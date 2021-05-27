Матч молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» закончился массовой дракой

Скандалом завершился поединок молодежного первенства России между «Ахматом» и «Локомотивом».
Один из игроков «Ахмата» оказал физическое воздействие на арбитра после того, как ему показали красную карточку. После этого началась потасовка между футболистами обеих команд.
Прошлой осенью представитель «Ахмата» избил арбитра в матче молодёжного первенства.
Поэтому логично, что снова ничего не будет.
Да и реально, кто хочет связываться с Кадыровым? Ему Путин выписал лицензию на убийство после ликвидации Немцова. Если кто не помнит, он после убийства Бориса сбежал в ОАЭ и получил там вид на жительство летом. А осенью сменился следователь в деле (поставили басманного) и он тут же вернулся.
Поэтому логично, что снова ничего не будет.
Да и реально, кто хочет связываться с Кадыровым? Ему Путин выписал лицензию на убийство после ликвидации Немцова. Если кто не помнит, он после убийства Бориса сбежал в ОАЭ и получил там вид на жительство летом. А осенью сменился следователь в деле (поставили басманного) и он тут же вернулся.
И после этого они ещё на слова Дзюбы обижаются! Неужели опять мазаться начнут и оправдываться?
И после этого они ещё на слова Дзюбы обижаются! Неужели опять мазаться начнут и оправдываться?