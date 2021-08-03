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Есть вероятность, что Эриксен вернётся на поле после остановки сердца

вчера, 14:20

Полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшие дни прибудет в расположение «Интера».

Медицинский персонал миланского клуба попробует выяснить причину, почему у хавбека остановилось сердце во время матча Евро-2020.

Эриксен пройдет медицинские тесты, которые позволят выяснить, носила ли остановка сердца инфекционный характер. Если да, то игрок сможет вылечить инфекцию и вернуться на поле. Однако подобные исследования — длительный процесс, обычно они занимают 6-8 месяцев.

Недавно стало известно, по какой причине Кристиан не сможет играть в Серии А.

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протон1
протон1
вчера в 21:16
Ни один нормальный врач не за что не рискнёт и не поставит свою подпись, ведь если не дай бог такое случится ещё раз он будет крайним
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:58, ред.
В любом случае Эриксону возвращаться на поле нельзя. Предположу с большой долей вероятности, что не возвратится. Играть и думать о том, что у тебя в любой момент может снова остановиться сердце и тебя могут не спасти, - вот основная причина невозможности возобновления футбольной карьеры. Во время матча ты поневоле начнёшь беречь себя, меньше, чем обычно, двигаться, а это уже не футбол на высшем уровне, а так... Учитывая высочайшие нагрузки и во время тренировок, а тем более во время матча, никто из медицинских светил не даст гарантии, что даже со здоровым сердцем рецидива не случится, а потому рисковать не только здоровьем, но и жизнью просто глупо.
pomor45
pomor45 ответ Nеmesis (раскрыть)
вчера в 19:18
Для чего покойнику миллионы?
pomor45
pomor45
вчера в 19:17
Этот "герой" не угомонится пока .... не дай бог, конечно.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:25
Здоровья ему. Но лучше не шутить. Один раз спасли, второй раз может не получиться.
Nеmesis
Nеmesis
вчера в 14:44
Дилемма для него.Слишком молодой для завершения карьеры, вот он и ищет варианты.Будь ему 33-35 завершил бы не думая даже рисковать, а тут он молод,на пике, столько миллионов потеряет если завершит карьеру.Попытаться вернуться можно, но очень и очень тщательно все проверив и взвесив.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:42
Решать самому Эриксону, думаю не стоит
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:34
Ни в коем случае этого делать нельзя.
Здоровье прежде всего.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:33
По моему, здоровье дороже...
Futurista
Futurista
вчера в 14:23
Если вернется будет герой...главное чтобы живой...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:22
Уж лучше бы парень не рисковал.
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