Матч «Спарты» и «Монако» прерывался из-за обезьяньего уханья фанатов хозяев

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вчера, 21:45

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако» был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков чешского клуба.

Игроки «Монако» после гола хавбека пожаловались судье, что слышали расистские выкрики и обезьянье уханье в адрес игрока.

Арбитр Майкл Оливер приостановил игру, после чего диктор стадиона попросил зрителей на стадионе в Праге прекратить оскорбления, сообщение с просьбой вывели и на экраны стадиона.

Игроки «Монако» хотели уйти в раздевалку, но в итоге матч был возобновлен.

Недавно на Олимпиаде в Токио команда ушла с поля из-за проявления расизма.