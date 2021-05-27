Матч молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» закончился массовой дракой

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вчера, 15:29

Скандалом завершился поединок молодежного первенства России между «Ахматом» и «Локомотивом».

Один из игроков «Ахмата» оказал физическое воздействие на арбитра после того, как ему показали красную карточку. После этого началась потасовка между футболистами обеих команд.

Прошлой осенью представитель «Ахмата» избил арбитра в матче молодёжного первенства.