Матч «Спарты» и «Монако» прерывался из-за обезьяньего уханья фанатов хозяев

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако» был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков чешского клуба.
Игроки «Монако» после гола хавбека Орельена Тчуамени пожаловались судье, что слышали расистские выкрики и обезьянье уханье в адрес игрока.
Арбитр Майкл Оливер приостановил игру, после чего диктор стадиона попросил зрителей на стадионе в Праге прекратить оскорбления, сообщение с просьбой вывели и на экраны стадиона.
Игроки «Монако» хотели уйти в раздевалку, но в итоге матч был возобновлен.
Недавно на Олимпиаде в Токио команда ушла с поля из-за проявления расизма.
Понимаю что этого не произойдет, но это как вариант в борьбе с расизмом
Понимаю что этого не произойдет, но это как вариант в борьбе с расизмом
https://www.youtube.com/watch?v=bZxV2e8VaEI
Почему произошло... Игроки "Монако" постоянно симулировали, симулировали так, что в некоторых случаях, судья поверил, были штрафные, жёлтая карточка, там, где была симуляция, кто симулировал из игроков "Монако", вопрос риторический...
Вот тогда и остановили встречу...
Почему произошло... Игроки "Монако" постоянно симулировали, симулировали так, что в некоторых случаях, судья поверил, были штрафные, жёлтая карточка, там, где была симуляция, кто симулировал из игроков "Монако", вопрос риторический...
Вот тогда и остановили встречу...
"е2 - е4 пошли пешкой белые,
е7 - е5 ответили афробелые!!!"
"е2 - е4 пошли пешкой белые,
е7 - е5 ответили афробелые!!!"