«Спартак» представил провокационный проморолик к матчу с «Бенфикой»

1628021226

вчера, 23:07

«Спартак» представил проморолик к первому матчу с «Бенфикой» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На видео белоголовый орел, который является талисманом «Бенфики», летит над стадионом в Лиссабоне и прилетает на домашнюю арену «Спартака». Футболисты красно-белых Александр Максименко, Алекс Крал и Джордан Ларссон выносят клетку, в которую попадает птица.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа. Начало — в 20:00 мск.

Ранее стало известно, что матч с «Бенфикой» пропустит один из ключевых игроков «Спартака».