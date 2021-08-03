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«Спартак» представил провокационный проморолик к матчу с «Бенфикой»

вчера, 23:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

«Спартак» представил проморолик к первому матчу с «Бенфикой» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На видео белоголовый орел, который является талисманом «Бенфики», летит над стадионом в Лиссабоне и прилетает на домашнюю арену «Спартака». Футболисты красно-белых Александр Максименко, Алекс Крал и Джордан Ларссон выносят клетку, в которую попадает птица.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа. Начало — в 20:00 мск.

Ранее стало известно, что матч с «Бенфикой» пропустит один из ключевых игроков «Спартака».

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Все комментарии
БЫКИ ВПЕРЕД
БЫКИ ВПЕРЕД ответ Misha78 (раскрыть)
сегодня в 08:26
Все равно правило выездного гола отменили...
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 08:06
Сегодня в эту клеточку штучки три орла залетит!
Удачи КБ.
mtoc57
mtoc57
сегодня в 07:59
Большой привет от Великой Браги!!!
dеigandre
dеigandre
сегодня в 07:56
    Boricku
    Boricku
    сегодня в 07:54
    жесть полная, не по_взрослому, для прыщавых подростков разве что. лучше укреплением позиций занялись бы.
    Misha78
    Misha78
    сегодня в 07:45
    Замысел не плохой, со смыслом. Ждем сегодня только победы Спартака и желательно свои ворота оставить сухими.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Трезвый повар (раскрыть)
    сегодня в 07:28
    С другой стороны можно принять клетку за сетку ворот и ролик покажется ещё более глупым, как будто игроки открыли ворота)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 07:26
    Пускай дрожат португальцы, в Москве их ждут не с балалайками и медом, а посадят в клетку.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 07:20, ред.
    Такие ролики надо выпускать после втого матча, а не перед первым. А то можно оказаться в неудобной ситуации
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 07:06
    Ох, не к добру такие ролики...
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    сегодня в 07:05
    В тиктоковский клуб превратились, лучше бы на поле что-то внятное показывали
    mtoc57
    mtoc57 ответ LAISMEN (раскрыть)
    сегодня в 06:58
    или утка под кроватью...
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 06:39
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 06:11
      Значит Бенфика их порвёт. Кысмет
      Dima salev
      Dima salev
      сегодня в 06:08, ред.
        Евгений Быстров
        Евгений Быстров
        сегодня в 06:08
        Мда... Ни мозгов, ни уважения к сопернику. Болею за все российские клубы в ЕК, но здесь, если Бенфика вынесет Спартак в одну калитку, считаю справедливым.
        felix
        felix
        сегодня в 06:07
        Как бы непоправимого не случилось в стиле 1-7...
        Байкал-38
        Байкал-38
        сегодня в 05:19
        Плохая примета, такие ролики перед матчем. Спартак обжигается на этом, но продолжает понтоваться до матчей.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        сегодня в 05:19
        Почему то makkie нет обычно он все критикует.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        сегодня в 05:14
        Бенфика устроит им проморолик прямо на поле и родные стены не помогут.
        протон1
        протон1
        сегодня в 04:32
        зухра владыка федуна наслаждается этим видео небось
        протон1
        протон1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        сегодня в 04:30, ред.
        как раз таки, и может выйти боком. я бы понял если бы соперник в боях мма. и его спровоцировать что бы он на бой вышел. а теперь бенфика посмотрела ролик и сказала. ну берегись ну погоди! можно после матча сделать. ведь бенфика не враги по сути . раньше был у них адекватный фан клуба.
        ОПС
        ОПС
        сегодня в 04:20, ред.
        Такое можно делать после матча (выигранного), но никак не до.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        сегодня в 03:44
        Что то меня настораживает бравурное настроение спартаковцев перед матчем. Один ликует раньше времени, другие бестактно шутят.....как бы все это боком не вышло.
        ВАЙПЕР
        ВАЙПЕР
        сегодня в 03:39
        Типичный колхоз и дешёвые понты. Такие ролики топ-клубы Европы не делают, зато спартак который 1:18 корчит из себя не понятно что. Самим не стремно?
        swed27
        swed27
        сегодня в 03:26
        Посмотрим кто окажется в клетке
        Dudikoff
        Dudikoff
        сегодня в 03:25
        Не знаю. Я увидел тут другой смысл. Ребята из Спартака открывают свои ворота, мол, влетайте мячи)
        Оновтун
        Оновтун
        сегодня в 02:41
          Valeron112
          Valeron112
          сегодня в 02:30
          Каса..маза́фака, Что за,..
          протон1
          протон1
          сегодня в 02:03, ред.
          Как бы потом Бенфика не записала видео жарки шашлыка. ...Про прецедент с конями видимо не слышали)....и посмотрим как тренер смотивирует сам спартак
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