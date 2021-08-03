«Спартак» представил провокационный проморолик к матчу с «Бенфикой»

«Спартак» представил проморолик к первому матчу с «Бенфикой» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На видео белоголовый орел, который является талисманом «Бенфики», летит над стадионом в Лиссабоне и прилетает на домашнюю арену «Спартака». Футболисты красно-белых Александр Максименко, Алекс Крал и Джордан Ларссон выносят клетку, в которую попадает птица.
🦅 🔒 🔜#СпартакБенфика – уже завтра. pic.twitter.com/zcfxsb8iLu— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 3, 2021
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа. Начало — в 20:00 мск.
Ранее стало известно, что матч с «Бенфикой» пропустит один из ключевых игроков «Спартака».
и традиционно хамят в своих информационно-агитационных роликах перед предстоящими матчами. Ладно Крал и Ларсон, они иностранцы, легионеры, но Максименко то россиянин и должен знать, что негоже российскому гладиатору бахваляться идучи на рать, а хвались идучи с рати после Лиссабона. Как бы самим в такой клетке не проследовать на бойню португальских мясников. Лучше бы вместо белоголового орла запустили старый добрый ролик из далёкого восьмидесятого с Николаем Гнатюком с песней про другую "птичку", она бы им точно не помешала. Но раз они на это не сподобились, то я наберусь наглости и от всех адекватных болельщиков пожелаю им удачи в завтрашнем поединке: Удачи Спартаку и без травм!
и традиционно хамят в своих информационно-агитационных роликах перед предстоящими матчами. Ладно Крал и Ларсон, они иностранцы, легионеры, но Максименко то россиянин и должен знать, что негоже российскому гладиатору бахваляться идучи на рать, а хвались идучи с рати после Лиссабона. Как бы самим в такой клетке не проследовать на бойню португальских мясников. Лучше бы вместо белоголового орла запустили старый добрый ролик из далёкого восьмидесятого с Николаем Гнатюком с песней про другую "птичку", она бы им точно не помешала. Но раз они на это не сподобились, то я наберусь наглости и от всех адекватных болельщиков пожелаю им удачи в завтрашнем поединке: Удачи Спартаку и без травм!