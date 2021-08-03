Есть вероятность, что Эриксен вернётся на поле после остановки сердца

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вчера, 14:20

Полузащитник в ближайшие дни прибудет в расположение «Интера».

Медицинский персонал миланского клуба попробует выяснить причину, почему у хавбека остановилось сердце во время матча Евро-2020.

Эриксен пройдет медицинские тесты, которые позволят выяснить, носила ли остановка сердца инфекционный характер. Если да, то игрок сможет вылечить инфекцию и вернуться на поле. Однако подобные исследования — длительный процесс, обычно они занимают 6-8 месяцев.

Недавно стало известно, по какой причине Кристиан не сможет играть в Серии А.