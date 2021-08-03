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Матч «Спарты» и «Монако» прерывался из-за обезьяньего уханья фанатов хозяев

вчера, 21:45
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Прага)0 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако» был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков чешского клуба.

Игроки «Монако» после гола хавбека Орельена Тчуамени пожаловались судье, что слышали расистские выкрики и обезьянье уханье в адрес игрока.

Арбитр Майкл Оливер приостановил игру, после чего диктор стадиона попросил зрителей на стадионе в Праге прекратить оскорбления, сообщение с просьбой вывели и на экраны стадиона.

Игроки «Монако» хотели уйти в раздевалку, но в итоге матч был возобновлен.

Недавно на Олимпиаде в Токио команда ушла с поля из-за проявления расизма.

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4RT
4RT
сегодня в 07:05
Неграм лучше зоопарк не ходить,там сплошное уханье!😁
112910415
112910415
сегодня в 06:54
это не победить ... в обозримом будущем
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:21
Это Боширов с Петровым ухали)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:42
А если бы это было по отношению к Мозесу и Промесу, то тоже молодцы? Не ожидал от тебя, честно скажу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:31
Россию бы уже обложили санкциями и присудили поражение!
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:20
наказать хозяев
Брулин
Брулин
вчера в 23:10
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 23:00, ред.
    Нужно дисквалифицировать клуб на пару сезонов из еврокубков,а всех "ухавших" болельщиков заставить выплатить клубу финансовые потери клуба,которые они понесли в результати дисквалификации...может потом такие болелы начнут думать головой....
    Понимаю что этого не произойдет, но это как вариант в борьбе с расизмом
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 22:47
    В Чехии негры это экзотика.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 22:42
    Слишком часто бывают такие моменты...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 22:30
    Молодцы чехи !
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 22:27
    Ну так чего от Спарты-то хотели?
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:10
    Не может быть! По утверждению местных патриотов Явропы,это в принципе невозможно.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 22:07
    Матч смотрел без звука, не понял, что произошло...

    Почему произошло... Игроки "Монако" постоянно симулировали, симулировали так, что в некоторых случаях, судья поверил, были штрафные, жёлтая карточка, там, где была симуляция, кто симулировал из игроков "Монако", вопрос риторический...

    Вот тогда и остановили встречу...
    Государь-посохоносец
    Государь-посохоносец
    вчера в 22:02
    Хоть бы пару бананов бросили. Аха-ха)
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 21:58
    По данной теме могу вспомнить только анекдот:
    "е2 - е4 пошли пешкой белые,
    е7 - е5 ответили афробелые!!!"
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 21:57
    Спецназ не сработал оперативно - надо было сразу этих ухарей на одно колено поставить, а особо голосистых на оба))
    1bear
    1bear
    вчера в 21:55
    ...чешские болельщики будут наказаны по всей строгости
    beefs
    beefs
    вчера в 21:53
    расизм не искореним...
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 21:53
    И так бывает иногда...К сожалению...
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