в курсе? Вот если я скажу тебе в лицо, что твою маму......... Ты как поведешь себя. Да, этот мальчишка именно такое себе позволил. А Гогниева помнишь в Грощном, ты смотрел этот ролик? Ты видел его хамское отношение к судье, к игрокам, как он усердно вызывал своим поведением этот конфликт. Однозначно заслужил, он хотел этого, он просил это. Ну получите, не заржавеет, коли так.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ желаю чтобы вам (раскрыть)
вчера в 22:43
Есть во всем правила, есть наказание за нарушение их, вот его и получим. Конечно неприятная история, лучше бы сдержали свои эммоции.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ nautilus163 (раскрыть)
вчера в 22:39
Уверен?))))) мы такого же мнения только о вас.
Nordmansvg
Nordmansvg
вчера в 22:29
если бы на судей и чинуш почаще оказывали физическое воздействие. возможно что-то бы изменилось в российском футболе .да и в жизни ...
nautilus163
nautilus163
вчера в 21:25
Эволюция не коснулась тех мест!
Vadim-SS
Vadim-SS
вчера в 21:13
Квадратоголовые...
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
вчера в 20:19
Реакция руководства Республики будет на действия игроков, или ждать извинений от судьи и трёх травмированных игроков Локомотива?
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 19:17
Ну толкать судью и все такое не красит нас. Но что за нападки в комментариях? Только у нас такое вы наблюдаете? Да я вам массу примеров приведу с других стадионов, сколько хотите, даже избиение болельщиками футболистов гостевой команды и это в ПЛ. А тут молодежка. Просто ненависть к клубу, к региону сидит в вас. Исключить, наказать, дети гор и все такое. Как говорится, в чужом пылинку видите, не замечая в своем ведра.
pomor45
pomor45 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:08
Горы на своём месте и величественны по-прежнему. Чабаны мельчают.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:07
Кадыровская отмашка.
112910415
112910415
вчера в 17:51
как-то не удивительно
batman555
batman555
вчера в 17:33
"Браво!!!! Браво!!!! Молодцы" Закон гостеприимных гор.... Как всегда им ничего за это не будет! Ведь самое главное.... нерусским регионам -лизануть
Loko best
Loko best ответ порт (раскрыть)
вчера в 17:09, ред.
В чет-то???А по мне так во всем!!!За то местные "умники",которым лишь бы что-то настрочить,писали какой он тупой.
don_surio
don_surio
вчера в 17:07
Исключить Ахмат на будущий сезон, пусть в альчики гоняют.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:07
Закон гостепреимных гор ..).
порт
порт
вчера в 16:28
А Дзюба оказался в чём то прав, говоря про Грозный.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ mars6791 (раскрыть)
вчера в 16:26
До этого было за последние два года два случая, когда в Грозном банально избили судью. В обоих случаях никого не наказали, по факту (отстранили на три года какого-то сотрудника клуба, да и кто будет проверять это?).

Поэтому логично, что снова ничего не будет.

Да и реально, кто хочет связываться с Кадыровым? Ему Путин выписал лицензию на убийство после ликвидации Немцова. Если кто не помнит, он после убийства Бориса сбежал в ОАЭ и получил там вид на жительство летом. А осенью сменился следователь в деле (поставили басманного) и он тут же вернулся.
Брулин
Брулин
вчера в 16:23
объясните уже кто-нибудь им,что футбол это не ММА, они вон с малых лет учат детей своих решать вопросы кулаками на поле.Что еще хотеть после этого от их болел.
berda2003
berda2003
вчера в 16:00
это что дублёры? что они разыгрывают, кто кому морду набьёт? всё копируем - своего ничего... раньше были дублёры, за сутки до основы играли, всё.
mars6791
mars6791
вчера в 15:56
За это надо конечно дисквалифицировать. Команду . На пару лет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:53
Снять их на хрен...
Grabovsky
Grabovsky ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:46
В Грозном совсем другие законы. И это печально...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:43
Ахмат просто захотел поражения 0-3 технически.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:32, ред.
Почему в Грозном постоянно такое случается? То судей бьют, то игроков, причём даже болельщики участвуют в избиениях, а один раз даже местный судья чеченец избил мальчишку.
И после этого они ещё на слова Дзюбы обижаются! Неужели опять мазаться начнут и оправдываться?
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